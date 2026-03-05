!criticalCSS &&

Problemy z żołądkiem albo jelitami? Nigdy ich nie wolno bagatelizować, bo mogą nam przysporzyć niemałego kłopotu. Jeśli chcemy ulżyć naszym narządom, musimy wdrożyć odpowiednie leczenie, ale także wnikliwiej zadbać o to, co ląduje na naszym talerzu. Jeśli nie mamy pomysłu, jak zadbać o kondycję jelit i żołądka dietą, przedstawiamy kilka propozycji na pyszne i zdrowe dania, które nie wymagają dużego nakładu pracy.

article cover
Dieta lekkostrawna wcale nie musi być nudna123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dieta żołądkowców i jelitowców? Na czym polega?
  2. Czego nie wolno jeść przy problemach z żołądkiem i jelitami?
  3. Zasady przygotowywana posiłków dla żołądkowców i jelitowców
  4. Lekkostrawne zupy dla żołądka i jelit
  5. Dania główne: dla jelitowców

Dieta żołądkowców i jelitowców? Na czym polega?

Jeśli problemy z jelitami i żołądkiem nas dotyczą, to musimy wnikliwiej przyglądać się temu, co jemy. Niestety, z częścią produktów musimy się pożegnać, a część włączyć do diety. Ponadto kluczowe jest to, jak przygotowujemy posiłki, ponieważ obróbka termiczna ma kluczowe znaczenie.

Mamy problem z jelitami i żołądkiem? Przede wszystkim musimy przestać smażyć potrawy, a skupić się na pieczeniu i gotowaniu naszych dań. Ponadto niewskazane jest jedzenie także niektórych surowych warzyw i owoców, ponieważ w takiej formie mogą podrażniać i jelita, i żołądek. Dla wielu osób wydaje się, że dieta przy problemach żołądkowych jest drakońska, ale wcale tak nie musi być. Musimy trzymać się jedynie kilku zasad.

    Czego nie wolno jeść przy problemach z żołądkiem i jelitami?

    Pokrojony ciemny chleb z ziarnami leży na drewnianej desce obok całego bochenka i pojedynczych kłosów zboża.
    Pieczywo pełnoziarniste jest zakazane w diecie lekkostrawne123RF/PICSEL

    Problemy z jelitami i żołądkiem wymagają rezygnacji z niektórych produktów, które mogą wzmagać uciążliwe dolegliwości. Oczywiście, należy unikać potraw wysoko przetworzonych, fast foodów oraz wyskokowych trunków. Ale do tej listy trzeba jeszcze doliczyć kolejne produkty, które są zakazane:

    • produkty tłuste: mięsa (wieprzowina, wołowina, baranina, dziczyzna), margaryny, majonezy, wędliny wędzone;
    • warzywa i owoce wzdymające: warzywa kapustne, cebulowe, strączkowe, rzodkiewka, ogórek, owoce pestkowe (śliwy, gruszki, jabłka), owoce suszone;
    • produkty pełnoziarniste: pieczywo pełnoziarniste, kasze grube (jęczmienna, gryczana), świeży chleb i bułki, ryż brązowy;
    • nabiał: sery żółte, topione, pleśniowe, tłuste mleko i śmietana;
    • przyprawy: chilli, pieprz, musztardy, chrzan, curry, ocet;
    • produkty z dużą ilością błonnika pokarmowego;
    • grzyby;
    • słodycze.

      Zasady przygotowywana posiłków dla żołądkowców i jelitowców

      Biała, kremowa zupa podana w białej misce, udekorowana świeżą natką pietruszki oraz koperkiem, ustawiona na drewnianym stole.
      Zupy są bardzo pożądane w diecie lekkostrownej123RF/PICSEL

      Sycące, lekkostrawne i chude - tak powinny wyglądać posiłki dla osób, które mają problemy z układem pokarmowym. Przeciążone jelita i żołądek nie mogą pracować nader intensywnie, dlatego musimy pokarmem pomóc w wytężonym trawieniu.

      Oprócz tego posiłki powinny być zjadane w mniejszej ilości, za to częściej. Jeśli przyzwyczailiśmy się do trzech posiłków w trakcie dnia, zwiększmy częstotliwość zjadanych pokarmów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby było to pięć lub siedem posiłków w trakcie dnia.

      Pamiętajmy również o tym, aby potrawy raczej nie były surowe. Mogą mieć konsystencję papki, ale nie znaczy to, że musimy je rozgotowywać. Można posiłkować się blenderem lub innym urządzeniem rozdrabniającym. Ważne jest to, żeby posiłki nie były ani zimne, ani za gorące - dla żołądka i jelit dania powinny być ciepłe.

        Lekkostrawne zupy dla żołądka i jelit

        Zupy to doskonały pomysł, aby nasycić żołądek w trakcie problemów trawiennych. Dlatego, że są lekkostrawne oraz nawadniają organizm, a to sprawia, że cały układ działa sprawniej.

        • Ziemniaczano-marchwiowa: kilka ziemniaków i marchewek obrać, pokroić w kostkę i ugotować w bulionie. Dodać niewielką ilość soli oraz posiekany koper oraz niewielką ilość rozmarynu. Kiedy warzywa będą miękkie, całość odstawić i zblendować.
        • Krupnik: ćwiartkę z kurczaka ugotować na małym ogniu do miękkości. Mięso wyjąć, odstawić do ostudzenia. Do wywaru dodać pokrojonego w kostkę ziemniaka oraz startą marchew. Kiedy warzywa staną się miękkie dodać kilka łyżek kaszy manny oraz kawałki ćwiartki z kurczaka. Na sam koniec dodać posiekaną natkę pietruszki i sól.
        • Cukiniowa: do bulionu warzywnego dodać pokrojoną w mniejsze kawałki cukinię, całość gotować przez kilka chwil - zabielić łyżką jogurtu naturalnego, posolić, a na końcu zblendować.

        Dania główne: dla jelitowców

        Kawałki soczystego kurczaka pokryte kremowym sosem śmietanowym, posypane świeżą, posiekaną natką pietruszki.
        Drób w delikatnym sosie to danie idealne dla żołądkowców123RF/PICSEL

        W trakcie problemów z układem pokarmowym nie trzeba całkowicie rezygnować z mięsa. Drób i ryby są jak najbardziej dozwolone: można przyrządzać je na parze, w piecu lub po prostu ugotować.

        • Pstrąg - wystarczy tuszkę oprószyć solą i posiekanym koperkiem, a następnie upiec w piekarniku lub ugotować na parze.
        • Drób w sosie - pierś z kurczaka pokroić i poddusić w niewielkiej ilości wody. Kiedy mięso będzie miękkie, dodać sól, jogurt naturalny i koper lub pietruszkę.
        • Purée - wystarczy ugotować ziemniaka albo marchew, albo seler i utłuc na gładką masę.
        • Jajka - gotowane na miękko albo w koszulce.

