W jaki sposób parzyć i obierać pomidory? Dzięki tym trikom nie stracą witamin i zachowają jędrność

InteriaKobieta Redakcja

Sezon na pomidory trwa w najlepsze. To właśnie teraz są najzdrowsze, najbardziej jędrne i smaczne - szczególnie te z przydomowego ogródka. Czy mocno dojrzałe pomidory trzeba obierać je skórki? Jak to zrobić, aby zachowały większość swoich cennych składników?

article cover
Pomidory doskonale sprawdzą się na przetwory. Aby przeciery miały gładką konsystencję, warzywa trzeba uprzednio obrać123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Kiedy pomidory lepiej obrać ze skórki?
  2. Jak prawidłowo parzyć pomidory?

Kiedy pomidory lepiej obrać ze skórki?

Pomidory to niezwykle cenne w składniki odżywcze warzywa o wszechstronnym wykorzystaniu w kuchni. Można jej je w świeżej formie dodając do sałatek czy kanapek, ale także wykorzystywać do zup, sosów, potrawek i przetworów. Są bardzo wartościowe głównie za sprawą likopenu - silnego antyoksydantu neutralizującego wolne rodniki i zmniejszającego ryzyko niektórych nowotworów. W naszych warunkach klimatycznych rosną doskonale dlatego wiele osób decyduje się na uprawianie ich w przydomowych ogródkach. W takim przypadku ich nadmiar najlepiej jest przeznaczyć do przyrządzenia przetworów - przecierów czy gotowych sosów. Niejasności wciąż budzi jednak temat obierania ich ze skórki. Czy jest to konieczne? To zależy przede wszystkim od przeznaczenia i indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Do bezpośredniego spożycia warto zachować skórkę, jednak są sytuacje, kiedy lepiej się jej pozbyć, np.:

  • kiedy planujesz zrobić z pomidorów zupy-krem, sosy, soki, przeciery, aby konsystencja była jednolita
  • W przypadku odmian o grubej, twardej skórce
  • Jeśli wywołują dolegliwości trawienne - np. u małych dzieci czy seniorów (skórka może być dla nich ciężkostrawna i powodować wzdęcia lub dyskomfort żołądkowy)

Zobacz również:

Dania z pomidorów mają charakterystyczny posmak, który można złagodzić
Porady

Przestań wierzyć w popularny mit. Od teraz dodawaj szczyptę do zupy

Tomasz Hirkyj
Tomasz Hirkyj
Osoba obiera ze skórki dojrzałą brzoskwinię, a na drewnianej desce leżą przygotowane do pokrojenia kawałki owoców; obok miska pełna całych, obranych brzoskwiń.
Skórka pomidorów jest bogata w witaminy i błonnik. Jeśli nie musisz, to nie obieraj ich123RF/PICSEL

Jak prawidłowo parzyć pomidory?

Jeśli planujesz obrać pomidory to konieczne będzie ich sparzenie. Poddawanie tych warzyw wysokiej temperaturze powoduje jednak straty witamin i innych składników odżywczych. Nie należy więc zbyt długo moczyć ich we wrzątku, a wykonać błyskawiczny szok termiczny - poddanie pomidorów działaniu wrzątku na około 30 sekund - w przypadku mniejszych i maksymalnie 60 sekund - u większych, mięsistych odmian. Po tym czasie warto wyjąć owoce łyżką cedzakową, a następnie je zahartować - przełożyć do miski z bardzo zimną wodą i kostkami lodu. Ten proces sprawi, że pomidory zachowają swoje wartości odżywcze, a miąższ pozostanie jędrny. Po schłodzeniu wystarczy już tylko chwycić każdą sztukę za powstałe brzegi skórki i zdjąć ją płynnym ruchem.


Jak rozpoznać chorobę i ból u pupila? Ekspertki o zdrowiu czworonogówPolsat

Najnowsze