Spis treści: W czerwcu róże potrzebują specjalnej ochrony. Czas na kluczowy zabieg Kiedy i jak nawozić róże? Jak dbać o róże w czerwcu?

Róże powoli opanowują polskie ogrody. Czerwiec to czas, w którym zaczynają zachwycać kwiatami. Aby były okazałe i zachwycały wyglądem, można im trochę pomóc. W tym miesiącu kluczowy jest prosty zabieg, który wzmocni odporność na choroby i pomoże lepiej znieść latem wysokie temperatury.

W czerwcu róże potrzebują specjalnej ochrony. Czas na kluczowy zabieg

Czerwiec to idealny moment na kolejne nawożenie róż. O tej porze roku potrzebują zwłaszcza potasu i fosforu, które motywują ją do obfitego kwitnienia i wzmacniają odporność. Warto sięgnąć po nawozy mineralne lub wieloskładnikowe lub naturalne nawozy organiczne. Należy unikać preparatów z nadmiarem azotu, który pobudza wzrost liści, ale kosztem kwiatów.

Najlepiej sięgnąć po nawóz wieloskładnikowy lub nawóz do roślin kwitnących. Jeśli krzew jeszcze nie kwitnie, sprawdzi się preparat z dużą zawartością potasu. Dzięki niemu kwiaty zyskają intensywny kolor.

Róże to popularne ozdoby ogrodu 123RF/PICSEL

Jeśli chcesz postawić na bardziej naturalne rozwiązanie, wybierz kompost. Poprawia strukturę gleby, dostarcza odpowiedniej dawki próchnicy. Należy go stosować podobnie jak nawozy mineralne, trzy razy w sezonie.

Kiedy i jak nawozić róże?

Róże należy nawozić tuż przed pierwszym kwitnieniem. Zabiegu lepiej nie wykonywać w pełnym słońcu. Uwaga: jeżeli wiosną zaserwowałeś różom nawóz o przedłużonym działaniu, w czerwcu zrezygnuj z zabiegu.

Jak nawozić róże? Najprościej rozsypać granulowany nawóz wokół krzewu na suchej glebie. Należy delikatnie wymieszać je z podłożem i obficie podlać. Jeśli liście są mokre, zrezygnuj z zabiegu, ponieważ możesz im zaszkodzić.

Natomiast kompost należy rozrzucić wokół róży i przekopać na głębokość ok. 20 cm.

Róże są łatwe w uprawie, jednak przed posadzeniem należy znać podstawowe zasady ich uprawy 123RF/PICSEL

Jak dbać o róże w czerwcu?

Nawożenie to nie jedyny zabieg pielęgnacyjny dla róż w czerwcu. Na liście znajduje się również podlewanie 1-2 razy w tygodniu. Wodę należy serwować bezpośrednio do podłoża, a nie liście. Niepotrzebne moczenie liści to prosta droga do rozwoju chorób.

Kolejna kwestia to ściółkowanie, które pomoże zatrzymać w glebie wilgoć i ograniczyć chwasty. W tym celu wykorzystaj np. korę sosnową. Regularnie ścinaj przekwitnięte kwiaty, co pobudzi roślinę do wypuszczania nowych pąków.

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