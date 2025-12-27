Spis treści: Kasza manna: klasyk w nowym wydaniu Kawior z pszenicy? Egzotyka po polsku Kuskus: Ekspresowy dodatek do dań Szybkie kasze: co je łączy?

Kasza manna: klasyk w nowym wydaniu

Kasza manna - albo jak kto woli grysik - może przywoływać wspomnienie z dzieciństwa. Gotowana na mleku z dodatkiem dżemu albo syropu to szybka kolacja, którą pamiętamy z dawnych lat. Kasza manna to również zagęstnik do zup i sosów, ale rzadko wykorzystywany, nie mówiąc już o dodatku do dań głównych. Mało kto wie, że można przygotować z kaszy manny wytrawnie kluseczki, które będą albo pełnoprawnym zamiennikiem ziemniaków albo dodatkiem do sosu pieczarkowego lub gulaszu.

Jak zrobić kluski z kaszy manny? Wystarczy do miski wbić dwa jajka, odrobinę masła, sól oraz kaszę. Ile jej dodać? Trzeba wsypywać jej tyle, aby w trakcie mieszania powstała zbita i zwarta masa. Teraz nie pozostaje nic innego, jak za pomocą dwóch łyżek nabierać odrobinę masy i formować kluseczki, które wrzuca się na wrzątek. Jak długo je gotować? Około minuty od wypłynięcia na wierzch.

Kawior z pszenicy? Egzotyka po polsku

Kuskus perłowy po ugotowaniu wygląda jak kawior Magda Weidner archiwum prywatne

Rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy cenią sobie czas i chcą czegoś nowego w menu. Z pomocą przychodzi kuskus perłowy, który w ostatnich latach stał się nad Wisłą bardzo popularny. Drobne kuleczki po ugotowaniu wyglądają jak kawior, a może być dodatkiem do sosów, mięs i warzyw. Można go również wsypać do zupy, a zastąpi także makaron, który nieco nam już się znudził.

Gotowanie kuskusu perłowego jest łatwe jak barszcz i tę sztukę opanuje każdy do perfekcji w krótkim czasie. Zasada jest łatwa: kaszę trzeba gotować w osolonym wrzątku w proporcjach 1:2. Garnek musi być postawiony na minimalnym ogniu, ale nie wolno zapominać o częstym mieszaniu. Kiedy kuskus wchłonie wodę, co zajmuje około 15 minut, możemy go już podawać. Prawda, że łatwe?

Kuskus: Ekspresowy dodatek do dań

Kuskus potrzebuje około pięciu minut, aby był gotowy do spożycia 123RF/PICSEL

W zestawieniu ekspresowych kasz kuskusu nie może zabraknąć. Jego przygotowanie jest łatwe, robi się go identycznie, jak dania instant. Kuskus do obiadu? Wystarczy przygotować miskę, wsypać odpowiednią ilość kaszy, a następnie zalać wrzątkiem tak, aby woda zakrywała go powyżej centymetra. Naczynie wystarczy przykryć pokrywką albo talerzykiem, a po pięciu minutach jest już gotowy. Ugotowany w ten sposób kuskus można dodawać do dania głównego albo użyć jako składnik sałatki.

Kuskus lubi modyfikacje, zwłaszcza, kiedy chcemy dodawać go do dań wytrawnych: kuskus w misce przed zalaniem wrzątkiem można przyprawić. Co warto mieć na uwadze? Czasami wystarczy sól, pieprz, odobina czerwonej papryki i granulowany czosnek.

Szybkie kasze: co je łączy?

Kasze, które przygotowuje się w szybki sposób mają wspólny mianownik. Produkowane są z pszenicy, co daje im wiele cech wspólnych. Przede wszystkim to, że są lekkostrawne, co idealne są wtedy, kiedy mamy przeciażony żołądek. Z drugiej strony, nie ma w nich zbytnio błonnika, dlatego nie działają pobudzająco na jelita.

Kuskus zwykły i perłowy oraz kasza manna zawierają również gluten, dlatego nie powinny je jeść osoby, które cierpią z powodu jego nietoleracji, niektórych alergii pokarmowych oraz chorych na celiakię.

Wymienone produkty są również kaloryczne. Oczywiście, wszystkie trzy w wersji suchej mają około 350 kcal, ale po ugotowaniu w 100 g znajdziemy już ich mniej, ponieważ wartość energetyczna wynosi wtedy około 100 kcal.

