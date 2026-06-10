W czerwcu róże potrzebują specjalnej ochrony. Czas na kluczowy zabieg
Czerwiec to czas, w którym róża wymaga specjalnej ochrony. Prosty zabieg sprawi, że będzie odporna na choroby i upały. Lepiej z nim nie zwlekać.
Spis treści:
- W czerwcu róże potrzebują specjalnej ochrony. Czas na kluczowy zabieg
- Kiedy i jak nawozić róże?
- Jak dbać o róże w czerwcu?
Róże powoli opanowują polskie ogrody. Czerwiec to czas, w którym zaczynają zachwycać kwiatami. Aby były okazałe i zachwycały wyglądem, można im trochę pomóc. W tym miesiącu kluczowy jest prosty zabieg, który wzmocni odporność na choroby i pomoże lepiej znieść latem wysokie temperatury.
W czerwcu róże potrzebują specjalnej ochrony. Czas na kluczowy zabieg
Czerwiec to idealny moment na kolejne nawożenie róż. O tej porze roku potrzebują zwłaszcza potasu i fosforu, które motywują ją do obfitego kwitnienia i wzmacniają odporność. Warto sięgnąć po nawozy mineralne lub wieloskładnikowe lub naturalne nawozy organiczne. Należy unikać preparatów z nadmiarem azotu, który pobudza wzrost liści, ale kosztem kwiatów.
Najlepiej sięgnąć po nawóz wieloskładnikowy lub nawóz do roślin kwitnących. Jeśli krzew jeszcze nie kwitnie, sprawdzi się preparat z dużą zawartością potasu. Dzięki niemu kwiaty zyskają intensywny kolor.
Jeśli chcesz postawić na bardziej naturalne rozwiązanie, wybierz kompost. Poprawia strukturę gleby, dostarcza odpowiedniej dawki próchnicy. Należy go stosować podobnie jak nawozy mineralne, trzy razy w sezonie.
Kiedy i jak nawozić róże?
Róże należy nawozić tuż przed pierwszym kwitnieniem. Zabiegu lepiej nie wykonywać w pełnym słońcu. Uwaga: jeżeli wiosną zaserwowałeś różom nawóz o przedłużonym działaniu, w czerwcu zrezygnuj z zabiegu.
Jak nawozić róże? Najprościej rozsypać granulowany nawóz wokół krzewu na suchej glebie. Należy delikatnie wymieszać je z podłożem i obficie podlać. Jeśli liście są mokre, zrezygnuj z zabiegu, ponieważ możesz im zaszkodzić.
Natomiast kompost należy rozrzucić wokół róży i przekopać na głębokość ok. 20 cm.
Jak dbać o róże w czerwcu?
Nawożenie to nie jedyny zabieg pielęgnacyjny dla róż w czerwcu. Na liście znajduje się również podlewanie 1-2 razy w tygodniu. Wodę należy serwować bezpośrednio do podłoża, a nie liście. Niepotrzebne moczenie liści to prosta droga do rozwoju chorób.
Kolejna kwestia to ściółkowanie, które pomoże zatrzymać w glebie wilgoć i ograniczyć chwasty. W tym celu wykorzystaj np. korę sosnową. Regularnie ścinaj przekwitnięte kwiaty, co pobudzi roślinę do wypuszczania nowych pąków.
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