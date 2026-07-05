Spis treści: Czerwona papryka niczym nie zaskoczy? Mylisz się Papryka czerwona na diecie jest obowiązkowa Na co dobra jest papryka? Sercowcy powinni o niej pamiętać Jesz paprykę i wyglądasz lepiej! Jak jeść czerwoną paprykę? Lato do tego zachęca

Czerwona papryka niczym nie zaskoczy? Mylisz się

Czerwona papryka to warzywo bez którego znane specjały kuchni europejskiej, orientalnej oraz amerykańskiej, nie smakowałyby tak samo. Papryka czerwona jest bardzo uniwersalna, ponieważ trudno zliczyć wszystkie jej zastosowania: można ją zjadać na surowo, piec, dusić i grillować.

Papryka czerwona jest również bardzo zdrowa. Ma wiele cennych witamin, pierwiastków oraz antyoksydantów, więc nie można obok papryki czerwonej przechodzić obojętnie, zwłaszcza latem, kiedy sezon na nią rozkwita.

Papryka czerwona na diecie jest obowiązkowa

Czerwoną paprykę można jeść na setki sposobów, a właściwości ma bez liku 123RF/PICSEL

Odchudzasz się? Papryka czerwona zatem musi być ważnym składnikiem w menu. Dlaczego? Wszystko dlatego, że jest niskokaloryczna, dlatego nic nie szkodzi, aby bezkarnie ją podjadać w trakcie diety redukcyjnej. Dowód? W 100 gramach jest ok. 31 kcal., ale równocześnie zapewnia poczucie sytości.

Dlaczego warto jeszcze jeść czerwoną paprykę w trakcie diety? Bo to prawdziwy rezerwuar błonnika pokarmowego, który nie jest bez powodu nazywany "sprzymierzeńcem jelit". To właśnie ta substancja poprawia funkcjonowania układu pokarmowego. Zapewnia uczucia sytości, przyspiesza procesy trawienia, ale także zapewnia poczucie sytości. Co więcej, błonnik jest cenny dla naszego serca, ponieważ może ograniczać wchłaniania złego cholesterolu.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej właściwości czerwonej papryki, która jest niezwykle ważna w kontekście upałów. Warzywo w 90 proc. składa się z wody. To kolejny argument dla osób, które pragną zrzucić zbędne kilogramy, ale nie tylko. Papryka czerwona jest polecana dla dzieci i seniorów w trakcie upałów i choć trochę mogą uchronić przed odwodnieniem.

Na co dobra jest papryka? Sercowcy powinni o niej pamiętać

Jeśli na sercu leży nam zdrowie, papryka czerwona powinna zagościć w naszej diecie na stałe, co najmniej z kilku powodów. Przede wszystkim ze względu na obecność bardzo silnego przeciwutleniacza - likopenu. Substancja ta usuwa nadmiar toksyn, hamuje starzenie się komórek organizmu oraz redukuje ilość wolnych rodników, a także pozytywnie wpływa na stan serca.

Dlaczego likopen w papryce czerwonej jest akurat dobry dla serca? Wszystko dlatego, że poprawia funkcjonowanie tętnic i żył. Wzmacnia je, może normalizować poziom cholesterolu oraz wpływać na ciśnienie tętnicze krwi. Efekt? Serce pracuje sprawniej.

Ale nie tylko likopen jest cenny dla układu krążenia. Nie należy zapominać, że czerwona papryka to naturalne źródło potasu. On również działa pozytywnie na nasz organizm, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby sercowcy zjadali paprykę częściej.

Jesz paprykę i wyglądasz lepiej!

Likopen w czerwonej papryce chroni serce i usuwa stany zapalne 123RF/PICSEL

Papryka czerwona zawiera jeszcze jedną substancję, która jest niezbędna dla naszego zdrowia. Chodzi o witaminę C, która najbardziej znana jest w kontekście odporności. Co prawda, wtedy najlepiej jeść ją w sezonie chorobowym, co znacząco może przyczynić się do minimalizowania ryzyka infekcji.

Witamina C również zaliczana jest do przeciwutleniaczy, które mogą ograniczać ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych. Do tego zjadanie czerwonej papryki może redukować stany zapalne organizmu i zwiększać jego wydolność. Papryka czerwona może także znacząco poprawić wygląd naszej skóry. Może być równocześnie nazywana "eliksirem młodości", ponieważ witamina C pomaga syntetyzować kolagen. Jak wiadomo, to właśnie ta substancja jest pomocna, aby opóźniać procesy starzenia się cery oraz pomaga się skórze regenerować.

Jak jeść czerwoną paprykę? Lato do tego zachęca

Najlepsze sposoby na jedzenie czerwonej papryki? Nie trzeba zbytnio się wysilać - najlepiej jeść ją na surowo. Równocześnie można sobie wyrobić dobry nawyk, czyli zastąpienie przekąsek oraz słodyczy chrupiącym warzywem, co nie tylko wyjdzie nam na zdrowie, ale także łatwiej będzie kontrolować wagę.

Paprykę można poddawać obróbce cieplnej, co jest kolejną oczywistą propozycją. Co prawda wtedy część substancji odżywczych się neutralizuje, ale istnieje równocześnie chlubny wyjątek. Chodzi o wspomniany likopen, który doskonale wpływa na serce. Okazuje się, że pod wpływem ciepła nie traci swoich właściwości, a wręcz przeciwnie - potęgują się, co sprawia, że paprykę można jeść pod każdą postacią.





Odcinek 6 INTERIA.PL