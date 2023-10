Problemy z Wi-Fi to jeden z najbardziej frustrujących problemów. Poznaj popularne przyczyny, przez które sygnał jest słaby, a internet się zacina.

Co może zakłócać sieć domową?

Wi-Fi to bezprzewodowa technologia transmisja danych, która działa dzięki falom radiowym. Technologia rozwija się coraz szybciej, a dzięki połączeniu światłowodowemu oraz nowoczesnym routerom możemy liczyć na dużą prędkość przesyłania danych. Jeśli jednak internet jest wolniejszy, niż zakłada umowa z jego dostawcą, a urządzenia często tracą całkowicie sygnał, może okazać się, że to nasza wina.

W domach, mieszkaniach, a nawet biurach są przedmioty, które mogą blokować sygnał, a nawet go odbijać. Niezwykle często powodem jest budowa miejsca, w którym znajduje się router Wi-Fi. Grube ściany, a także rozległy, duży dom mogą sprawić, że sygnał nie będzie docierał do wszystkich pomieszczeń. Nie mamy na nie wpływu, dlatego jedynym sposobem na rozwiązanie takiej sytuacji jest zaopatrzenie się we wzmacniacz sygnału Wi-Fi.

Jakie pomieszczenia mogą wpływać na słaby sygnał Wi-Fi?

Router Wi-Fi jest zazwyczaj umieszczany w salonie. To pokój, w którym najbardziej przydatne jest stabilne połączenie z internetem. Niestety sąsiedztwo innych sprzętów, jak telewizory, smartfony, konsole do gier może wpływać na gorszy sygnał.

Szczególnym błędem jest ustawienie routera Wi-Fi za dużym telewizorem. Jego duży, płaski ekran skutecznie zatrzymuje fale radiowe, tym samym utrudniając połączenie z internetem.

Równie problematyczne będzie umieszczenie routera w kuchni. W tym pomieszczeniu to kuchenka mikrofalowa, lodówka, a nawet piekarnik będą zakłócały sygnał Wi-Fi.

Co powoduje zakłócenia sygnału? Co odbija fale sieci bezprzewodowej?

Spośród zaskakujących przedmiotów, które wpływają negatywnie na połączenie z internetem, należy wyróżnić akwaria i zbiorniki z wodą. Nie przepuszczają one fal radiowych. Z tego powodu warto przestawić router, aby nie stał w ich pobliżu.

Fale sieci bezprzewodowej źle działają w towarzystwie metali. Dlatego domy wypełnione lustrami oraz metalowymi bibelotami mogą stanowić dużą przeszkodę dla routerów Wi-Fi.

W domach wielopiętrowych połączenie z internetem może być szczególnie utrudnione przez ogrzewanie podłogowe. Jeśli router znajduje się na parterze, jest duża szansa, że sygnał nie będzie na tyle silny, aby móc go odbierać na pierwszym piętrze. W tym przypadku możliwym rozwiązaniem będzie jedynie kupienie wzmacniacza sygnału Wi-Fi.

