Ważysz się w ten sposób? Uważaj, wynik może nie być prawidłowy

Magdalena Kowalska

Oprac.: Magdalena Kowalska

Regularne kontrolowanie wagi jest szczególnie ważne na diecie redukcyjnej. Pozwala sprawdzić, czy dieta jest odpowiednio zbilansowana i przynosi pożądane efekty. Ważyć od czasu do czasu powinniśmy się jednak wszyscy - łatwiej jest utrzymać prawidłową masę ciała niż pozbywać się nadprogramowych kilogramów. Eksperci zdradzają, jak prawidłowo kontrolować wagę. Sprawdź, o jakiej porze dnia się ważyć i co może wpływać na jasność wyniku.

Bose stopy na szklanej wadze łazienkowej, wyświetlacz wskazuje 65,4 kg, jasna podłoga w tle.
Nie waż się o różnych porach dnia. Zaburzysz wynik albo tylko się zdołujesz123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Regularna kontrola wagi - klucz do sukcesu w utrzymaniu prawidłowej masy ciała
  2. Oto najlepsza pora na pomiary masy ciała
  3. Jak obliczyć BMI?
  4. Przyczyny wahań masy ciała - uważaj na częste błędy
  5. Jak przyspieszyć metabolizm i utrzymać prawidłową masę ciała?

Regularna kontrola wagi - klucz do sukcesu w utrzymaniu prawidłowej masy ciała

Eksperci zalecają, by kontrolnie ważyć się przynajmniej raz na tydzień lub dwa. Zwłaszcza jeśli doszło do zmian w stylu życia - np. z pewnych przyczyn musieliśmy zrezygnować z aktywności fizycznej. Częste pomiary pomogą wychwycić przybieranie na wadze - każdy dodatkowy kilogram powinien skłonić do zmian w sposobie odżywiania się. Nie chodzi o wprowadzanie restrykcyjnych diet - wystarczy ograniczyć słodycze, słone przekąski czy kaloryczne posiłki. Pomocne jest zwłaszcza spożywanie wczesnej i lekkiej kolacji - zupy krem czy sałatki ze świeżych warzyw z niewielkim dodatkiem pieczywa, najlepiej pełnoziarnistego.

Jeśli jesteś na diecie redukcyjnej, możesz ważyć się każdego dnia, ale pamiętaj, że na efekty musisz poczekać, a "przestoje" w utracie wagi są czymś naturalnym. Niepokój powinno wzbudzić dalsze przybieranie na wadze mimo stosowanej diety i deficytu kalorycznego. W takiej sytuacji należy skontaktować się z dietetykiem lub lekarzem. Badania wykazują, że osoby na diecie redukcyjnej, które ważą się co dzień, osiągają lepsze i bardziej długotrwałe efekty. Wyjątkiem są osoby z zaburzeniami odżywiania, dla nich codzienne pomiary mogą być przyczyną stresu i nawrotu choroby.

Oto najlepsza pora na pomiary masy ciała

Eksperci podkreślają, że najlepszy czas na pomiar masy ciała to poranek - tuż po porannej toalecie i przed spożyciem płynów i posiłków. Ważąc się codziennie rano możemy najskuteczniej określić trend - chudnięcie, utrzymywanie takiej samej masy ciała lub przybieranie na wadze.

Jak obliczyć BMI?

BMI (Body Mass Index) to wskaźnik, który informuje o tym, czy mamy prawidłową masę ciała, niedowagę, nadwagę lub otyłość. To ważny wyznacznik naszego stanu zdrowia. Niedowaga wiąże się często z niedoborami witamin i minerałów oraz zaburzeniami hormonalnymi czy osłabieniem kości. Z kolei nadwaga, a zwłaszcza otyłość przyczyniają się do wielu schorzeń przewlekłych - cukrzycy typu 2., miażdżycy, stłuszczenia wątroby, chorób serca, a nawet schorzeń neurodegradacyjnych.

BMI oblicza się, dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost (w metrach) podniesiony do kwadratu. Prawidłowy wynik dla dorosłych to 18,5-24,9.

Kobieta o ciemnych, związanych włosach siedzi na łóżku, wpatrzona w dal, ubrana w szarą koszulkę i ciemne spodnie, splecione dłonie opiera o kolana, twarz wyraża zamyślenie.
Zwiększenie masy ciała to sygnał, że dobowa liczba spożywanych kalorii jest za wysoka. Im wcześniej wprowadzisz zmiany, tym lepiejOlga Yastremska, New Africa, Africa Studio123RF/PICSEL

Przyczyny wahań masy ciała - uważaj na częste błędy

Ważenie się w ciągu dnia może dawać fałszywe wyniki - wahania masy ciała w ciągu doby są czymś normalnym. Wiążą się z ilością przyjmowanych płynów i posiłków, aktywnością fizyczną czy zatrzymywaniem wody w organizmie na skutek zbyt dużej podaży sodu. Na wynik pomiaru mają wpływ także zmiany hormonalne w ciągu dnia.

Jak przyspieszyć metabolizm i utrzymać prawidłową masę ciała?

Dla utrzymania prawidłowej masy ciała kluczowy jest zdrowy styl życia. Podstawą diety powinny być warzywa, chudy nabiał i mięso oraz produkty pełnoziarniste. Jeśli chcesz przyspieszyć metabolizm i sprawić, by organizm spalał więcej kalorii w trybie spoczynku, postaraj się zwiększyć masę mięśniową. Skuteczny jest trening siłowy i oporowy ćwiczący różne partie ciała. Metabolizm przyspiesza też zwiększona ilość chudego i pełnowartościowego białka w diecie. Jest to też kluczowe dla kondycji mięśni. Unikać trzeba cukrów prostych - słodkie przekąski prowadzą do gwałtownych skoków glukozy we krwi, a to znacznie utrudnia spalanie tkanki tłuszczowej.

