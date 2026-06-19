W skrócie W gorące dni organizm może tracić apetyt, warto wtedy sięgać po lekkie, chłodne dania i małe porcje spożywane regularnie.

Najlepszym wyborem latem są warzywa i owoce bogate w wodę, a także produkty białkowe, takie jak jogurt, kefir czy twaróg.

Szczególną uwagę należy zwrócić na unikanie ciężkostrawnych, tłustych potraw i alkoholu, a długotrwały brak apetytu wymaga konsultacji z lekarzem.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Nie czekaj, aż wróci duży głód

Brak apetytu w czasie upałów jest częsty, ale nie powinien oznaczać całkowitego pomijania posiłków. Jeśli przez kilka godzin organizm dostaje tylko kawę, wodę i kawałek owocu, może zabraknąć mu energii. U seniorów skutki bywają bardziej odczuwalne, bo organizm słabiej sygnalizuje pragnienie i wolniej radzi sobie z przegrzaniem.

Najlepiej jeść małe porcje, ale częściej. Zamiast klasycznego dużego obiadu można wybrać kilka lekkich posiłków w ciągu dnia: śniadanie, małą przekąskę, chłodnik, jogurt z owocami, lekką kolację. Taki sposób jedzenia mniej obciąża żołądek i łatwiej go zaakceptować, gdy temperatura jest wysoka.

Najlepiej sprawdzają się chłodne i lekkie dania

W upały często lepiej smakują posiłki chłodne lub letnie. Dobrym wyborem są:

chłodniki,

lekkie zupy warzywne,

sałatki,

koktajle na bazie jogurtu naturalnego,

kefir ,

maślanka,

twarożek z warzywami,

jajko z pomidorem,

kanapka z pastą rybną i ogórkiem.

Takie jedzenie nie wymaga długiego gotowania i nie nagrzewa mieszkania. To ważne, bo stanie przy kuchence w gorący dzień może dodatkowo osłabiać. Warto przygotowywać proste posiłki rano lub wieczorem, kiedy w domu jest chłodniej.

Chłodnik na botwince 123RF/PICSEL

Gdy nie ma apetytu, postaw na produkty bogate w wodę

Warzywa i owoce są latem szczególnie pomocne, bo dostarczają nie tylko witamin, ale też płynów. Na talerzu powinny pojawiać się ogórki, pomidory, sałata, cukinia, rzodkiewka, papryka, arbuz, melon, truskawki, borówki, brzoskwinie czy nektarynki.

Nie oznacza to jednak, że cały dzień można opierać wyłącznie na owocach. Same owoce szybko zaspokajają pragnienie i dają przyjemne uczucie lekkości, ale nie zawsze sycą na długo. Lepiej łączyć je z jogurtem, kefirem, płatkami owsianymi, twarogiem albo garścią orzechów. Dzięki temu posiłek nadal jest lekki, ale daje więcej energii.

Białko jest potrzebne nawet wtedy, gdy je się mało

Jednym z częstych błędów w upały jest jedzenie wyłącznie lekkich, ale mało odżywczych produktów. Kawałek arbuza, sucharek, herbata i kilka truskawek mogą wydawać się wystarczające, ale po kilku godzinach organizm może zareagować osłabieniem.

Po 60. roku życia szczególnie ważne jest białko, które pomaga utrzymać mięśnie i siłę. W upały warto wybierać jego lżejsze źródła:

jogurt naturalny,

kefir,

maślankę,

twaróg,

jajka,

ryby,

chude mięso,

pastę z ciecierzycy,

soczewicę,

tofu.

Nie trzeba jeść dużych porcji. Wystarczy, by w każdym większym posiłku pojawił się choć jeden taki składnik.

W czasie upałów ważne jest nawadnianie organizmu nie tylko samą wodą 123RF/PICSEL

Dobry posiłek może być bardzo prosty

Gdy nie ma apetytu, nie warto komplikować jadłospisu. Dobrym śniadaniem będzie jogurt z płatkami i owocami, owsianka na zimno, twarożek z pomidorem albo kefir z bananem i siemieniem lnianym. Na obiad sprawdzi się chłodnik z jajkiem, zupa krem, sałatka z kaszą i warzywami albo ziemniaki z kefirem i koperkiem.

Na kolację można zjeść kanapkę z pastą rybną, sałatkę z jajkiem, twarożek z warzywami albo lekką zupę. Najważniejsze, by posiłek nie był tylko symboliczny. Nawet mała porcja powinna zawierać coś świeżego, coś białkowego i coś, co daje energię na dłużej.

Płynne posiłki mogą pomóc, gdy trudno coś przełknąć

W bardzo gorące dni niektórym osobom łatwiej wypić posiłek niż zjeść go w tradycyjnej formie. Wtedy dobrze sprawdzają się koktajle na bazie kefiru, maślanki lub jogurtu naturalnego. Można dodać do nich owoce, płatki owsiane, łyżeczkę zmielonego siemienia lnianego albo odrobinę masła orzechowego, jeśli jest dobrze tolerowane.

Taki koktajl nie powinien być jednak samym sokiem owocowym. Sok szybko podnosi poziom cukru, ale nie daje sytości na długo. Lepszy jest napój, który łączy owoce z produktem mlecznym lub innym źródłem białka. To prosty sposób, by dostarczyć organizmowi energii bez uczucia ciężkości.

Czego unikać, gdy upał odbiera apetyt?

Wysoka temperatura nie sprzyja ciężkim, tłustym posiłkom. Smażone mięso, fast food, tłuste sosy, duże porcje kiełbasy, słodycze i słone przekąski mogą nasilać ospałość i pragnienie. Po takim jedzeniu organizm musi intensywniej trawić, a w upale jest to dodatkowe obciążenie.

Kawa nie musi znikać z diety, ale nie powinna zastępować śniadania, wody ani pełnowartościowego posiłku 123RF/PICSEL

Kiedy brak apetytu powinien zaniepokoić?

Jednodniowy słabszy apetyt w czasie upału zwykle nie jest powodem do paniki. Niepokojące jest jednak, gdy senior prawie nic nie je przez więcej niż jeden dzień, wyraźnie słabnie, ma zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunkę, bardzo mało oddaje moczu albo nie chce pić. Szczególnej ostrożności wymagają osoby z cukrzycą, chorobami serca, nerek, problemami z ciśnieniem i przyjmujące leki moczopędne.

W takiej sytuacji nie warto czekać, aż samo przejdzie. Trzeba zadbać o chłodne miejsce, małe porcje płynów i lekkiego jedzenia, a przy nasilonych objawach skontaktować się z lekarzem.

Najprostsza zasada na gorące dni

Gdy w upał nie ma apetytu, najlepiej jeść mało, ale konkretnie. Dobry wybór to chłodne zupy, jogurt, kefir, twaróg, jajka, warzywa, owoce, kasze, płatki i lekkie kanapki. Organizm nie potrzebuje wtedy ciężkich dań, ale nadal potrzebuje energii, białka, wody i składników mineralnych.

Najlepszy posiłek na upał to taki, po którym człowiek czuje się lżej, ale nie słabiej. Dlatego zamiast rezygnować z jedzenia, warto zmienić jego formę: mniej smażenia, więcej chłodnych dań, mniejsze porcje i regularność. To często wystarczy, by przejść przez gorący dzień bez wyraźnego spadku sił.

Co najbardziej lubisz jeść podczas upalnych dni? Chłodnik Ziemniaczki z kefirem Jogurt z owocami Sałatkę Ryby Zagłosuj

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL





Szlakami kultowych filmów w Europie INTERIA.PL