W czym jest najwięcej omega - 3? Ryby to nie wszystko

Spis treści: Czym są kwasy omega - 3? Jak omega-3 wpływają na organizm? W czym jest najwięcej omega-3?

Czym są kwasy omega - 3?

Kwasy tłuszczowe omega-3 to NNKT, czyli niezbędne, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, chemicznie zbudowane z łańcucha węglowego z wieloma wiązaniami podwójnymi. Ostatnie wiązanie nienasycone występuje przy trzecim od końca atomie węgla - stąd ich nazwa, omega - 3.

Kwasy mega-3 mają zbawienny wpływ na funkcjonowanie naszych organizmów i pomagają leczyć takie schorzenia jak:

dyslipidemia (zaburzenie gospodarki lipidowej organizmu, polegające na nieprawidłowym stężeniu lipidów we krwi),

miażdżyca,

nadciśnienie,

cukrzyca,

zespół metaboliczny,

otyłość,

choroby zapalne,

zaburzenia neurologiczne oraz neuropsychiatryczne,

choroby oczu.

Wśród najistotniejszych dla organizmu niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega - 3 wyróżniamy:

kwas dokozaheksaenowy (DHA),

kwas eikozapentaenowy (EPA),

kwas alfa-linolenowy (ALA).

Jak omega-3 wpływają na organizm?

Badania wykazały, że kwasy omega - 3 wykazują mocną aktywność przeciwzapalną, przeciwarytmiczną oraz chronią serce i układ krążenia, zmniejszając ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca, udarów i incydentów wieńcowych. Omega spowalniają również tworzenie blaszki miażdżycowej, wspomagają redukcję podwyższonego ciśnienia tętniczego i obniżają "zły cholesterol", podwyższając ten "dobry".

U osób, które regularnie spożywają kwasy omega-3 zazwyczaj nie występuje otyłość - zmniejszają one bowiem uczucie głodu, a pobudzają uczucie sytości. Korzystnie wpływają także na florę jelitową. Suplementację omega poleca się więc osobom walczącym z nadmiarowymi kilogramami. Badania wykazały, że omega - 3 mają bardzo silne działanie przeciwzapalne i zabezpieczają przed skutkami działania stresu oksydacyjnego oraz minimalizują ryzyko wystąpienia demencji i choroby Alzheimera.

Naukowcy uważają, że kwasy omega - 3 mogą działać antykancerogennie, zmniejszając ryzyko zachorowania na nowotwory piersi, prostaty, jajnika oraz przewodu pokarmowego. W tym miejscu trzeba jednak dodać, że nie ma póki co badań klinicznych na dużej populacji, które określiłyby jednoznaczny wpływ kwasów na zapobieganie tym chorobom. Udowodniono za to, że suplementacja zmniejsza ryzyko przedwczesnego porodu u kobiet w ciąży, a w okresie laktacji, wpływa na poprawę rozwoju umysłowego dziecka. Regularne przyjmowanie omega-3 poprawia też kondycję oczu i zapobiega ich chorobom. Badania wykazały, że duże dawki omegi połączone z dietą obniżają ryzyko występienia zwyrodnienia plamki żółtek aż o 38 proc!

Kwasy omega - 3 łagodzą także bóle stawowe, a nawet przynoszą ulgę w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

W czym jest najwięcej omega-3?

Kwasy tłuszczowe omega - 3 znajdziemy w wielu produktach żywnościowych, ale prym wiodą:

tłuste ryby morskie takie jak makrela, śledź, łosoś, sardynki czy pstrąg,

owoce morza,

oleje rybne.

Omega - 3 znajdują się również w niektórych olejach roślinnych oraz nasionach takich jak siemię lniane czy chia. Dobrym źródłem tych kwasów są także orzechy.

Owoce morza 123RF/PICSEL

W produktach roślinnych występuje kwas alfa-linolenowy (ALA), ale ulega on w organizmie konwersji do EPA i jego wydajność jest bardzo niska.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL





"Ewa gotuje": Kremowa zupa chrzanowa Polsat