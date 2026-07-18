Spis treści: Kiedy pomidory lepiej obrać ze skórki? Jak prawidłowo parzyć pomidory?

Kiedy pomidory lepiej obrać ze skórki?

Pomidory to niezwykle cenne w składniki odżywcze warzywa o wszechstronnym wykorzystaniu w kuchni. Można jej je w świeżej formie dodając do sałatek czy kanapek, ale także wykorzystywać do zup, sosów, potrawek i przetworów. Są bardzo wartościowe głównie za sprawą likopenu - silnego antyoksydantu neutralizującego wolne rodniki i zmniejszającego ryzyko niektórych nowotworów. W naszych warunkach klimatycznych rosną doskonale dlatego wiele osób decyduje się na uprawianie ich w przydomowych ogródkach. W takim przypadku ich nadmiar najlepiej jest przeznaczyć do przyrządzenia przetworów - przecierów czy gotowych sosów. Niejasności wciąż budzi jednak temat obierania ich ze skórki. Czy jest to konieczne? To zależy przede wszystkim od przeznaczenia i indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Do bezpośredniego spożycia warto zachować skórkę, jednak są sytuacje, kiedy lepiej się jej pozbyć, np.:

kiedy planujesz zrobić z pomidorów zupy-krem, sosy, soki, przeciery, aby konsystencja była jednolita

W przypadku odmian o grubej, twardej skórce

Jeśli wywołują dolegliwości trawienne - np. u małych dzieci czy seniorów (skórka może być dla nich ciężkostrawna i powodować wzdęcia lub dyskomfort żołądkowy)

Skórka pomidorów jest bogata w witaminy i błonnik. Jeśli nie musisz, to nie obieraj ich 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo parzyć pomidory?

Jeśli planujesz obrać pomidory to konieczne będzie ich sparzenie. Poddawanie tych warzyw wysokiej temperaturze powoduje jednak straty witamin i innych składników odżywczych. Nie należy więc zbyt długo moczyć ich we wrzątku, a wykonać błyskawiczny szok termiczny - poddanie pomidorów działaniu wrzątku na około 30 sekund - w przypadku mniejszych i maksymalnie 60 sekund - u większych, mięsistych odmian. Po tym czasie warto wyjąć owoce łyżką cedzakową, a następnie je zahartować - przełożyć do miski z bardzo zimną wodą i kostkami lodu. Ten proces sprawi, że pomidory zachowają swoje wartości odżywcze, a miąższ pozostanie jędrny. Po schłodzeniu wystarczy już tylko chwycić każdą sztukę za powstałe brzegi skórki i zdjąć ją płynnym ruchem.





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