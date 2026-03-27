W kwietniu rozpocznie się wysyp wiosennych grzybów. Gdzie szukać smacznych i jadalnych gatunków?
Dopiero co rozpoczęła wiosna, a grzybiarze już nie mogą się doczekać, aby wyjść do lasów po świeże zbiory. Jeśli uwielbiasz chodzić na grzyby nie musisz czekać do jesieni. Pierwsze jadalne gatunki przy sprzyjającej pogodzie pojawiają się już w kwietniu. Jakie konkretnie grzyby rosną w polskich lasach wiosną i gdzie ich szukać?
Spis treści:
- Grzyby nie tylko jesienią. Kiedy jeszcze można je zbierać?
- Jakie grzyby rosną w kwietniu? Ten gatunek to prawdziwy rarytas kulinarny
- Smaczne gatunki grzybów, po które w kwietniu warto wybrać się do lasu
Grzyby nie tylko jesienią. Kiedy jeszcze można je zbierać?
Sezon na grzyby w Polsce oficjalnie przypada na październik i listopad - wówczas obserwuje się wysypy tych najcenniejszych i najsmaczniejszych gatunków - borowików, kurek, maślaków, koźlarzy i podgrzybków. Mimo tego, ci najbardziej zapaleni grzybiarze z leśnych darów mogą tak naprawdę korzystać przez okrągły rok. Gdy rozpocznie się zima, w lasach rosną gatunki zimowe: płomienice zimowe, boczniaki ostrygowate i uszaki bzowe, które spotkać można np. na martwych pniach, gałęziach i kłodach drzew liściastych. Gdy mrozy przeminą, już wczesną wiosną pojawiają się w lasach inne okazy, których przy sprzyjających warunkach pogodowych można nazbierać całkiem sporo. Podobnie jest latem, w okresach deszczowych, bez upałów. Wówczas w czerwcu, lipcu oraz sierpniu zbierać można już większość gatunków, które na potęgę pojawiają się jesienią - m.in. borowiki, kurki, maślaki czy kanie. Jakie konkretnie grzyby rosną w Polsce w kwietniu i gdzie ich szukać? Podpowiadamy.
Jakie grzyby rosną w kwietniu? Ten gatunek to prawdziwy rarytas kulinarny
Już w marcu, ale także przez cały kwiecień i maj w Polsce rosną grzyby, uznawane za prawdziwy rarytas kulinarny, a mianowicie smardze. Wyraźnie różnią się one od typowych gatunków - osiągają zwykle do 10 cm wysokości, a ich charakterystyczny jasno lub ciemnobrązowy kapelusz ma około 2-4 cm średnicy. Smardze wyróżnia powierzchnia okryta nieregularnymi wgłębieniami przypominającymi plaster miodu. Wnętrze owocnika jest puste, natomiast trzon biały i stosunkowo krótki. Smardze najczęściej rosną w lasach liściastych, łęgowych i mieszanych, ale również w parkach czy sadach. Warto wypatrywać ich przede wszystkim w pobliżu topoli, jesionów i wiązów. Smardze to grzyby niezwykle cenione przez szefów kuchni z uwagi na wyjątkowy aromat i neutralny smak z orzechową nutą. Miąższ tych grzybów ma ciekawą, rozpływającą się w ustach konsystencję, a zdaniem wielu, są jeszcze smaczniejsze, aniżeli borowiki czy maślaki. Po usmażeniu będą idealnym dodatkiem do sosów, zup, dań z ryżu, makaronów czy jajecznicy. Należy wiedzieć jednak o dwóch ważnych kwestiach związanych ze smardzami:
- grzyby te w postaci surowej są niejadalne - konieczna jest obróbka termiczna
- smardze dziko rosnące w Polsce objęte są częściową ochroną gatunkową. Oznacza to, że w lasach państwowych oraz na łąkach i innych dzikich terenach zabronione jest ich zbieranie. Jeśli pojawią się natomiast w ogrodach, sadach czy na innych miejscach wyraźnie przekształconych przez człowieka, ich zbiór jest legalny.
Smaczne gatunki grzybów, po które w kwietniu warto wybrać się do lasu
Poza smardzami wiosną w Polsce rosną również inne, jadalne grzyby. Należą do nich:
•czarki szkarłatne - czerwone grzyby o delikatnym smaku, posiadają charakterystyczne kapelusze podwinięte do wnętrza, rosną zazwyczaj od lutego do maja - w wilgotnych lasach liściastych i zaroślach, głównie na rozkładających się gałęziach wierzb, olch i leszczyn, często w pobliżu strumieni
•boczniaki - rosnące od jesieni do wczesnej wiosny, można spotkać w lasach liściastych, parkach i ogrodach, na martwym lub osłabionym drewnie drzew liściastych - m.in. topolach, bukach, wierzbach, dębach, klonach
•maślaki pstre - pojawiają się niekiedy końcem kwietnia oraz w maju, rosną głównie w lasach iglastych i mieszanych, preferując towarzystwo sosen
•żółciaki siarkowe - wysyp młodych i jadalnych owocników następuje zazwyczaj w maju i na początku czerwca, ale można je spotkać także w kwietniu. Rosną głównie na pniach i gałęziach żywych oraz martwych drzew liściastych.
Bez względu na to, czy wybierasz się na grzybobranie jesienią i korzystać z popularnych, jadalnych gatunków, czy też poszukujesz innych, mniej popularnych grzybów wiosną oraz zimą, zawsze należy mieć stu procentową pewność, że zbierane okazy są jadalne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości grzyby należy pozostawić w lesie czy parku lub zanieść do najbliższej powiatowej lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.