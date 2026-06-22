Wiciokrzew: Jedno z najpiękniejszych pnączy ogrodowych na świecie

Wiciokrzew (Lonicera L.) to niezbyt wymagająca, prosta w uprawie roślina. Rośnie szybko, jest mrozoodporna i co ważne, doskonale czuje się w naszych polskich ogrodach.

Należy do roślin wieloletnich z rodziny przewiertniowatych (Caprifoliaceae). Rośliny zielne oraz pnące nazywane są wiciokrzewami, a krzewy i niewielkie drzewa - suchodrzewami.

Liczy około 180 gatunków, występujących na całej półkuli północnej, na południe sięgając do Meksyku, północnej Afryki, Jawy i Filipin.

W Polsce występują trzy gatunki rodzime:

wiciokrzew pomorski (L. periclymenum),

wiciokrzew czarny (L. nigra),

wiciokrzew pospolity (L. xylosteum).

W lasach i zaroślach na stałe zadomowiły się: wiciokrzew przewiercień (L. caprifolium), wiciokrzew tatarski (L. tatarica), wiciokrzew Maacka (L. maackii) i wiciokrzew Bella (L. × bella).

Większość gatunków wiciokrzewu (około stu) uprawia się jako rośliny ozdobne. Charakteryzuje je nie tylko piękny zapach, ale również bardzo efektowne kwiaty i pnący pokrój. Pnącza mogą osiągać nawet ponad 10 metrów wysokości, rzadziej są to niewielkie drzewa do 5 metrów wysokości. Rodzaj obejmuje zarówno rośliny wiecznie zielone jak i o ulistnieniu sezonowym. Kwiaty zebrane są w naprzeciwległe kwiatostany wierzchotkowe w kątach liści lub na szczytach pędów, często zredukowane do pary kwiatów, czasem pojedynczych lub trzech.

Wiciokrzew przyciąga ptaki 123RF/PICSEL

W polskich ogrodach rządzą dwa gatunki

Najchętniej wybieranymi gatunkami do donic w Polsce są wiciokrzew pomorski i wiciokrzew przewiercień.

Wiciokrzew pomorski to pnącze dorastające do 6 metrów, w zależności od odmiany. Roślina wywarza różnobarwne, egzotycznie, rurkowate kwiaty o wyjątkowo intensywnym zapachu. Kwitnie zazwyczaj od maja do lipca. Ciekawe odmiany tego gatunku to "Chojnów" (o kwiatach ciemnopurpurowych z zewnątrz i kremowych wewnątrz), "Graham Thomas" (o kremowo-złotych kwiatach) oraz "Serotina" (o czerwono-fioletowo-kremowych kwiatach).

Wiciokrzew przewiercień jest nieco mniejszy - dorasta do 3 metrów. Najpopularniejsza odmiana to "Irga", wytwarzająca różowe pąki, które rozwijają się w kredowobiałe, pachnące kwiaty. Przewiercień kwitnie od maja do czerwca.

Wiciokrzewy zachwycają nie tylko przepięknym kwitnieniem, ale także przyjemnym zapachem 123RF/PICSEL

Wiciokrzew: Uprawa i wymagania

Aby wiciokrzew dobrze się przyjął, kluczowy jest wybór odpowiedniego miejsca i podłoża. Roślinę najlepiej sadzić wczesną wiosną, po ostatnich przymrozkach. Niektórzy ogrodnicy decydują się też na sadzenie tego krzewu jesienią. Wiciokrzew dobrze rośnie na stanowiskach z rozproszonym światłem, ale toleruje też półcień. Wymaga miejsc osłoniętych od silnego wiatru. Dzięki temu jego pędy są mniej narażone na uszkodzenia.

Najlepiej rozwija się w przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej glebie. Należy unikać bardzo ubogiej, suchej lub ciężkiej ziemi - optymalny typ podłoża zależy od gatunku. Regularne podlewanie, zwłaszcza w sezonie, oraz odpowiednie nawożenie w drugim roku po posadzeniu sprzyjają zdrowemu wzrostowi i intensywnemu kwitnieniu wiciokrzewu.

Ważnym elementem pielęgnacji wiciokrzewu jest przycinanie. Zabieg ten poprawia jego krzewienie oraz zapobiega rozrastaniu się w niewłaściwych kierunkach. Cięcie przeprowadza się zwykle w późnym zimowym okresie, zanim roślina rozpocznie wegetację.

Wiciokrzew idealnie sprawdza się jako dekoracyjna roślina pnąca przy ścianach, pergolach czy jako ozdobny żywopłot. Z powodzeniem rośnie też w dużych donicach na tarasach i balkonach. Jeśli zapewnimy mu podpory i regularną opiekę, będzie cieszył nasze oczy przez wiele sezonów.

Czy masz wiciokrzew w swoim ogrodzie? Tak, ma przepiękne kwiaty Nie, ale planuję posadzić Nie Zagłosuj

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