Więcej pieniędzy dla seniorów. Te świadczenia ZUS podniesie bez wniosku

W 2026 roku wielu seniorów liczy na wyraźną poprawę swojej sytuacji finansowej, zwłaszcza że obowiązujące przepisy przewidują kilka mechanizmów podwyżek. Dla dużej części emerytów oznacza to realny wzrost dochodów, rozłożony na kilka terminów. Zmiany te mogą wpłynąć na zauważalną różnicę w domowym budżecie.

Świadczenia, które w 2026 roku trafią do seniorów automatycznie:

• Marcowa waloryzacja emerytur i rent - prognozowany wzrost świadczeń o ok. 4,8 proc.; najniższa emerytura zwiększy się z 1878,91 zł do ok. 1970 zł brutto od 1 marca 2026 roku.

• Trzynasta emerytura - wypłata w kwietniu 2026 roku w wysokości równej minimalnej emeryturze po waloryzacji, czyli ok. 1970 zł brutto dla każdego uprawnionego emeryta i rencisty.

• Czternasta emerytura - jesienna wypłata w kwocie do ok. 1970 zł brutto dla osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza ustawowego progu.

• Dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia - miesięczne świadczenie przyznawane automatycznie przez ZUS; od marca 2026 roku jego wysokość po waloryzacji wyniesie ok. 364,59 zł brutto miesięcznie.

• Świadczenie honorowe dla stulatków - dożywotnia wypłata przyznawana z urzędu; w 2026 roku jej wysokość wyniesie ok. 6678,60 zł brutto miesięcznie.

Waloryzacja i trzynasta emerytura w 2026. Co zmieni się dla seniorów?

Najważniejszym punktem w kalendarzu pozostaje 1 marca 2026 roku, kiedy ZUS przeprowadzi waloryzację wszystkich emerytur i rent według nowego wskaźnika. To właśnie ta decyzja ustala nowe kwoty bazowe, od których zależą kolejne świadczenia wypłacane w ciągu roku. W kwietniu seniorzy otrzymają trzynastą emeryturę razem z regularnym świadczeniem, co w praktyce oznacza jednorazowy przelew o wartości zbliżonej do pełnej miesięcznej emerytury minimalnej.

Czternasta emerytura i "emerytury czerwcowe" w 2026

Jesienią system uzupełni czternasta emerytura, która choć przyznawana automatycznie, różnicuje sytuację seniorów ze względu na próg dochodowy (pełne świadczenie tylko dla osób do progu dochodowego 2900 zł brutto). Równolegle w 2026 roku ma zostać rozwiązany problem tzw. emerytur czerwcowych, czyli świadczeń przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009-2019, kiedy stosowano mniej korzystny mechanizm waloryzacji. ZUS zapowiada automatyczne przeliczenie tych emerytur już w styczniu bez składania wniosków, z uwzględnieniem także części rent rodzinnych. Podwyżki mają sięgnąć od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie i obejmą głównie osoby z roczników 1949-1959.

Dodatki tylko na wniosek. Kto musi złożyć dokumenty w 2026 roku?

Poza dodatkami wypłacanymi z urzędu funkcjonuje kilka form wsparcia, które wymagają złożenia wniosku lub przejścia procedury weryfikacyjnej. To właśnie te świadczenia najsilniej różnicują sytuację finansową seniorów, ponieważ są kierowane do ściśle określonych grup wiekowych, zawodowych lub osób o szczególnych potrzebach. O przyznaniu decyduje spełnienie ustawowych kryteriów, komplet dokumentów oraz moment złożenia wniosku, który wpływa na termin rozpoczęcia wypłat.

Najważniejszą nowością w tym obszarze jest bon senioralny, zaprojektowany jako świadczenie usługowe. Jego maksymalna wartość wynosi 2150 zł miesięcznie, lecz środki nie są wypłacane w gotówce, tylko rozliczane jako usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne lub rehabilitacyjne świadczone w miejscu zamieszkania. Program jest adresowany do osób po 75. roku życia wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a decyzja o przyznaniu bonu zależy od oceny potrzeb oraz sytuacji dochodowej i rodzinnej.

Równolegle obowiązuje dotychczasowy katalog dodatków przyznawanych na wniosek, obejmujący m.in. dodatek kombatancki, świadczenia dla ofiar represji wojennych i powojennych oraz ryczałt energetyczny, który częściowo rekompensuje koszty energii. W tej samej grupie mieszczą się dodatki kompensacyjne dla emerytowanych nauczycieli, uzależnione od potwierdzonej ścieżki zawodowej i spełnienia szczegółowych warunków ustawowych. Te świadczenia nie mają charakteru powszechnego, ale dla uprawnionych osób mogą stanowić stałe i istotne uzupełnienie emerytury.

