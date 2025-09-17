Co sprawia, że w mieszkaniu pojawiają się pluskwy?

Jeden z najczęściej powielanych mitów na temat pluskiew dotyczy powielania nieprawdziwej informacji, jakoby te pasożyty przede wszystkim występowały w brudnych, zaniedbanych mieszkaniach lub domach. Jarosław Ryms, specjalista ds. dezynsekcji w rozmowie z Interią z grudnia ubiegłego roku tłumaczył, że dla pluskwy nie ma znaczenia, czy w mieszkaniu jest brudno, czy panuje w nim porządek.

- W mieszkaniach, gdzie dbałość o porządek jest na wysokim poziomie, zlokalizowanie pluskwy jest łatwiejsze i szybsze, a to z kolei oznacza, że jeśli w porę zareagujemy, to zdecydowanie szybciej poradzimy sobie z pluskwami. Niedawno nagrałem film, w którym pokazywałem mieszkanie w stanie deweloperskim, w którym już na tym etapie były pluskwy. Zatem skąd one się tam wzięły? Zostały nieświadomie przyniesione na ubraniu właścicielki mieszkania lub na odzieży jej znajomych, którzy weszli do tego mieszkania - wyjaśniał ekspert.

Jarosław Ryms podpowiada również, jak możemy zmniejszyć ryzyko pojawienia się pluskiew w mieszkaniu.

- Jeśli meldujemy się w hotelu, od razu sprawdźmy łóżko. Ja to praktykuję od 15 lat. Odwracam szafkę nocną i sprawdzam, czy są jakieś ślady odchodów świadczące o obecności pluskiew. Podnoszę materac, łóżko, i wtedy mam większą pewność, że mogę spać spokojnie.

- W mieszaniu warto uszczelnić wszelkiego rodzaju otwory i pęknięcia, którymi mogą przedostać się do nas pluskwy od sąsiada. Mowa m.in. o starym budownictwie, w którym bardzo często rura od ogrzewania przebiega przez cały pion i przy suficie oraz podłodze mogą pojawiać się milimetrowe szczeliny.

- Dobrze sprawdzą się moskitiery w oknach, ponieważ w blokach, które są zapluskwione, insekty w okresie wiosenno-letnim mogą przedostać się do mieszkania, pokonując drogę po elewacji budynku.

Specjalista ds. dezynsekcji dodaje, że pluskwa nie przepada za zapachem lawendy, ale to wyłącznie półśrodek.

- Jeśli fizycznie przyniesiemy pluskwę, to ona przez zapach lawendy nie zniknie, nie ucieknie. Być może nie będzie tak często wychodzić z kryjówki, ale nadal będzie niechcianym lokatorem. Zapach lawendy czy inne repelenty nie zneutralizują pluskwy.

Wiele polskich miast boryka się z problemem pluskiew w mieszkaniach 123RF/PICSEL

Problem z pluskwami w polskich miastach. Ekspert wskazuje przyczynę

Jarosław Ryms zapytany, dlaczego obecnie w wielu polskich miastach mówimy o pladze pluskiew, wskazuje, że w latach 90., czy nawet na początku nowego milenium pluskwy w naszym kraju praktycznie nie występowały. Jeśli się pojawiały, to na bardzo krótko i były to sporadyczne przypadki.

- Wszystko wskazuje na to, że ogromny problem z pluskwami w Warszawie i ich ekspansja zaczęły się podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej, które w 2012 r. organizowała Polska i Ukraina. Przyjechali do nas kibice z wielu krajów i siłą rzeczy przywieźli ze sobą pluskwy, które zamieszkały w naszych domach i mieszkaniach.

- Nie bez znaczenia jest również fakt, że w 2012 r. Unia Europejska zakazała używania jednego z mocniejszych, ale i skuteczniejszych środków owadobójczych - uważa ekspert.

Czy niektóre kwiaty przyciągają pluskwy?

Osoby borykające się z problemem pluskiew w mieszkaniu, dzielą się w sieci na forach internetowych swoimi spostrzeżeniami związanymi z próbami zwalczania tych szkodników i trikami na zapobieganie ich ekspansji.

Wiele osób wskazuje, że pewne rośliny domowe mogą działać na pluskwy jak magnes, dlatego warto dokładnie przyjrzeć się, jakie np. kwiaty posiadamy w mieszkaniu. Należy jednak zaznaczyć, że nie są to tezy poparte wynikami badań, a wyłącznie indywidualne spostrzeżenia i sugestie.

Pluskwy zazwyczaj ukrywają się w różnego rodzaju szczelinach i zakamarkach, z których na żer wychodzą przeważnie nocą. Niektóre źródła wskazują, że pluskwy mogą lgnąć do wilgotnego podłoża. W związku z tym niektóre rośliny doniczkowe, posiadające m.in. gęste liście, mogą dla pluskiew stanowić schronienie.

Zatem którym domowym roślinom powinniśmy się przyjrzeć z bliska, by sprawdzić, czy nie są siedliskiem pluskiew? Najczęściej wskazuje się na słoneczniki, rumianek czy mniszek lekarski. Naszą uwagę powinny także zwrócić m.in. fikusy, paprocie, bluszcze, draceny oraz storczyki.

