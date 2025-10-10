Spis treści: Zmiany hormonalne związane z menopauzą Procesy starzenia się organizmu Nieprawidłowa dieta i problemy z jelitami Stres, choroby i przyjmowane leki Błędy w pielęgnacji włosów

Zmiany hormonalne związane z menopauzą

Menopauza przynosi wiele negatywnych konsekwencji dla zdrowia kobiet. Nagły spadek poziomu estrogenów skutkuje osłabieniem kości, przyspieszonym starzeniem się skóry, spowolnionym metabolizmem i większą skłonnością do tycia. Wiele kobiet dość szybko zauważa też, że ich włosy stają się cieńsze. Wraz z mniejszą ilością żeńskich hormonów płciowych mieszki włosowe stają się bardziej wrażliwe na działanie innych hormonów, a konkretnie pochodnej testosteronu. W efekcie włosy znacznie szybciej i łatwiej wypadają. Pomocne mogą być leki na receptę, niestety mają one wiele skutków ubocznych, takich jak obniżenie nastroju czy niskie libido. Eksperci zalecają jednak włączenie do diety pestek dyni, które zawierają naturalne substancje blokujące szkodliwy dla mieszków włosowych hormon.

Procesy starzenia się organizmu

Włosy, podobnie jak cały organizm, starzeją się wraz z wiekiem. Ich osłabienie i zmniejszenie objętości to normalny proces fizjologiczny. Dużą rolę odgrywają więc czynniki genetyczne - niektórzy mogą się poszczycić bujną czupryną aż do starości, inni tracą włosy już w średnim wieku. Warto jednak wiedzieć, że można opóźnić to zjawisko, prowadząc zdrowy styl życia. Unikanie używek i dieta bogata w silne przeciwutleniacze usuwa z organizmu wolne rodniki, które uszkadzają komórki naszego ciała. Równie ważna w przypadku włosów jest też odpowiednia pielęgnacja i nawilżanie skóry głowy.

Nieprawidłowa dieta i problemy z jelitami

Właściwa dieta pozytywnie wpływa na kondycję jelit i pozwala przywrócić prawidłową gospodarkę hormonalną. Dieta bogata w antyoksydanty zmniejsza stany zapalne we krwi, które są jedną z głównych przyczyn nadmiernego wypadania włosów. Kluczowe jest więc wykrycie wszelkich niedoborów witamin i minerałów. Jeśli takie są, mimo prawidłowej diety, należy zbadać jelita, które z różnych przyczyn mogą nie wchłaniać cennych substancji odżywczych. Po odkryciu przyczyny konieczna może być suplementacja brakujących składników i większe ilości białka w diecie.

Problemy z jelitami mogą przekładać się na nadmierne wypadanie włosów

Stres, choroby i przyjmowane leki

Włosy są swego rodzaju barometrem kondycji całego organizmu - jako pierwsze dają znać, że w ciele dzieje się coś niedobrego. Silny stres spowodowany żałobą, ale też samotność czy przejście na emeryturę mogą przyczynić się do łysienia telogenowego (nie jest ono związane z czynnikami genetycznymi). Do innych czynników zalicza się niektóre choroby, np. anemię czy niedoczynność tarczycy. Nadmierne wypadanie włosów może być również skutkiem zabiegów i operacji, a nawet samego pobytu w szpitalu. Niekorzystny wpływ mają też niektóre leki, np. kardiologiczne czy antydepresanty. By odwrócić ten proces, konieczny jest stopniowy powrót do równowagi - w kwestii psychologicznej pomocne mogą być techniki relaksacyjne i aktywność fizyczna. W pozostałych przypadkach należy skonsultować się z lekarzem.

Błędy w pielęgnacji włosów

Im jesteśmy starsi, tym bardziej błędy w pielęgnacji włosów mogą oddziaływać na ich kondycję i wypadanie. Dla starszych osób niewskazane jest np. zbyt częste farbowanie włosów czy trwała ondulacja. Częstym błędem jest zbyt rzadkie mycie włosów - tymczasem regularne oczyszczanie skóry głowy jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na ochronę przed nadmiernym wypadaniem włosów. Pomocne są także odżywki i kuracje bez spłukiwania, które zwiększają odporność włosów na złamania. Wraz z wiekiem trzeba pamiętać także o wykonywaniu masażu skóry głowy - w ten sposób pobudzisz krążenie i odżywisz komórki.

