Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że jeszcze we wrześniu wypłaci 14. emeryturę. Większość uprawnionych otrzyma ją w kwocie około 1880 zł brutto, co odpowiada najniższej obecnie emeryturze. Po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej będzie to 1709,81 zł.

14. emerytura z KRUS-u przysługuje osobom, które do końca sierpnia uzyskały prawo do emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, okresowej emerytury rolniczej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Jak obliczana jest 14. emerytura z KRUS-u?

Czternasta emerytura z KRUS-u obliczana jest w podobny sposób jak czternastka z ZUS-u. Jak wyjaśniła Katarzyna Kluczyńska z KRUS-u, pełna kwota czternastki będzie wypłacana tym, których suma świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. Powyżej tej kwoty, wypłata będzie już pomniejszana według zasady "złotówka za złotówkę".

Wypłaty czternastek realizowane będą wraz z comiesięcznymi emeryturami i rentami KRUS w terminach: 7, 8, 10, 15, 20 i 25 września.

Osoby, które otrzymują świadczenia raz na kwartał, a ich najbliższa wypłata przypada w październiku, otrzymają czternastą emeryturę we wrześniu.

Czternasta emerytura z ZUS-u. Główne zasady

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, wypłacone po raz pierwszy w 2021 roku. Początkowo miało być jednorazowym dodatkiem i przejawem troski o sytuację materialną polskich seniorów, ale rząd poinformował, że zostanie wprowadzone na stałe.

Czternasta emerytura przysługuje:

emerytom otrzymującym emerytury (pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe),

rencistom i inwalidom wojennym,

inwalidom wojskowym,

odbierającym rodzicielskie świadczenia uzupełniające (Emerytura Mama 4+),

cywilnym niewidomym,

ofiarom działań wojskowych,

świadczeniobiorcom nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

osobom będącym na zasiłku przedemerytalnym,

emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych.

Czternastka wynosi tyle, ile minimalna emerytura brutto. Świadczenie jest jednak pomniejszane na zasadzie "złotówka za złotówkę". Najmniejsza kwota, jaka może być wypłacona, wynosi 50 zł brutto.

