Spis treści: Jak zadbać o piwonie wiosną? W kwietniu zrób z piwonią. W sezonie będzie uginać się od kwiatów Trik ogrodników na piękne piwonie. Wypróbuj naturalny nawóz Piwonia: królowa ogrodu

Piwonie stają się dekoracją ogrodu od połowy maja do połowy czerwca. Najintensywniej kwitną na przełomie wspomnianych dwóch miesięcy. Wczesne odmiany takie jak m.in. piwonia lekarska, mogą zacząć kwitnienie pod koniec kwietnia. Aby zachwycały okazałymi kwiatami, warto już teraz odpowiednio o nie zadbać. Chodzi o kilka prostych zabiegów, dzięki którym w sezonie zachwycą spektakularnymi kwiatami.

Jak zadbać o piwonie wiosną?

Kwiecień to odpowiedni czas, by otoczyć piwonie odpowiednią opieką. Dzięki niej będą odporne na choroby, a ich kwiaty będą przyciągać wzrok. Na liście zadań powinny znaleźć się następujące punkty:

spulchnienie gleby,

nawożenie,

podlewanie.

Nim do nich przystąpimy, najpierw konieczne jest oczyszczenie otoczenia piwonii. Uwaga: jeżeli nie zdążyłeś usunąć suchych pędów w marcu, w kwietniu zrób to jak najszybciej. Przytnij je tuż przy podłożu, ale uważaj na młode, czerwone kiełki wychodzące z ziemi.

Wiosną piwonie często padają ofiarą szarej pleśni. Dlatego dobrze jest zastosować specjalny oprysk, np. z miedzią. W czasie wypuszczania pędów z ziemi, należy wycinać chore fragmenty roślin. Później należy na bieżąco usuwać pąki, kwiaty, pędy i liście. Dzięki temu można zapobiec wtórnej infekcji.

W kwietniu zrób z piwonią. W sezonie będzie uginać się od kwiatów

Ważnym etapem pielęgnacji piwonii jest spulchnianie gleby w obrębie korzeni. Należy lekko rozluźnić wierzchnią warstwę. Prosty zabieg poprawi transport składników odżywczych, dzięki czemu piwonia zacznie wypuszczać więcej pędów. Warto zaserwować jej specjalny nawóz bogaty w fosfor i potas. Tu sprawdzi się preparat do roślin kwitnących lub przekompostowany obornik.

Ważne, by rozsypać go wokół kępy, wymieszać z glebą i podlać. Możesz też wypróbować inny, naturalny nawóz - ale o tym za moment.

Kolejnym ważnym punktem pielęgnacji piwonii jest podlewanie. Krzew w czasie zawiązywania pąków i intensywnego wzrostu potrzebuje wody. Należy go podlewać w sposób umiarkowany, najlepiej o poranku. W trakcie podlewania należy unikać zraszania liści, a wodę należy kierować bezpośrednio na podłoże. Lepiej jednak nie przesadzać - nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni.

Trik ogrodników na piękne piwonie. Wypróbuj naturalny nawóz

Piwonie odwdzięczą się efektownym wyglądem, jeśli "poczęstujesz" je pewnym naturalnym nawozem. To mączka kostna, powstająca na bazie mielonych kości zwierzęcych. Jest bogata w fosfor, wapń i azot. Pierwszy z wymienionych składników jest kluczowy w trakcie zawiązywania pąków, wspiera też system korzeniowym. Z kolei azot wspiera wzrost pędów i liści, a wapń wzmacnia strukturę rośliny i poprawia jej odporność. Taka mieszanka wpływa pozytywnie na bujne kwitnienie.

Piwonie to jedne z najpiękniejszych kwiatów zdobiących ogród 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Mączkę kostną należy stosować zwłaszcza wtedy, gdy gleba jest uboga w składniki odżywcze. Piwonie preferują żyzne podłoże, przepuszczalne, o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 6-7) lub delikatnie kwaśnym (pH 5-6). Wapń zawarty w mączce kostnej pomoże uregulować odczyn podłoża. Jego brak może się odbić na wyglądzie rośliny. Piwonia nie będzie wyglądać zbyt okazale, a do tego będzie mało odporna na warunki środowiskowe.

Piwonia: królowa ogrodu

Piwonie były uprawiane w Chinach już ponad 3 tys. lat temu. Szacuje się, że istnieje ponad 10 tys. ich odmian. Najchętniej uprawiane są:

Piwonia chińska, określana mianem "róży bez kolców", osiąga od 60 do 100 cm wysokości. Na łodydze pojawia się od kilku do kilkunastu dużych kwiatów. Kwitnie krótko, ale obficie. Wśród popularnych odmian znajdują się śnieżnobiała Madame de Verneville czy dwukolorowa o różowych płatkach na zewnątrz White Cap,

Piwonia lekarska określana jako europejska piwonia pospolita. Osiąga od 60 do 80 cm wysokości. Zaczyna kwitnąć w drugiej połowie maja. Wśród najbardziej znanych odmian znajdują się jasnoróżowa Rosea Plena i biała Alba Plena.

Zadbaj o piwonie, a odwdzięczą się fenomenalnymi kwiatami 123RF/PICSEL

Piwonie naturalnie rosną w ciepłych rejonach Europy i Azji. Występują w różnych kolorach, m.in. różowym, białym, żółtym, purpurowym. Dzięki zróżnicowanej wysokości piwonia doskonale sprawdza się jako pojedynczy akcent w ogrodzie, lub jako element kompozycji wraz z innymi roślinami. Co więcej, piwonie w zależności od odmiany wydzielają delikatny, "różany" czy słodki aromat.

