Najczęstsza przyczyna problemów z wątrobą w Polsce

Szacuje się, że na niealkoholowe stłuszczenie wątroby (a więc nadmierne gromadzenie się tłuszczu w komórkach wątroby) cierpi około 9 mln osób w Polsce. Powikłania mogą doprowadzić nawet do marskości albo nowotworu tego narządu. Tymczasem choroba we wczesnym stadium nie daje żadnych objawów. Do największych czynników ryzyka zalicza się nadwagę i otyłość, cukrzycę typu 2., insulinooporność oraz siedzący tryb życia i wysokokaloryczna dieta - bogata w cukry proste i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego.

Jakie objawy sugerują problemy z wątrobą?

Wątroba, mimo że jest silnie ukrwiona, nie boli. Jednak jej nieprawidłowe funkcjonowanie daje szereg dokuczliwych objawów. Charakterystyczne są wzdęcia, uczucie pełności, mdłości i dolegliwości trawienne. Niepokój powinno wzbudzić zażółcenie skóry i gałek ocznych, a także przewlekłe zmęczenie oraz obrzęki i łatwe tworzenie się siniaków na skórze. Wczesne stadium schorzeń wątroby często nie daje jednak żadnych objawów i bywa wykrywane podczas rutynowych badań, np. usg jamy brzusznej.

Jeśli masz chorą wątrobę, unikaj warzyw psiankowatych i krzyżowych 123RF/PICSEL

Jakich warzyw unikać przy problemach z wątrobą?

Warzywa są zalecane w diecie cukrzyków czy osób z nadwagą, są naturalną formą profilaktyki schorzeń wątroby, zwłaszcza niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Niestety w przypadku pojawienia się problemów z tym narządem niektórych warzyw lepiej nie spożywać, bo stanowią dodatkowe obciążenie. Uważać trzeba m.in. na warzywa psiankowate, np. bakłażana. Zawierają one solaninę - związek, który może być trudny do zmetabolizowania przez wątrobę. Unikać należy także czosnku w dużych ilościach. Znajdują się w nim spore ilości związków siarki, które zaburzają wydzielanie enzymów przez wątrobę. Osoby zmagające się z problemami z wątrobą nie powinny też jeść surowej cebuli. Warzywo, choć zdrowe i bogate w cenne składniki odżywcze, powoduje wzdęcia i zgagę, może też zwiększać produkcję żółci. Do silnie wzdymających zalicza się także warzywa krzyżowe, np. brokuły, kapustę czy kalafiora. Z kolei kiszonki i warzywa marynowane mogą podrażniać cały układ pokarmowo-trawienny i dodatkowo obciążać wątrobę.

