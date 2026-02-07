W lutym zafunduj pelargonii prosty zabieg. Tak przygotujesz ją na nowy sezon

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Pelargonia jak z obrazka? Wystarczy, że w lutym zafundujesz jej prosty zabieg. Dzięki temu w nowym sezonie bujnie zakwitnie i będzie zachwycać okazałymi kwiatami.

Zapewnij pelargonii odpowiednie nawadnianie
Pamiętaj o tym zabiegu. Pelargonia w nowym sezonie będzie bujnie kwitła123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czas na cięcie. W lutym zafunduj pelargonii prosty zabieg
  2. Wybudzanie pelargonii po zimie
  3. Kiedy wystawić pelargonię na zewnątrz?

Królowa balkonu. Tak często mówi się o pelargonii, która kwitnie od maja aż do pierwszych przymrozków. Dzięki intensywnie kolorowym kwiatom stanowi piękną ozdobę, a do tego jest mało skomplikowana w pielęgnacji.

Czas na cięcie. W lutym zafunduj pelargonii prosty zabieg

Pędy pelargonii po zimie zazwyczaj się osłabione. To naturalne, ale wcale nie oznacza, że mamy czekać z odpowiednią pielęgnacją. Luty to czas, w którym roślinę zaczyna się powoli wybudzać po zimowym spoczynku. W tym czasie warto zafundować jej prosty zabieg, od którego zależy, czy obsypie się kwiatami.

Chodzi o cięcie - pędy należy skrócić nawet o połowę. Dzięki temu otrzyma "zastrzyk energii" do wypuszczania nowych przyrostów. Pelargonię przycinamy nad "zdrowym oczkiem".Do zabiegu najlepiej wykorzystać czysty i ostry sekator.

Zobacz również:

Bajeczne pelargonie to prawdziwa ozdoba balkonów
Porady

Genialna odżywka do pelargonii. Kaskady kwiatów przez cały sezon

Natalia Jabłońska

    Wybudzanie pelargonii po zimie

    Wybudzanie pelargonii najczęściej przeprowadza się w lutym lub marcu. Roślinę należy przenieść do chłodniejszego pomieszczenia i częściej podlewać. Sygnałem, że budzi się ze snu, będą nowe pędy. Regularnie należy usuwać suche liście i zniszczone części oraz sprawdzać, czy nie stała się celem ataku mszyc i przędziorków.

    Pelargonie będą kwitły masowo. Wystarczy czasem trochę im w tym pomóc
    Pelargonie będą kwitły masowo. Wystarczy czasem trochę im w tym pomóc123RF/PICSEL

    Kiedy wystawić pelargonię na zewnątrz?

    Pelargonie można wysadzać do skrzynek na balkonie już początkiem maja. Wcześniej dobrze jednak na bieżąco sprawdzać prognozy pogody. O tej porze roku mogą jeszcze występować przymrozki, a to nie wróży naszej roślinie nic dobrego jeśli się pospieszymy. Jeśli pogoda będzie płatać figla, pelargonie najlepiej wystawić w połowie miesiąca. 

    Roślinę najlepiej posadzić w jasnym pojemniku - ciemne absorbują promienie słoneczne, przez co mogą powodować przegrzanie czy wysuszenie korzeni.

    Po posadzeniu pelargonię trzeba systematycznie nawozić. Najpierw trzy tygodnie po posadzeniu, a później co siedem lub czternaście dni. W tym celu warto sięgnąć po nawóz płynny o dużej zawartości potasu, który korzystnie zadziała na kwitnienie.

    Jeżeli pelargonia znajduje się w mocno nasłonecznionym miejscu, trzeba zapewnić jej regularne podlewanie. W upalne dni dwa razy dziennie - rano i wieczorem. W ciągu dnia lepiej tego nie robić, ponieważ może dojść do poparzenia liści.

    Pelargonie po zimie powinny być wybudzane stopniowo
    Pelargonie po zimie powinny być wybudzane stopniowo123RF.com123RF/PICSEL

    Zobacz również:

    Jak dbać o fikusa, kiedy zrzuca liście? Nie ignoruj tego objawu
    Porady

    Fikus przestanie masowo gubić liście. Potrzebuje prostej mieszanki

    Natalia Jabłońska

    Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

    Doniczki z kwiatami, głównie fioletowymi bratkami, ustawione w ogrodzie, rozmyte tło tworzy przyjemną atmosferę letniego dnia. W tle widoczne napisy 'porady' oraz 'interia KOBIETA'.
    Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL
    Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia KazadiINTERIA.PL

    Najnowsze