W kwietniu mrówki faraona nasiliły działalność. Jak się ich pozbyć?

InteriaKobieta Redakcja

Wraz z nadejściem wiosny wiele osób zauważa niepokojący ruch w kuchni, łazience czy przy listwach przypodłogowych. To nie przypadek. Wiele wskazuje na to, że mrówki faraona ze szczególną mocą dają znać o swojej obecności w domu. Maleńkie owady potrafią w krótkim czasie opanować mieszkanie i uprzykrzyć codzienne życie. Jak pozbyć się mrówek, zanim przejmą kontrolę nad domową przestrzenią?

Mrówki faraona wokół rozlanej, jasnożółtej cieczy na drewnianej powierzchni, żerujące przy płynie
Nie dopuść do tego, by mrówki faraona opanowały cały dom123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak rozpoznać mrówki faraona? Skąd biorą się w domu?
  2. Dlaczego w kwietniu mrówki faraonki bardziej rzucają się w oczy?
  3. Czy mrówki faraona są groźne dla człowieka?
  4. Jak skutecznie pozbyć się mrówek faraona? Od czego zacząć?
  5. Domowe sposoby na mrówki

Jak rozpoznać mrówki faraona? Skąd biorą się w domu?

Mrówki faraona to bardzo małe, jasnobrązowe, rude lub żółtawe owady z wyraźnie ciemniejszym odwłokiem, które nie rzucają się w oczy od razu. Mają kilka milimetrów długości, ale ich liczebność potrafi wywołać niemały ból głowy i uczucie frustracji.

Uwielbiają towarzystwo człowieka. Do domów i mieszkań przyciągają je przede wszystkim ciepło i łatwy dostęp do pożywienia. Szczególnie upodobały sobie słodkie resztki, okruchy i wilgotne miejsca. Budują gniazda w trudno dostępnych zakamarkach, więc trudno jest je namierzyć. Sprytu im nie brakuje, a na swoje siedliska wybierają szczeliny ścian, przestrzenie pod podłogą, a nawet instalacje elektryczne. Ich kolonie są rozproszone, co oznacza, że w jednym mieszkaniu może istnieć wiele gniazd jednocześnie.

grupa drobnych, pomarańczowo-brązowych mrówek przemieszczających się wzdłuż metalowej powierzchni, niektóre z nich niosą drobinki pokarmu
Mrówki faraonki mogą mieć nawet kilak gniazd w obrębie jednego mieszkania123RF/PICSEL

Zobacz też: Spryskaj brudne szafki w kuchni i odczekaj chwilę. Tłuszcz spłynie bez szorowania

Dlaczego w kwietniu mrówki faraonki bardziej rzucają się w oczy?

Choć mrówki faraona mogą być problemem całorocznym, ich zachowanie zmienia się w zależności od pory roku. Zimą skupiają się głównie w pobliżu źródeł ciepła, np. w okolicach kaloryferów i innych urządzeń grzewczych.

Wiosną sytuacja wygląda nieco inaczej. Wyższe temperatury sprawiają, że owady zaczynają intensywnie przemieszczać się i eksplorować nowe obszary. Dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że w kwietniu zauważymy ich wzmożoną aktywność.

Zobacz również:

Zadbaj o kuchnię, zanim położysz się spać
Porady

Zrób to w kuchni przed pójściem spać. Unikniesz szkodników i brzydkiego zapachu

Natalia Jabłońska

Czy mrówki faraona są groźne dla człowieka?

Mimo że nie gryzą tak boleśnie jak inne owady i ogólnie unikają tak bliskiego kontaktu z człowiekiem, nie oznacza to, że są nieszkodliwe. Mrówki faraona mogą przenosić bakterie i zanieczyszczenia, przemieszczając się między odpadkami a naszymi zapasami żywności.

Stwarza to realne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza w obszarze kuchni. Dodatkowo obecność mrówek może prowadzić do licznych uszkodzeń i awarii. Są w stanie zakładać gniazda nawet w gniazdkach albo urządzeniach elektrycznych. Przez konieczność dokonania niezbędnych napraw nasz portfel może poważnie ucierpieć.

Jak skutecznie pozbyć się mrówek faraona? Od czego zacząć?

Najważniejsze jest utrzymanie czystości i uniemożliwienie owadom łatwego dostępu do pożywienia. Przechowywanie żywności w lodówce i szczelnie zamkniętych pojemnikach to podstawa. Równie ważne jest zabezpieczenie wszelkich szczelin i ubytków w elewacji, by odciąć mrówkom drogę do wnętrza mieszkania.

Zobacz też: Najlepszy patent na domycie ram okiennych po zimie. Będą błyszczeć bez szorowania

Domowe sposoby na mrówki

Nie możemy liczyć na to, że mrówki pewnego dnia zapragną zmiany otoczenia i z własnej woli się wyprowadzą. Działać trzeba od razu, gdy tylko zauważymy ich obecność w mieszkaniu. Choć możemy sięgnąć po specjalistyczne preparaty i pułapki, warto swoje działanie wzmocnić domowymi sposobami na pozbycie się mrówek faraona. Są tanie, naturalne i wykazują dużą skuteczność.

  • Bardzo dobrze sprawdzają się olejki eteryczne, zwłaszcza cytrynowy, miętowy i z drzewa herbacianego. Wystarczy, że do 200 ml wody wlejemy 10-15 kropli olejku, wymieszamy i spryskamy miejsca, w których zauważamy aktywność owadów. Aromaty zniechęcą je do kolejnych eskapad po domu.
  • Przy parapetach warto ustawić doniczki z ziołami: miętą, tymiankiem i majerankiem. Przydadzą się nie tylko podczas przyrządzania popisowych posiłków. Ich aromat stworzy barierę, która zniechęci mrówki faraonki do wejścia.
  • Gdy jednak nieproszeni goście już pojawią się w mieszkaniu, przyjrzyjmy się trasom, które wybierają najczęściej. Szlaki namierzone? Codziennie przemywajmy te miejsca mieszanką wody i octu w proporcji 1:1. Zapach skutecznie odstraszy intruzów.

Wiosenne porządki na balkonie. Jak szybko wyczyścić płytki?polsatPolsat

