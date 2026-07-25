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W jakich sytuacjach wakacje all inclusive będzie stratą pieniędzy? Pomyśl zanim zarezerwujesz

InteriaKobieta Redakcja

Polacy są podzieleni pod względem wakacyjnych standardów. Jedni wybierają kameralne obiekty bez wyżywienia, dla inny zaś koniecznością jest pobyt w luksusowym hotelu z all inclusive. Jedzenie i napoje serwowane non stop to jednak kosztowne udogodnienie i nie zawsze się opłaca. W jakich sytuacjach lepiej z niego zrezygnować?

Kobieta w stroju kąpielowym na leżaku przy hotelowym basenie, przed nią dwa napoje, w tle palmy i budynki
Wakacje all inclusive to bardzo komfortowa opcja. Czy zawsze jednak się opłaca? Michal WozniakEast News

Spis treści:

  1. Ceny w hotelach wciąż rosną. Coraz częściej decydujemy się na samodzielne planowanie urlopu
  2. Kiedy opcja "all inclusive" będzie stratą pieniędzy? W tych sytuacjach lepiej z niej zrezygnować

Ceny w hotelach wciąż rosną. Coraz częściej decydujemy się na samodzielne planowanie urlopu

Ceny w polskich oraz zagranicznych hotelach czy pensjonatach są obecnie rekordowo wysokie. Szacuje się, że statystyczny Polak na tygodniowy urlop wakacyjny przeznacza już minimum 300 zł więcej, aniżeli w roku 2025. Chociaż ogólna inflacja w Europie nieco wyhamowała, to koszty usług turystycznych i biletów lotniczych nadal są bardzo wysokie i dynamicznie rosną. Z tego też względu wiele osób rezygnuje z wakacyjnych eskapad za pośrednictwem biur podróży, decydując się na skromne oferty lub rezerwacje terminów poza sezonem. Są jednak i tacy, którzy mimo gigantycznych kosztów, nie żałują wydać kilkunastu bądź kilkudziesięciu tysięcy złotych na zaledwie tygodniowy pobyt w luksusowym hotelu. Mimo iż serwowane bez przerwy przekąski, dania na ciepło i napoje są dla zdecydowanej większości rodzin z dziećmi najwygodniejszą opcją, to bywają sytuacje, gdy dopłacanie do "all inclusive" nie ma najmniejszego sensu. Kiedy zatem rozważyć opcje BB, HB lub wybrać pobyt w obiekcie bez wyżywienia?

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Joanna Leśniak
Leżaki ustawione wokół basenu, na których wypoczywają ludzie pod rozłożystymi parasolami, w tle nowoczesny budynek hotelowy z przeszklonymi balkonami i palmami.
Wybierając się na wakacje pomyśl, czy będziesz mógł w pełni korzystać z udogodnień, za które płaciszMichal WozniakEast News

Kiedy opcja "all inclusive" będzie stratą pieniędzy? W tych sytuacjach lepiej z niej zrezygnować

Mimo iż wizja stałego dostępu do posiłków i napojów w czasie wakacyjnego urlopy jest kusząca, warto przemyśleć tę kwestię sugerując się przede wszystkim indywidualnymi potrzebami, a także formą spędzania czasu. Najbardziej będzie się to opłacać, jeśli planujesz praktycznie nie wychodzić z hotelu, odpuszczając sobie wycieczki i zwiedzanie. Z all inclusive lepiej zrezygnować i zdecydować się na niepełne wyżywienie lub jego brak w przypadku, gdy:

  • W planach są roadtripy połączone z intensywnym zwiedzaniem - wówczas całe dnie będziesz spędzać poza hotelem i stołować się w restauracjach
  • Wybierasz się do kraju z tanią i bardzo dobrą gastronomią - wówczas zdecydowanie lepiej będzie odwiedzać lokalne knajpki i kawiarnie, aby skosztować tam regionalnych przysmaków, których w hotelach nierzadko brakuje
  • Gdy cena za opcję HB jest drastycznie niższa, aniżeli all inclusive - dla wielu osób śniadania i obiadokolacje są najlepszym i najkorzystniejszym cenowo rozwiązaniem. W ciągu dnia można wówczas odwiedzać klimatyczne restauracje, a wieczorem stołować się w hotelu
  • Gdy pobyt jest krótki - przy wyjazdach trwających 2-4 dni logistyka hotelowa i czas potrzebny na dotarcie na posiłki do głównej restauracji ograniczają czas potrzebny na zwiedzanie.


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