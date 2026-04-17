Dlaczego warto zainwestować w kompostownik?

Wśród odpadów komunalnych, które wytwarzane są w każdym gospodarstwie domowym, od 30 do 50 proc. stanowią odpady biodegradowalne. Rządowy serwis samorzad.gov.pl przekonuje, że doskonałą metodą zagospodarowania organicznych odpadów, również tych kuchennych jest ich kompostowanie.

"Pozwala ono włączyć materię z powrotem do krążenia w ekosystemie, rozwiązuje również, przynajmniej częściowo, problem rosnącej ilości odpadów komunalnych, ich składowania i likwidacji" - czytamy w komunikacie.

Kompostować można większość substancji organicznych, które nie zawierają składników toksycznych. W związku z tym do kompostownika mogą trafić m.in.: resztki roślinne, chwasty, odpady kuchenne, popiół drzewny, torf, gnojówka, obornik, skorupki jaj, tekturę i papier bez barwników, fusy, kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie, skoszona trawa.

Posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim odpadów, w określonych przypadkach często uprawnia do zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W marcu br. m.in. władze Wrocławia zdecydowały się rozdać mieszkańcom darmowe kompostowniki, dzięki czemu bioodpady można przetwarzać na własny użytek, a przy okazji obniżyć opłatę za wywóz śmieci nawet o 120 zł rocznie.

123RF/PICSEL

Ruszyły kontrola kompostowników przydomowych

W wielu gminach w Polsce rozpoczęły się kontrole kompostowników oraz kompostowania w nich bioodpadów. Takie inspekcje zazwyczaj przeprowadzane są jesienią oraz wiosną każdego roku, i powinni się ich spodziewać właściciele nieruchomości korzystający ze zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika.

Podczas inspekcji urzędnicy weryfikują faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. W trakcie kontroli wykonywana jest dokumentacja fotograficzna, ponadto po przeprowadzonej kontroli sporządzony zostaje protokół. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin kompostownika uprawnionym kontrolerom.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia w opłatach z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, ale nie posiada przydomowego kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku lub uniemożliwia upoważnionej osobie dokonania oględzin nieruchomości, wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono niespełnienie przynajmniej jednego z wyżej wymienionych wymagań.

Jeśli nieprawidłowości mają miejsce, zazwyczaj ponowne skorzystanie z ulgi jest możliwe nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna.

