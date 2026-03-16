Pielęgnacji malin lepiej nie odkładać na później. O krzewy w ogrodzie należy zadbać już wczesną wiosną, nim ruszy wegetacja. W marcu lub początkiem kwietnia, gdy mija ryzyko silnych mrozów, należy wykonać proste zabiegi, dzięki którym w sezonie obsypią się okazałymi owocami.

W marcu rozsyp pod malinami. Latem nie nadążysz ze zbiorem plonów

Po pierwsze: nawożenie. Wczesną wiosną warto o nim pamiętać - jest ono zalecane zwłaszcza w przypadku malin jesiennych, czyli owocujących od sierpnia do przymrozków. Tutaj idealnie sprawdzą się preparaty azotowe lub wieloskładnikowe. Z ich ilością nie należy przesadzać, a dostosować do rodzaju gleby. Zbyt intensywny wzrost liści i pędów może nie przełożyć się na obfite plony.

Możesz też postawić na bardziej naturalny sposób. W roli nawozu do malin sprawdzą się fusy z kawy. Zawierają azot, a do tego mają właściwości zakwaszające glebę. Maliny preferują lekko kwasową i dobrze przepuszczalną glebę, więc fusy sprawdzą się idealnie.

Wystarczy rozsypać je pod krzakiem malin i delikatnie wymieszać z glebą, a na koniec obficie podlać. W tym celu można wykorzystać zarówno fusy świeże, jak i wysuszone.

Wykonaj wiosną prosty zabieg. W sezonie nie nadążysz ze zbiorem malin INTERIA.PL

Na obfite owocowanie wpływ ma również stanowisko. Maliny najlepiej rosną w słonecznych miejscach, ale osłoniętych przed bezpośrednim działaniem promieni. Warto regularnie odchwaszczać stanowisko, w którym rosną.

Zabieg z malinami w marcu. Zmotywuje krzew do wzrostu

Maliny odwdzięczą się okazałymi owocami, jeśli przytniemy je w odpowiednim terminie. Najlepiej zrobić to wczesną wiosną, nim krzewy zacznie wegetację. Podczas cięcia należy usunąć uszkodzone i słabe pędy. Dzięki temu roślina zyska energię do wzrostu i nie będzie aż tak podatna na choroby.

Maliny to jedne z najprostszych krzewów owocowych. adobestock INTERIA.PL

Cięcie ułatwia zbiór owoców, ponieważ krzewy są lepiej ukształtowane i przejrzyste. Jak poprawnie przyciąć maliny? Letnie najlepiej przyciąć tuż przy gruncie. W przypadku jesiennych należy skrócić wszystkie pędy do 5 cm wysokości.

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Kwitnące drzewa owocowe robią furorę w Hiszpanii. "Przynajmniej raz w życiu musisz to zobaczyć" © 2026 Associated Press