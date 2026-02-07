Spis treści: Czas na cięcie. W lutym zafunduj pelargonii prosty zabieg Wybudzanie pelargonii po zimie Kiedy wystawić pelargonię na zewnątrz?

Królowa balkonu. Tak często mówi się o pelargonii, która kwitnie od maja aż do pierwszych przymrozków. Dzięki intensywnie kolorowym kwiatom stanowi piękną ozdobę, a do tego jest mało skomplikowana w pielęgnacji.

Czas na cięcie. W lutym zafunduj pelargonii prosty zabieg

Pędy pelargonii po zimie zazwyczaj się osłabione. To naturalne, ale wcale nie oznacza, że mamy czekać z odpowiednią pielęgnacją. Luty to czas, w którym roślinę zaczyna się powoli wybudzać po zimowym spoczynku. W tym czasie warto zafundować jej prosty zabieg, od którego zależy, czy obsypie się kwiatami.

Chodzi o cięcie - pędy należy skrócić nawet o połowę. Dzięki temu otrzyma "zastrzyk energii" do wypuszczania nowych przyrostów. Pelargonię przycinamy nad "zdrowym oczkiem".Do zabiegu najlepiej wykorzystać czysty i ostry sekator.

Wybudzanie pelargonii po zimie

Wybudzanie pelargonii najczęściej przeprowadza się w lutym lub marcu. Roślinę należy przenieść do chłodniejszego pomieszczenia i częściej podlewać. Sygnałem, że budzi się ze snu, będą nowe pędy. Regularnie należy usuwać suche liście i zniszczone części oraz sprawdzać, czy nie stała się celem ataku mszyc i przędziorków.

Kiedy wystawić pelargonię na zewnątrz?

Pelargonie można wysadzać do skrzynek na balkonie już początkiem maja. Wcześniej dobrze jednak na bieżąco sprawdzać prognozy pogody. O tej porze roku mogą jeszcze występować przymrozki, a to nie wróży naszej roślinie nic dobrego jeśli się pospieszymy. Jeśli pogoda będzie płatać figla, pelargonie najlepiej wystawić w połowie miesiąca.

Roślinę najlepiej posadzić w jasnym pojemniku - ciemne absorbują promienie słoneczne, przez co mogą powodować przegrzanie czy wysuszenie korzeni.

Po posadzeniu pelargonię trzeba systematycznie nawozić. Najpierw trzy tygodnie po posadzeniu, a później co siedem lub czternaście dni. W tym celu warto sięgnąć po nawóz płynny o dużej zawartości potasu, który korzystnie zadziała na kwitnienie.

Jeżeli pelargonia znajduje się w mocno nasłonecznionym miejscu, trzeba zapewnić jej regularne podlewanie. W upalne dni dwa razy dziennie - rano i wieczorem. W ciągu dnia lepiej tego nie robić, ponieważ może dojść do poparzenia liści.

