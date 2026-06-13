Spis treści: Warzywnik powinien być praktyczny Cukinia to królowa łatwej uprawy Fasolka szparagowa daje dużo, a nie wymaga wiele Buraki są odporne i mało kapryśne Sałata liściowa i rukola dla tych, którzy chcą szybkiego efektu Rzodkiewka daje satysfakcję niemal od razu Cebula z dymki to warzywo dla cierpliwych realistów Jarmuż i boćwina dobrze znoszą więcej, niż się wydaje

Warzywnik powinien być praktyczny

W ogrodzie coraz większe znaczenie ma wygoda i przewidywalność niż rozmach czy liczba uprawianych gatunków. Zamiast dużych, wymagających grządek lepiej sprawdzają się rozwiązania proste w prowadzeniu, odporne na zmienne warunki i niewymagające stałej kontroli. Ogród ma dawać satysfakcję, a nie generować nadmiar pracy.

W praktyce najlepiej wybierać warzywa, które szybko wschodzą, dobrze rosną w przeciętnej glebie i nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji. Im mniej zabiegów, oprysków i ciągłej ingerencji, tym lepiej. Dzięki temu uprawa staje się bardziej komfortowa i możliwa do prowadzenia bez dużego wysiłku.

Cukinia to królowa łatwej uprawy

Jeśli wskazać jedno warzywo, które wyjątkowo często poleca się początkującym i osobom szukającym prostych plonów, byłaby to właśnie cukinia. Powody są proste:

szybko rośnie

dobrze znosi letnie warunki

potrafi odwdzięczyć się naprawdę obfitym zbiorem

Kilka krzaków wystarcza, by przez wiele tygodni mieć warzywa do obiadu, zupy czy leczo.

Cukinia nie wymaga wyjątkowo skomplikowanej opieki. Lubi słońce, żyzną ziemię i regularne podlewanie, ale nie jest rośliną chimeryczną. Co ważne, plony są dobrze widoczne i łatwe do zebrania, więc nie trzeba długo szukać ich wśród liści.

Fasolka szparagowa daje dużo, a nie wymaga wiele

Wśród najłatwiejszych warzyw bardzo wysoką pozycję zajmuje też fasolka szparagowa, szczególnie odmiana karłowa. Nie wymaga wysokich podpór, nie rozrasta się nadmiernie i nie jest tak pracochłonna jak wiele innych roślin strączkowych. Gdy dobrze ruszy, potrafi plonować hojnie i przez dłuższy czas.

Fasolka to doskonały dodatek do obiadu, zawiera dużo białka i cennych witamin 123RF/PICSEL

To warzywo ma jeszcze jedną zaletę: jest wdzięczne kulinarnie. Można je podać klasycznie do obiadu, dodać do sałatek albo zamrozić na później. Dla wielu osób właśnie taki praktyczny wymiar ogrodu ma największe znaczenie. Warzywo nie tylko rośnie bez większego kłopotu, ale rzeczywiście przydaje się w kuchni.

Buraki są odporne i mało kapryśne

Buraki ćwikłowe to doskonały wybór dla tych, którzy nie chcą spędzać długich godzin nad grządką. Wschodzą dość pewnie, dobrze znoszą różne warunki i nie potrzebują skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. W dodatku dają podwójną korzyść: można wykorzystać zarówno korzenie, jak i młode liście.

To warzywo sprawdza się szczególnie tam, gdzie ogród ma być raczej rozsądny niż pokazowy. Buraki nie wymagają ciągłego doglądania, a jednocześnie dobrze się przechowują.

Sałata liściowa i rukola dla tych, którzy chcą szybkiego efektu

Nie każdy lubi czekać miesiącami na rezultat. Właśnie dlatego sałata liściowa i rukola tak dobrze wpisują się w potrzeby osób, które chcą widzieć sens swojej pracy niemal od razu. Rośliny te rosną szybko, nie zajmują dużo miejsca i można zbierać je stopniowo, zamiast wyrywać wszystko naraz.

To ważne szczególnie wtedy, gdy warzywnik ma być mały i wygodny. Kilka rzędów sałaty czy rukoli wystarcza, by regularnie dokładać świeże liście do kanapek, twarożku albo obiadu. Nie trzeba wielkiej przestrzeni, nie trzeba też szczególnie skomplikowanej organizacji. Dla wielu osób właśnie od takich warzyw zaczyna się przyjemność z własnej uprawy.

Rzodkiewka daje satysfakcję niemal od razu

To jedno z tych warzyw, które wyjątkowo dobrze działają na motywację. Rzodkiewka rośnie szybko, jest prosta w siewie i pozwala zobaczyć efekt po krótkim czasie.

Rzodkiewka nie wymaga wielkiej przestrzeni i dobrze sprawdza się nawet na niewielkiej grządce albo w skrzyni. Oczywiście lubi regularne podlewanie, ale poza tym nie stawia szczególnie wygórowanych wymagań. To warzywo, które pozwala odzyskać wiarę w prosty ogród: bez wielkich nakładów, za to z szybkim i konkretnym efektem.

Istnieją liczne odmiany rzodkiewki, w tym czerwona, czarna, fioletowa, zielona, żółta i biała 123RF/PICSEL

Cebula z dymki to warzywo dla cierpliwych realistów

Nie trzeba bawić się w skomplikowany wysiew, bo sadzi się gotowe małe cebulki. To rozwiązanie wygodne, przewidywalne i znacznie prostsze niż produkcja własnej rozsady.

Cebulka nie wymaga ciągłego doglądania, a przy tym jest jednym z najbardziej praktycznych warzyw w kuchni. Trudno o bardziej uniwersalny plon. Dla dojrzałych ogrodników ma to szczególne znaczenie: jeśli już poświęcać miejsce w ogrodzie, to najlepiej roślinom, które naprawdę się wykorzysta.

Jarmuż i boćwina dobrze znoszą więcej, niż się wydaje

W ogrodzie bardzo dobrze sprawdzają się także warzywa liściowe, które można zbierać etapami. Jarmuż i boćwina są pod tym względem wyjątkowo wdzięczne. Nie trzeba ich wykopywać od razu, nie trzeba też planować jednego wielkiego zbioru. Liście można obrywać stopniowo, według potrzeb.

To sprawia, że ogród staje się mniej stresujący. Nic nie przepada naraz, nie trzeba wszystkiego zużyć w jeden weekend, a roślina przez dłuższy czas pozostaje użyteczna. Właśnie takie warzywa często najlepiej pasują do spokojniejszego, bardziej praktycznego stylu uprawy.





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