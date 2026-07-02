Spis treści: Laurowiśnia wschodnia: co to za krzew? Laurowiśnia wschodnia w ogrodzie stworzy zielony parawan. Alternatywa dla tui Pamiętaj o tych zasadach, a laurowiśnia zachwyci wyglądem

Laurowiśnia wschodnia: co to za krzew?

Tuje to jedne z najpopularniejszych roślin na żywopłot w Polsce. Istnieją jednak efektowne alternatywy, które stworzą bujny i zielony parawan. Do takich krzewów należy laurowiśnia wschodnia (Prunus laurocerasus). Osiąga nawet do 6 m wysokości, w zależności od odmiany i warunków, w jakich rośnie. Ma duże, błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni o eliptycznym lub lancetowatym kształcie. Ze względu na ich wygląd, laurowiśnia wschodnia jest dość często mylona z wawrzynem szlachetnym.

Wiosną krzew obsypują drobne, białe kwiaty zebrane w groniaste kwiatostany. Pełnią nie tylko rolę dekoracyjną - wydzielają również przyjemny, słodki zapach. Przyciągają jak magnes owady zapylające. Po przekwitnięciu, na krzewie pojawiają się niewielkie, ciemne jagody. Nie należy ich jednak spożywać ze względu na ich toksyczność.

Laurowiśnia wschodnia to idealny soliter, ale także doskonale nadaje się na żywopłot 123RF/PICSEL

Laurowiśnia wschodnia w ogrodzie stworzy zielony parawan. Alternatywa dla tui

Laurowiśnia wschodnia idealnie nadaje się na żywopłot. Jest odporna na niskie temperatury, a do tego nie wymaga licznych zabiegów pielęgnacyjnych. Trzeba jednak poznać kilka jej wymagań - tylko wtedy będziemy mieć pewność, że będzie zachwycać wyglądem.

Krzew lubi stanowiska słoneczne, ale doskonale poradzi sobie też w półcieniu. Preferuje żyzną, przepuszczalną i lekko wilgotną glebę. Odpowiedni odczyn to od lekko kwaśnego do lekko zasadowego.

Idealny termin na sadzenie laurowiśni przypada wczesną wiosną lub wczesną jesienią. Dzięki temu krzew ma szansę dostosować się do warunków panujących zimą lub latem. Roślina potrzebuje przestrzeni, by rosnąć. Podczas tworzenia żywopłotu należy zadbać o odpowiednie odstępy między poszczególnymi krzewami.

Laurowiśnia świetnie sprawdzi się zamiast tui irina3432 123RF/PICSEL

Laurowiśnia lubi umiarkowanie wilgotne podłoże, dlatego w czasie suszy należy ją regularnie podlewać. Ważne, by nie przesadzać z nadmiarem wody, bo to z kolei prowadzi do gnicia korzeni. Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku umiar. Młode okazy szczególnie potrzebują regularnego podlewania.

Pamiętaj o tych zasadach, a laurowiśnia zachwyci wyglądem

Krzew dobrze jest przycinać wczesną wiosną nim rozpocznie wegetację, ewentualnie późną jesienią. Przycinanie zmotywuje go do wzrostu i wypuszczania nowych pędów. W trakcie cięcia należy usuwać stare i chore gałązki, dzięki czemu w środku krzewu poprawie ulegnie cyrkulacja powietrza. Laurowiśnię można formować wedle potrzeb.

W okresie wegetacyjnym krzew można też zasilać nawozem wieloskładnikowym. W utrzymaniu wilgotności gleby pomoże ściółkowanie. Zimą młode krzewy dobrze jest okryć agrowłókniną lub słomianą matą.

Przestrzeganie wspomnianych zasad pielęgnacji sprawi, że laurowiśnia wschodnia będzie dekoracją o każdej porze roku.

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