Spis treści: Grzyby nie tylko jesienią. Kiedy jeszcze można je zbierać? Jakie grzyby rosną w kwietniu? Ten gatunek to prawdziwy rarytas kulinarny Smaczne gatunki grzybów, po które w kwietniu warto wybrać się do lasu

Grzyby nie tylko jesienią. Kiedy jeszcze można je zbierać?

Sezon na grzyby w Polsce oficjalnie przypada na październik i listopad - wówczas obserwuje się wysypy tych najcenniejszych i najsmaczniejszych gatunków - borowików, kurek, maślaków, koźlarzy i podgrzybków. Mimo tego, ci najbardziej zapaleni grzybiarze z leśnych darów mogą tak naprawdę korzystać przez okrągły rok. Gdy rozpocznie się zima, w lasach rosną gatunki zimowe: płomienice zimowe, boczniaki ostrygowate i uszaki bzowe, które spotkać można np. na martwych pniach, gałęziach i kłodach drzew liściastych. Gdy mrozy przeminą, już wczesną wiosną pojawiają się w lasach inne okazy, których przy sprzyjających warunkach pogodowych można nazbierać całkiem sporo. Podobnie jest latem, w okresach deszczowych, bez upałów. Wówczas w czerwcu, lipcu oraz sierpniu zbierać można już większość gatunków, które na potęgę pojawiają się jesienią - m.in. borowiki, kurki, maślaki czy kanie. Jakie konkretnie grzyby rosną w Polsce w kwietniu i gdzie ich szukać? Podpowiadamy.

Jakie grzyby rosną w kwietniu? Ten gatunek to prawdziwy rarytas kulinarny

Już w marcu, ale także przez cały kwiecień i maj w Polsce rosną grzyby, uznawane za prawdziwy rarytas kulinarny, a mianowicie smardze. Wyraźnie różnią się one od typowych gatunków - osiągają zwykle do 10 cm wysokości, a ich charakterystyczny jasno lub ciemnobrązowy kapelusz ma około 2-4 cm średnicy. Smardze wyróżnia powierzchnia okryta nieregularnymi wgłębieniami przypominającymi plaster miodu. Wnętrze owocnika jest puste, natomiast trzon biały i stosunkowo krótki. Smardze najczęściej rosną w lasach liściastych, łęgowych i mieszanych, ale również w parkach czy sadach. Warto wypatrywać ich przede wszystkim w pobliżu topoli, jesionów i wiązów. Smardze to grzyby niezwykle cenione przez szefów kuchni z uwagi na wyjątkowy aromat i neutralny smak z orzechową nutą. Miąższ tych grzybów ma ciekawą, rozpływającą się w ustach konsystencję, a zdaniem wielu, są jeszcze smaczniejsze, aniżeli borowiki czy maślaki. Po usmażeniu będą idealnym dodatkiem do sosów, zup, dań z ryżu, makaronów czy jajecznicy. Należy wiedzieć jednak o dwóch ważnych kwestiach związanych ze smardzami:

grzyby te w postaci surowej są niejadalne - konieczna jest obróbka termiczna

smardze dziko rosnące w Polsce objęte są częściową ochroną gatunkową. Oznacza to, że w lasach państwowych oraz na łąkach i innych dzikich terenach zabronione jest ich zbieranie. Jeśli pojawią się natomiast w ogrodach, sadach czy na innych miejscach wyraźnie przekształconych przez człowieka, ich zbiór jest legalny.

Smaczne gatunki grzybów, po które w kwietniu warto wybrać się do lasu

Poza smardzami wiosną w Polsce rosną również inne, jadalne grzyby. Należą do nich:

•czarki szkarłatne - czerwone grzyby o delikatnym smaku, posiadają charakterystyczne kapelusze podwinięte do wnętrza, rosną zazwyczaj od lutego do maja - w wilgotnych lasach liściastych i zaroślach, głównie na rozkładających się gałęziach wierzb, olch i leszczyn, często w pobliżu strumieni

Wielu smakoszy ceni ją smak czarek szkarłatnych, określany jako orzeźwiający, przypominający młodą rzodkiewkę lub kalarepę

•boczniaki - rosnące od jesieni do wczesnej wiosny, można spotkać w lasach liściastych, parkach i ogrodach, na martwym lub osłabionym drewnie drzew liściastych - m.in. topolach, bukach, wierzbach, dębach, klonach

•maślaki pstre - pojawiają się niekiedy końcem kwietnia oraz w maju, rosną głównie w lasach iglastych i mieszanych, preferując towarzystwo sosen

Maślaki pstre przy sprzyjających warunkach pogodowych można zbierać już końcem kwietnia

•żółciaki siarkowe - wysyp młodych i jadalnych owocników następuje zazwyczaj w maju i na początku czerwca, ale można je spotkać także w kwietniu. Rosną głównie na pniach i gałęziach żywych oraz martwych drzew liściastych.

Bez względu na to, czy wybierasz się na grzybobranie jesienią i korzystać z popularnych, jadalnych gatunków, czy też poszukujesz innych, mniej popularnych grzybów wiosną oraz zimą, zawsze należy mieć stu procentową pewność, że zbierane okazy są jadalne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości grzyby należy pozostawić w lesie czy parku lub zanieść do najbliższej powiatowej lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

