Weź wolny kwadrans i gotuj. Taki "kawior" podawaj zamiast ziemniaków
W tradycyjnych polskich domach ziemniaki to nieodłączny dodatek do dania głównego. Nie zawsze jednak mamy ochotę na ich obieranie, bo zajmuje nam to trochę cennego czasu. Szukamy szybkich rozwiązań do obiadu? Oto kasze, których przygotowanie nie zajmie nam długo, a w wielu przypadkach nie potrzebujemy więcej niż kwadransa. Szybka kasza na obiad? Oto nasze pomysły.
Spis treści:
- Kasza manna: klasyk w nowym wydaniu
- Kawior z pszenicy? Egzotyka po polsku
- Kuskus: Ekspresowy dodatek do dań
- Szybkie kasze: co je łączy?
Kasza manna: klasyk w nowym wydaniu
Kasza manna - albo jak kto woli grysik - może przywoływać wspomnienie z dzieciństwa. Gotowana na mleku z dodatkiem dżemu albo syropu to szybka kolacja, którą pamiętamy z dawnych lat. Kasza manna to również zagęstnik do zup i sosów, ale rzadko wykorzystywany, nie mówiąc już o dodatku do dań głównych. Mało kto wie, że można przygotować z kaszy manny wytrawnie kluseczki, które będą albo pełnoprawnym zamiennikiem ziemniaków albo dodatkiem do sosu pieczarkowego lub gulaszu.
Jak zrobić kluski z kaszy manny? Wystarczy do miski wbić dwa jajka, odrobinę masła, sól oraz kaszę. Ile jej dodać? Trzeba wsypywać jej tyle, aby w trakcie mieszania powstała zbita i zwarta masa. Teraz nie pozostaje nic innego, jak za pomocą dwóch łyżek nabierać odrobinę masy i formować kluseczki, które wrzuca się na wrzątek. Jak długo je gotować? Około minuty od wypłynięcia na wierzch.
Kawior z pszenicy? Egzotyka po polsku
Rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy cenią sobie czas i chcą czegoś nowego w menu. Z pomocą przychodzi kuskus perłowy, który w ostatnich latach stał się nad Wisłą bardzo popularny. Drobne kuleczki po ugotowaniu wyglądają jak kawior, a może być dodatkiem do sosów, mięs i warzyw. Można go również wsypać do zupy, a zastąpi także makaron, który nieco nam już się znudził.
Gotowanie kuskusu perłowego jest łatwe jak barszcz i tę sztukę opanuje każdy do perfekcji w krótkim czasie. Zasada jest łatwa: kaszę trzeba gotować w osolonym wrzątku w proporcjach 1:2. Garnek musi być postawiony na minimalnym ogniu, ale nie wolno zapominać o częstym mieszaniu. Kiedy kuskus wchłonie wodę, co zajmuje około 15 minut, możemy go już podawać. Prawda, że łatwe?
Kuskus: Ekspresowy dodatek do dań
W zestawieniu ekspresowych kasz kuskusu nie może zabraknąć. Jego przygotowanie jest łatwe, robi się go identycznie, jak dania instant. Kuskus do obiadu? Wystarczy przygotować miskę, wsypać odpowiednią ilość kaszy, a następnie zalać wrzątkiem tak, aby woda zakrywała go powyżej centymetra. Naczynie wystarczy przykryć pokrywką albo talerzykiem, a po pięciu minutach jest już gotowy. Ugotowany w ten sposób kuskus można dodawać do dania głównego albo użyć jako składnik sałatki.
Kuskus lubi modyfikacje, zwłaszcza, kiedy chcemy dodawać go do dań wytrawnych: kuskus w misce przed zalaniem wrzątkiem można przyprawić. Co warto mieć na uwadze? Czasami wystarczy sól, pieprz, odobina czerwonej papryki i granulowany czosnek.
Szybkie kasze: co je łączy?
Kasze, które przygotowuje się w szybki sposób mają wspólny mianownik. Produkowane są z pszenicy, co daje im wiele cech wspólnych. Przede wszystkim to, że są lekkostrawne, co idealne są wtedy, kiedy mamy przeciażony żołądek. Z drugiej strony, nie ma w nich zbytnio błonnika, dlatego nie działają pobudzająco na jelita.
Kuskus zwykły i perłowy oraz kasza manna zawierają również gluten, dlatego nie powinny je jeść osoby, które cierpią z powodu jego nietoleracji, niektórych alergii pokarmowych oraz chorych na celiakię.
Wymienone produkty są również kaloryczne. Oczywiście, wszystkie trzy w wersji suchej mają około 350 kcal, ale po ugotowaniu w 100 g znajdziemy już ich mniej, ponieważ wartość energetyczna wynosi wtedy około 100 kcal.
