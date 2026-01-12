Spis treści: Kiedy jest sezon na jarmuż? Idealnie uzupełnia zimową lukę Jakie właściwości ma jarmuż? Jedno z najzdrowszych warzyw dla seniorów Wprowadzaj do diety stopniowo

Kiedy jest sezon na jarmuż? Idealnie uzupełnia zimową lukę

Lato już dawno za nami, a wiosny jeszcze nie widać. Wywołuje to dużą tęsknotę u wszystkich wielbicieli dorodnych owoców i warzyw sezonowych, zwłaszcza kojarzonych z ciepłem i słońcem. Jesienne i zimowe miesiące nie rozpieszczają nas pod tym względem. Właśnie w takich okolicznościach warto bliżej zapoznać się z właściwościami tego zielonego warzywa.

Sezon na jarmuż przypada w Polsce głównie na jesień i zimę - od października do wczesnej wiosny. Co ciekawe, pierwsze przymrozki działają na niego korzystnie. Niskie temperatury sprawiają, że liście tracą charakterystyczną goryczkę i zyskują delikatniejszy smak.

Jakie właściwości ma jarmuż?

Choć jego wygląd bywa określany jako niepozorny, jarmuż to skarbnica składników odżywczych. Zawiera dużą ilość witaminy C, która nie tylko wspiera odporność, ale także jest niezbędna dla prawidłowego wchłaniania żelaza. Dodatkowo zielone warzywo zawiera duże pokłady witamin A oraz K, które są substancjami odpornymi na działanie wysokiej temperatury. Oznacza to, że obróbka cieplna nie pozbawia liści jarmużu tych cennych składników.

Jarmuż sprawdzi się, gdy tęsknisz za świeżymi warzywami kojarzonymi z wiosną i latem 123RF/PICSEL

Ich obecność przekłada się na korzystne działanie dla:

wzroku,

kondycji skóry,

zdrowia kości,

prawidłowego krzepnięcia krwi.

Wśród właściwości jarmużu nie można pominąć błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie i reguluje pracę jelit, co nabiera szczególnego znaczenia wraz z wiekiem smakoszy.

Jedno z najzdrowszych warzyw dla seniorów

Wspomniany już został korzystny wpływ na narząd wzroku. Z wiekiem widzenie się pogarsza, warto więc znaleźć naturalny sposób na spowolnienie tego procesu. Dodatkowo jarmuż dostarcza przeciwutleniacze, pomagające chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. To właśnie one odgrywają istotną rolę w profilaktyce chorób przewlekłych i wspomagają organizm w procesach regeneracji.

Jarmuż okazuje się więc bardzo wartościowym uzupełnieniem diety osób starszych, ale pod warunkiem odpowiedniego przygotowania. Staje się bardziej lekkostrawny po obróbce termicznej, więc zaleca się przynajmniej zblanszować liście przed spożyciem.

Regularne spożywanie jarmużu sprawia, że warzywo staje się sprzymierzeńcem serca, odporności, układu kostnego oraz działa jak ważny element zapobiegania osteoporozie. Działa na te obszary, które u seniorów stają się szczególnie wrażliwe i podatne na nieprawidłowości. Trzeba podkreślić, że jarmuż ma niski indeks glikemiczny, co czyni go właściwym wyborem dla osób z insulinoopornością i cukrzycą.

Wprowadzaj do diety stopniowo

Chcąc skorzystać z jego dobroczynnego działania, nie musimy zasiadać do posiłku złożonego wyłącznie z dużej miski zielonych liści. Dużo lepszym pomysłem będzie stopniowe urozmaicanie nim codziennych potraw. Warto dodawać go do zup, duszonych warzyw i koktajli. Zblanszowany lub krótko podsmażony jarmuż z odrobiną czosnku, soku z cytryny i oliwy z oliwek może wystąpić w charakterze warzywnego dodatku do dania głównego.

