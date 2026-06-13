Używaj do prania pościeli zamiast płynu do płukania. Efekt przerośnie twoje oczekiwania

InteriaKobieta Redakcja

Pranie pościeli to jedna z czynności, która bywa utrapieniem. Jej rozwieszanie na suszarce jak i prasowanie bywa problematyczne. Niekiedy też, mimo stosowania różnych detergentów, jej zapach nie jest przyjemny. Zamiast płynu do płukania użyj jednego, naturalnego specyfiku, który sprawi, że pościel będzie pachnieć świeżością jak w hotelu.

Ręce wygładzające biały koc na pościeli, łóżko hotelowe z naturalnie dezynfekowaną pościelą.
Pościel w hotelach prana jest w wysokiej temperaturze i coraz częściej dezynfekuje się ją przy pomocy naturalnych środków123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego pościel w hotelach jest tak miękka i pachnąca?
  2. Wykorzystaj ten trik piorąc pościel. Będzie pachnieć świeżością przed długi czas

Dlaczego pościel w hotelach jest tak miękka i pachnąca?

Każdy kto spał pod pościelą w cieszącym się dobrą renomą hotelu wie, że jest to niezwykle przyjemne doznanie. Kołdra jak i poduszki są tam na ogół niezwykle przyjemne w dotyku i pachną luksusową świeżością, a nie przytłaczającą wonią detergentów. W wielu obiektach hotelarskich i pensjonatach stosuje się bowiem prosty trik, dzięki któremu pościel jest tak przyjemna w użytkowaniu. Poza praniem tkanin w wysokiej temperaturze, stosuje się także środki dezynfekująco-zmiękczające, które niszczą bakterie i zapewniają tkaninom gładkość. Nie zawsze są to silne, chemiczne detergenty. Coraz częściej w zamian stosuje się specyfik, który można dostać za "grosze", a działa lepiej niż niejeden drogi płyn do płukania.

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Tomasz Hirkyj
Białe poduszki ułożone na świeżo pościelonym łóżku z drewnianym zagłówkiem.
Nie potrzeba drogich detergentów, aby nadać pościeli jedwabistą gładkość. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się ocet123RF/PICSEL

Wykorzystaj ten trik piorąc pościel. Będzie pachnieć świeżością przed długi czas

Producenci wielu popularnych płynów do płukania zapewniają, że ich produkty gwarantują miękkość i długotrwałą świeżość tkanin. W rzeczywistości często jednak pozostawiają one na materiałach tłusty osad, który sprawia, że szybciej tracą swoją świeżość. Z tego względu coraz więcej osób w swoich domach, jak również w hotelach czy pensjonatach, rezygnuje z tego detergentu na rzecz octu - naturalnego, dezynfekującego płynu zmiękczającego tkaniny. To właśnie ten tani, powszechnie dostępny produkt zapewnia im świeży zapach i aksamitną miękkość. Zazwyczaj nie pozostawia na nich zapachu, jednak dla pewności i przyjemniejszej woni można dodać do szuflady pralki kilka kropel olejku eterycznego. Najlepiej sprawdzą się zapachy kojarzone z hotelami - np. olejek eukaliptusowy czy lawendowy, które kojarzą się z luksusem i salonami SPA. Tak wyprana pościel nie będzie przytłoczona intensywnymi, perfumowanymi detergentami, a świeżym i naturalnym zapachem, który sprawi, że sen stanie się lepszy i przyjemniejszy. Ocet używany do prania to nie tylko bardziej efektywny i tańszy sposób na zmiękczanie tkanin, ale także środek ekologiczny, który dodatkowo pomaga utrzymać pralkę w czystości.

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