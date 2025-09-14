Hibiskus ogrodowy, czyli ketmia syryjska, jest popularną ozdobą ogrodów. Pierwotnie występował tylko w Chinach, na Tajwanie i terenach dawnej Persji. To narodowy kwiat Korei Południowej. Do Europy trafił dopiero w XVI wieku.

Efektowny krzew zachwyca okazałymi kwiatami latem, ale jeśli odpowiednio o niego zadbamy, możemy przedłużyć kwitnienie. I to aż do października. Wrzesień to idealny czas, by zadbać o zabiegi, dzięki którym będzie to możliwe. Dzięki temu widok czarujących kwiatów zostanie z nami na dłużej.

Tak przedłużysz kwitnienie hibiskusa. Pamiętaj o tym zabiegu we wrześniu

Jak przedłużyć kwitnienie hibiskusa? Wbrew pozorom nie jest to zbyt skomplikowane. Wystarczą proste zabiegi, dzięki którym wytworzy nowe pąki.

Należy pamiętać o systematycznym i obfitym podlewaniu, zwłaszcza wtedy, gdy temperatury są wyższe i panuje susza. Najlepiej, by podłoże było stale wilgotne, ale nie zbyt mokre (roślina nie znosi zastoju wody). Hibiskus ogrodowy najlepiej podlewać rano lub wieczorem.

Dobrze jest na bieżąco usuwać przekwitłe kwiaty, co również pobudzi hibiskus do kwitnienia.

Kolejnym prostym zabiegiem jest przycinanie. We wrześniu warto wykonać cięcie formujące, dzięki któremu ketmia zyska lepszy dostęp do światła. Należy usunąć uszkodzone, uschnięte lub zbyt gęsto rosnące pędy.

Jesienią można zastosować nawóz z fosforem i potasem, który wzmocni roślinę. Preparat nie powinien zawierać zbyt dużej dawki azotu. Idealnie sprawdzą się nawozy do roślin kwitnących lub domowa odżywka ze skórek banana. Dzięki temu hibiskus nabierze odporności przed nadchodzącą zimą.

Hibiskus ogrodowy. Czarująca ozdoba ogrodu

Hibiskus może dorastać nawet do dwóch, a czasami nawet i trzech metrów wysokości. Jego kwiaty mają do 12 cm średnicy - w zależności od odmiany przybierają kolor biały, różowy, fioletowy, niebieski, pomarańczowy lub dwubarwny. Roślina jest mrozoodporną, ale młode okazy dobrze jest zabezpieczyć na zimę warstwą kory lub agrowłókniny.

Ketmia syryjska preferuje słoneczne stanowisko, ciepłe i osłonięte od wiatru. Najlepiej rośnie w podłożu żyznym, przepuszczalnym i próchnicznym. Ważne, by gleba była wilgotna w stopniu umiarkowanym. W sezonie wegetacyjnym podlewanie i nawożenie to punkty obowiązkowe pielęgnacji.

