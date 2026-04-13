W tych krajach zjesz zdrowo i pożywnie

Podczas podróży nie zawsze liczą się tylko turystyczne atrakcje, zabytki z listy UNESCO czy miejsca rozrywki. Dla wielu osób ważne jest także utrzymanie zdrowych przyzwyczajeń, które kształtują przez długie lata. Choć urlop sprzyja temu, by pozwolić sobie na trochę luzu, warto pamiętać, że śniadanie to podstawowy posiłek dnia - od niego zależy, jak będziemy się czuli i ile będziemy mieć siły na zwiedzanie. Gdzie więc wybrać się, by zjeść świeże, smaczne i przede wszystkim zdrowe śniadanie? Dobrym wyborem będzie Skandynawia, gdzie o poranku królują sezonowe oraz wysokiej jakości produkty.

Dlaczego śniadanie ze Skandynawii uchodzi za zdrowe?

Aby przygotować skandynawskie śniadanie, nie musimy podróżować do Szwecji, Norwegii czy Danii - możemy przyrządzić je sami w domu. Kluczowe są jakościowe składniki: naturalne, pochodzące z lokalnych źródeł i uwzględniające sezon. Świeże warzywa i owoce rosną w naturalnych warunkach, dzięki czemu zachowują wartości odżywcze oraz mają intensywniejszy smak. W Polsce w kwietniu można sięgnąć po nowalijki, jak rzodkiewka, szczypiorek, natka pietruszki czy młody szpinak.

Ludzie z północnej Europy spożywają też pełnoziarniste oraz żytnie wyroby, które dostarczają błonnika wspierającego trawienie i pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Zawierają także witaminy z grupy B oraz minerały takie jak cynk, żelazo i magnez - ważne dla zachowania zdrowia.

Nieodłącznym elementem są ryby - zwłaszcza wędzone, jak łosoś lub śledź. Są one bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, które korzystnie działają na układ krążenia i nerwowy. Często podawane są również jajka, zarówno gotowane na twardo, jak i w postaci sadzonej. Stanowią one cenne źródło białka, a także witamin A, D, E, K, witamin z grupy B oraz kwasu foliowego.

Szczególnie ważną rolę odgrywa także nabiał, zwłaszcza skyr - dostarcza on sporo białka i pozytywnie wpływa na florę bakteryjną układu pokarmowego. W skandynawskich śniadaniach częsta jest także owsianka, która pomaga utrzymać prawidłowe działanie przewodu pokarmowego, reguluje cholesterol i cukier we krwi. Do takich dań często dodaje się owoce jagodowe: borówki, maliny czy jagody, a do jogurtów - domową granolę.

Tradycyjne skandynawskie potrawy śniadaniowe. Wspierają długowieczność

Śniadanie w stylu skandynawskim może wydawać się równie zawiłe, jak oryginalne nazwy tamtejszych potraw, lecz w rzeczywistości to przede wszystkim prostota. Chodzi raczej o leniwe poranki niż kulinarne popisy. Co ważne, większość takich posiłków da się przygotować z tego, co mamy już w domu - bez szukania nietypowych produktów czy dużych zakupów. Skandynawska kuchnia śniadaniowa stawia na minimalizm, ale taki, który rzeczywiście smakuje.

Do tradycyjnych dań należy risgrot - norweska odmiana owsianki, tyle że z ryżu. Jest ciepła, aksamitna, zwykle serwowana z masłem i cynamonem. Jeśli jednak nie gustujemy w ryżu, idealnym wyborem będzie havregrynsgrot, czyli klasyczna owsianka na bazie owsianych płatków. Świetnie komponuje się z sezonowymi owocami, a także z dodatkiem orzechów lub miodu. To posiłek nie tylko nieskomplikowany, ale i pożywny.

Nie można zapomnieć o kanapkach na rugbrod - typowym, duńskim chlebie żytnim. W Polsce może być kłopot z jego dostępnością, ale dobre pieczywo razowe z lokalnej piekarni także się sprawdzi. Na takich kromkach królują: ryby, jajka, chrupiące warzywa. Czasem pojawi się serek lub jakaś pasta. Wszystko bez zbędnych udziwnień. Najważniejsze jest, aby składniki były dobrej jakości. To śniadanie, które jest jednocześnie lekkie, zdrowe i sycące.

"Nomada": Rzuciła wszystko i wyjechała do Azji – bez planu powrotu INTERIA.PL