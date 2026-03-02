Spis treści: Pięćdziesiąte urodziny otwierają nowy rozdział Zaczynaj dzień aktywnie Wykonuj dwa razy dziennie. Organizm będzie wdzięczny Włącz do diety swojski produkt. Działa wielotorowo

Pięćdziesiąte urodziny otwierają nowy rozdział

Pięćdziesiątka to nie koniec młodości, lecz początek nowego rozdziału w życiu. Często bardziej świadomego, spokojniejszego i wymagającego większej troski o siebie. Właśnie teraz organizm zaczyna wyraźniej sygnalizować, że potrzebuje wsparcia i skupienia na własnych potrzebach.

Co dzieje się z kobiecym ciałem po 50. roku życia? Spada poziom estrogenów, metabolizm zwalnia, zmniejsza się masa mięśniowa i gęstość kości, a regeneracja trwa dłużej niż kiedyś. Pojawiają się wahania nastroju, problemy ze snem oraz zmiany w sylwetce. Nie traktujmy tego jednoznacznie jako powodu do niepokoju. Uznajmy raczej za idealną okazję do wprowadzenia codziennych nawyków, które wydłużają życie i poprawiają jego jakość.

Zaczynaj dzień aktywnie

Czy opłaca się wstawać wcześnie rano? Według naukowców z Feinberg School of Medicine Uniwersytetu w Chicago warto przejść w tryb skowronka, jeśli zależy nam na szczupłej sylwetce.

W trakcie badania odkryto, że osoby, które przez 20-30 minut w godzinach porannych spędzały czas na zewnątrz - w promieniach słońca - cieszyły się niższym wskaźnikiem masy ciała (BMI) niż osoby, które miały okazję wyjść dopiero po południu.

Co ciekawe, było to niezależne od poziomu aktywności fizycznej, ani od liczby spalanych kalorii. Skąd więc taki związek? Eksperci tłumaczą korzystny wpływ porannych spacerów działaniem naturalnego rytmu dobowego człowieka. Funkcjonując według niego, wszystkie systemy życiowe pracują lepiej. Od snu, przez metabolizm, aż po wydzielanie hormonów. Co ważne, poranna aktywność na świeżym powietrzu jest zalecana nawet w pochmurne dni.

Wykonuj dwa razy dziennie. Organizm będzie wdzięczny

50. urodziny to doskonała okazja, by przeprowadzić małą kontrolę higienicznych nawyków. Warto zacząć od zdrowia zębów i dziąseł, dla których nieodzowne jest codzienne używanie nici dentystycznej. Najlepiej dwa razy w ciągu doby - rano i wieczorem. Dlaczego to tak istotne?

Z wiekiem dziąsła stają się słabsze i bardziej podatne na choroby. Odpowiada za to między innymi niższy poziom estrogenów. Zwiększa się ryzyko powstawania stanów zapalnych, co z kolei ułatwia bakteriom dotarcie do krwioobiegu. Co dzieje się dalej? Sytuacja taka może prowadzić do stanów zapalnych naczyń krwionośnych, a to przyczynia się do miażdżycy, zawału serca oraz udaru mózgu. Codzienne nitkowanie i mycie zębów, a także regularne wizyty u dentysty to podstawa dbania o zdrowie po 50. roku życia.

Włącz do diety swojski produkt. Działa wielotorowo

Uzupełnij jadłospis suszonymi śliwkami 123RF/PICSEL

Zmiany hormonalne wpływają na sposób, w jaki organizm magazynuje tłuszcz i przetwarza cukry. Z tego powodu po 50. roku życia warto stawiać na dietę bogatą w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty, zdrowe tłuszcze i białko dobrej jakości. W jadłospisie zaleca się uwzględniać także suszone śliwki. Wraz z wiekiem bardziej docenimy ich właściwości.

Są najbardziej kojarzone z pozytywnym wpływem na układ pokarmowy. Wspomagają wypróżnianie i zapobiegają zaparciom, na tym jednak nie kończy się ich dobroczynny wpływ na organizm. Powinny znaleźć się w diecie kobiet 50+ ze względu na zawartość witaminy K, potasu i związków fenolowych. Ich działanie sprzyja:

utrzymaniu zdrowych kości;

wchłanianiu wapnia;

zmniejszaniu stanów zapalnych.

To jeden z produktów, który pozwoli zachować gęstość mineralną kości i zredukować ryzyko osteoporozy. Dodatkowo dodadzą energii, więc warto jeść je przed spacerem i innymi aktywnościami.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

MOŻNA ZDROWIEJ. O starzeniu się i perimenopauzie. Dr Agnes Frankel: Zmiany przyspieszają po 35. roku życia INTERIA.PL