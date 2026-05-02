Facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia) to pochodząca z Ameryki Północnej, miododajna roślina jednoroczna. Charakteryzuje ją szybki wzrost oraz bardzo dekoracyjny wygląd. Jak sama jej nazwa wskazuje, posiada kwiaty o fioletowo-niebieskim wybarwieniu, które przyciągają uwagę nie tylko przechodniów, ale także pszczół oraz innych zapylaczy. Mimo iż facelia pochodzi z odległego kontynentu, doskonale przystosowała się do warunków klimatycznych panujących w Polsce i całej Europie. Jest chętnie wykorzystywanych w przydomowych ogrodach i niezwykle ceniona za walory dekoracyjne, łatwość w uprawie i właściwości. Facelia może sięgać maksymalnie do wysokości 80 cm, a pierwsze kwiaty pojawiają się zwykle już po kilku tygodniach od wysiewu (który najlepiej wykonać od połowy marca do połowy kwietnia). Przy sprzyjających warunkach kwitnie intensywnie przez wiele tygodni - na ogół od czerwca do września, co czyni ją jedną z najbardziej wydajnych roślin dla zapylaczy.