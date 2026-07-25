Spis treści: Ceny w hotelach wciąż rosną. Coraz częściej decydujemy się na samodzielne planowanie urlopu Kiedy opcja "all inclusive" będzie stratą pieniędzy? W tych sytuacjach lepiej z niej zrezygnować

Ceny w hotelach wciąż rosną. Coraz częściej decydujemy się na samodzielne planowanie urlopu

Ceny w polskich oraz zagranicznych hotelach czy pensjonatach są obecnie rekordowo wysokie. Szacuje się, że statystyczny Polak na tygodniowy urlop wakacyjny przeznacza już minimum 300 zł więcej, aniżeli w roku 2025. Chociaż ogólna inflacja w Europie nieco wyhamowała, to koszty usług turystycznych i biletów lotniczych nadal są bardzo wysokie i dynamicznie rosną. Z tego też względu wiele osób rezygnuje z wakacyjnych eskapad za pośrednictwem biur podróży, decydując się na skromne oferty lub rezerwacje terminów poza sezonem. Są jednak i tacy, którzy mimo gigantycznych kosztów, nie żałują wydać kilkunastu bądź kilkudziesięciu tysięcy złotych na zaledwie tygodniowy pobyt w luksusowym hotelu. Mimo iż serwowane bez przerwy przekąski, dania na ciepło i napoje są dla zdecydowanej większości rodzin z dziećmi najwygodniejszą opcją, to bywają sytuacje, gdy dopłacanie do "all inclusive" nie ma najmniejszego sensu. Kiedy zatem rozważyć opcje BB, HB lub wybrać pobyt w obiekcie bez wyżywienia?

Wybierając się na wakacje pomyśl, czy będziesz mógł w pełni korzystać z udogodnień, za które płacisz Michal Wozniak East News

Kiedy opcja "all inclusive" będzie stratą pieniędzy? W tych sytuacjach lepiej z niej zrezygnować

Mimo iż wizja stałego dostępu do posiłków i napojów w czasie wakacyjnego urlopy jest kusząca, warto przemyśleć tę kwestię sugerując się przede wszystkim indywidualnymi potrzebami, a także formą spędzania czasu. Najbardziej będzie się to opłacać, jeśli planujesz praktycznie nie wychodzić z hotelu, odpuszczając sobie wycieczki i zwiedzanie. Z all inclusive lepiej zrezygnować i zdecydować się na niepełne wyżywienie lub jego brak w przypadku, gdy:

W planach są roadtripy połączone z intensywnym zwiedzaniem - wówczas całe dnie będziesz spędzać poza hotelem i stołować się w restauracjach

Wybierasz się do kraju z tanią i bardzo dobrą gastronomią - wówczas zdecydowanie lepiej będzie odwiedzać lokalne knajpki i kawiarnie, aby skosztować tam regionalnych przysmaków, których w hotelach nierzadko brakuje

Gdy cena za opcję HB jest drastycznie niższa, aniżeli all inclusive - dla wielu osób śniadania i obiadokolacje są najlepszym i najkorzystniejszym cenowo rozwiązaniem. W ciągu dnia można wówczas odwiedzać klimatyczne restauracje, a wieczorem stołować się w hotelu

Gdy pobyt jest krótki - przy wyjazdach trwających 2-4 dni logistyka hotelowa i czas potrzebny na dotarcie na posiłki do głównej restauracji ograniczają czas potrzebny na zwiedzanie.



