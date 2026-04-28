Niepokojące badania szwedzkich naukowców

Naukowcy z Uniwersytetu w Lund w Szwecji w kwietniu tego roku opublikowali wyniki badań na grupie ponad 600 tys. osób, które w ciągu kilku lat objęte były monitorowaniem masy ciała. Przyjęto, że wskaźnik BMI równy lub wyższy niż 30 oznaczał otyłość. Wyniki były jednoznaczne - okazało się, że osoby, u których otyłość wystąpiła między 17. a 29. rokiem życia, miały aż o 70 proc. wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci w przyszłości.

"Najbardziej spójnym odkryciem jest to, że przyrost masy ciała w młodszym wieku wiąże się z wyższym ryzykiem przedwczesnej śmierci w porównaniu z osobami, które przybierają na wadze mniej" - mówi Tanja Stocks, współautorka badania.

Dlaczego otyłość w młodym wieku jest tak niebezpieczna?

Zdaniem naukowców kluczowy jest czas trwania otyłości. Nadmierna masa ciała w młodym wieku oznacza zwykle długotrwałe narażenie na przewlekłe stany zapalne i zaburzenia hormonalne, a także insulinooporność. W efekcie organizm staje się o wiele bardziej narażony na rozwój poważnych schorzeń. Najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów były choroby układu krążenia - zawał serca lub udar mózgu (37 proc. w badanej grupie). Otyłość u osób biorących udział w doświadczeniu znacznie zwiększała także ryzyko cukrzycy typu 2. oraz niektórych nowotworów, zwłaszcza nowotworu macicy u kobiet i raka wątroby u mężczyzn.

Nadwaga i otyłość to poważne przypadłości, których następstwem są m.in. nowotwory 123RF/PICSEL

Mężczyźni z otyłością w młodym wieku bardziej narażeni

Naukowcy odkryli, że otyłość w młodym wieku jest bardziej niebezpieczna dla mężczyzn. U kobiet zaobserwowano mniejszą zależność - bardziej liczył się ogólny czas, kiedy współczynnik BMI był zbyt wysoki. Może to być uzależnione od gospodarki hormonalnej. U kobiet ryzyko wielu schorzeń, a także przybierania na wadze, znacznie wzrasta po menopauzie.

Badacze podkreślają, że nie uwzględniali wszystkich czynników, takich jak dieta, styl życia czy aktywność fizyczna, ale wyniki są na tyle jednoznaczne, że są istotne dla wiedzy społecznej i zdrowia publicznego.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

