Dlaczego warto przycinać rośliny w styczniu?

Styczeń, mimo mrozu i krótkich dni, jest często idealnym czasem na cięcie roślin, które przechodzą zimą w stan spoczynku. W tym okresie pędy są łyse, łatwiej więc dostrzec i usunąć chore, uszkodzone lub krzyżujące się gałęzie. W tym czasie po zabiegu roślina nie "płacze", czyli nie puszcza soków, o zmniejsza ryzyko infekcji. Warunkiem jest jednak suchy, względnie ciepły dzień bez dużych mrozów. Przy zbyt niskich temperaturach świeże rany mogą przemarzać, co osłabi roślinę.

Jak podkreśla Izabela Weśniuk w serwisie deccoria.pl, "Przycinanie drzew w styczniu ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu światła - usuwa się stare gałęzie, które jedynie blokują promienie słoneczne". Sprzyja to lepszemu rozwojowi nowych pędów i pąków kwiatowych w sezonie wegetacyjnym. Ten zimowy zabieg, wykonywany w suche i stosunkowo ciepłe dni, pomaga również ograniczyć utratę wody oraz przyspiesza gojenie się ran, dzięki czemu rośliny mogą wiosną szybciej odzyskać wigor i siły do intensywnego wzrostu.

Które drzewa i krzewy warto przyciąć w styczniu?

W styczniu warto przyciąć przede wszystkim drzewa owocowe, dla których nasz klimat jest naturalny. Mowa tu o jabłoniach, gruszach oraz śliwach, rosnących w Polsce od wieków i przyzwyczajonych do niskich, zimowych temperatur. Druga połowa stycznia przy odpowiednich temperaturach to dobry moment na przeprowadzenie tego zabiegu. Usuwanie starych i słabo plonujących pędów poprawia napowietrzenie korony, co przyczyni się do lepszego owocowania latem i jesienią.

Również wiele krzewów owocowych z powodzeniem można przycinać w styczniu: agrest, czerwona porzeczka, jagoda kamczacka, leszczyna, aronia, rokitnik czy malina dobrze zniosą taki zabieg. W tym przypadku również pozbawiamy je najstarszych pędów, odmładzając przy okazji krzew. To prosty sposób na stymulację wzrostu rośliny w sezonie wegetacyjnym.

Niektóre krzewy ozdobne, które są odporne na mróz, również mogą być formowane zimą, pod warunkiem, że usuwamy tylko martwe lub mocno przerośnięte pędy. Berberysy, jaśminowce, tawuły, żylistki, krzewuszki i leszczyny można ciąć bez przeszkód. Zimą można również przycinać żywopłoty z żywotników czy cisów. Te rośliny są bardzo odporne na mróz i poradzą sobie w niskich temperaturach nawet po przycięciu.

Koniec stycznia może być dobrym momentem na cięcie krzewów owocowych 123RF/PICSEL

Jak wykonywać cięcie zimowe? Tak nie zaszkodzisz roślinom

Zimowy zabieg wymaga ostrożności i przestrzegania kilku prostych zasad. Jeden błąd może sprawić, że zaszkodzimy roślinie, zamiast jej pomóc. Przede wszystkim na przycinanie wybierz suchy, słoneczni dzień z temperaturą oscylującą w okolicach 0 °C. Mróz poniżej -5 °C zwiększają ryzyko uszkodzeń tkanek. Używaj zawsze ostrych i czystych narzędzi, by nie uszkodzić rośliny i ograniczyć rozprzestrzenianie patogenów.

Zimowe cięcie polega głównie na usuwaniu gałęzi suchych, chorych, krzyżujących się, a także tych, które rosną do wnętrza korony. Dzięki temu światło i powietrze dotrą do wszystkich części rośliny, co sprzyja zdrowemu wzrostowi. Staraj się ciąć tuż nad pąkiem skierowanym na zewnątrz korony, by nowy przyrost rozwijał się w pożądanym kierunku. Cięcie wykonuj pod łagodnym kątem, co ułatwia odprowadzanie wody i ogranicza ryzyko infekcji.

Czego nie ciąć w styczniu?

Nie wszystkie rośliny ogrodowe dobrze znoszą cięcie w środku zimy. Do gatunków, których nie należy ciąć w styczniu należą wiśnie i czereśnie. Te drzewa owocowe lepiej przycinać po zbiorach lub wczesnym latem. Podobnie jest z wieloma drzewami liściastymi, które bardzo wcześnie startują wiosną. Jeśli masz w ogrodzie brzozy, wiązy, klony czy orzechy włoskie, zimowe cięcie może zaburzyć ich naturalny cykl wzrostu.

Rośliny takie jak forsycje, migdałki czy wczesne tawuły formują pąki kwiatowe już jesienią, dlatego usuwanie ich pędów zimą pozbawia je kwiatów w nadchodzącym sezonie. Byłoby szkoda ściąć ich zawiązki kwiatów, bo to jedne z pierwszych roślin kwitnących wiosną, które szczególnie cieszą nasze oczy. Te ozdobne krzewy lepiej zimą zostawić w spokoju.

