Walczy ze szkodnikami, użyźnia glebę, a przy tym wygląda przepięknie. Roślina jedyna w swoim rodzaju
Facelia błękitna to roślina, którą zdecydowanie warto mieć w swoim ogrodzie. Nie dość, że wygląda przepięknie, to ma minimalne wymagania, a korzyści, jakie wnosi do ogrodu są nieocenione. Co konkretnie potrafi ta dekoracyjna roślina, jak należy o nią dbać i dlaczego będzie idealnym wyborem dla zabieganych i zapracowanych?
Spis treści:
- Facelia błękitna - co to za roślina?
- Jakie wymagania ma facelia błękitna?
- Jakie właściwości ma facelia błękitna i co wnosi do ogrodu?
Facelia błękitna - co to za roślina?
Facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia) to pochodząca z Ameryki Północnej, miododajna roślina jednoroczna. Charakteryzuje ją szybki wzrost oraz bardzo dekoracyjny wygląd. Jak sama jej nazwa wskazuje, posiada kwiaty o fioletowo-niebieskim wybarwieniu, które przyciągają uwagę nie tylko przechodniów, ale także pszczół oraz innych zapylaczy. Mimo iż facelia pochodzi z odległego kontynentu, doskonale przystosowała się do warunków klimatycznych panujących w Polsce i całej Europie. Jest chętnie wykorzystywanych w przydomowych ogrodach i niezwykle ceniona za walory dekoracyjne, łatwość w uprawie i właściwości. Facelia może sięgać maksymalnie do wysokości 80 cm, a pierwsze kwiaty pojawiają się zwykle już po kilku tygodniach od wysiewu (który najlepiej wykonać od połowy marca do połowy kwietnia). Przy sprzyjających warunkach kwitnie intensywnie przez wiele tygodni - na ogół od czerwca do września, co czyni ją jedną z najbardziej wydajnych roślin dla zapylaczy.
Jakie wymagania ma facelia błękitna?
Zaletami facelii błękitnej są uniwersalność, łatwość w uprawie i niewielkie wymagania. Roślina ta toleruje większość gleb, nie ma dużych wymagań i szybko się regeneruje. Ponadto jest odporna na suszę i przymrozki (nawet do -7 st. C), najlepiej rozwija się na stanowiskach słonecznych i glebach piaszczysto-gliniastych. Nie toleruje natomiast miejsc podmokłych, ciężkich i silnie zakwaszonych podłoży. Facelia to roślina idealna na poplon.
Jakie właściwości ma facelia błękitna i co wnosi do ogrodu?
Facelia błękitna to roślina wyjątkowa z kilku względów. Posiada bowiem właściwości:
- Użyźniające glebę - poprawia jej strukturę, dostarcza materii organicznej, chroni przed erozją, a jej głęboki system korzeniowym napowietrza i rozluźnia glebę.
- Fitosanitarne - szybki wzrost facelii wpływa na ograniczenie aktywności chwastów. Facelia niweluje też nicienie czy patogeny glebowe.
- Stanowiące ekologiczne wsparcie dla ogrodu - jest to jedna z najlepszych roślin miododajnych, która przyciąga m.in. trzmiele i pszczoły, a tym samym zwiększa plony owoców i warzyw w ogrodzie. Facelia wabi również naturalnych wrogów mszyc oraz przędziorków - np. złotooki i bzygi.