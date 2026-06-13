Używaj do prania pościeli zamiast płynu do płukania. Efekt przerośnie twoje oczekiwania
Pranie pościeli to jedna z czynności, która bywa utrapieniem. Jej rozwieszanie na suszarce jak i prasowanie bywa problematyczne. Niekiedy też, mimo stosowania różnych detergentów, jej zapach nie jest przyjemny. Zamiast płynu do płukania użyj jednego, naturalnego specyfiku, który sprawi, że pościel będzie pachnieć świeżością jak w hotelu.
Spis treści:
- Dlaczego pościel w hotelach jest tak miękka i pachnąca?
- Wykorzystaj ten trik piorąc pościel. Będzie pachnieć świeżością przed długi czas
Dlaczego pościel w hotelach jest tak miękka i pachnąca?
Każdy kto spał pod pościelą w cieszącym się dobrą renomą hotelu wie, że jest to niezwykle przyjemne doznanie. Kołdra jak i poduszki są tam na ogół niezwykle przyjemne w dotyku i pachną luksusową świeżością, a nie przytłaczającą wonią detergentów. W wielu obiektach hotelarskich i pensjonatach stosuje się bowiem prosty trik, dzięki któremu pościel jest tak przyjemna w użytkowaniu. Poza praniem tkanin w wysokiej temperaturze, stosuje się także środki dezynfekująco-zmiękczające, które niszczą bakterie i zapewniają tkaninom gładkość. Nie zawsze są to silne, chemiczne detergenty. Coraz częściej w zamian stosuje się specyfik, który można dostać za "grosze", a działa lepiej niż niejeden drogi płyn do płukania.
Wykorzystaj ten trik piorąc pościel. Będzie pachnieć świeżością przed długi czas
Producenci wielu popularnych płynów do płukania zapewniają, że ich produkty gwarantują miękkość i długotrwałą świeżość tkanin. W rzeczywistości często jednak pozostawiają one na materiałach tłusty osad, który sprawia, że szybciej tracą swoją świeżość. Z tego względu coraz więcej osób w swoich domach, jak również w hotelach czy pensjonatach, rezygnuje z tego detergentu na rzecz octu - naturalnego, dezynfekującego płynu zmiękczającego tkaniny. To właśnie ten tani, powszechnie dostępny produkt zapewnia im świeży zapach i aksamitną miękkość. Zazwyczaj nie pozostawia na nich zapachu, jednak dla pewności i przyjemniejszej woni można dodać do szuflady pralki kilka kropel olejku eterycznego. Najlepiej sprawdzą się zapachy kojarzone z hotelami - np. olejek eukaliptusowy czy lawendowy, które kojarzą się z luksusem i salonami SPA. Tak wyprana pościel nie będzie przytłoczona intensywnymi, perfumowanymi detergentami, a świeżym i naturalnym zapachem, który sprawi, że sen stanie się lepszy i przyjemniejszy. Ocet używany do prania to nie tylko bardziej efektywny i tańszy sposób na zmiękczanie tkanin, ale także środek ekologiczny, który dodatkowo pomaga utrzymać pralkę w czystości.
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