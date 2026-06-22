Wiciokrzew: Jak uprawiać, by stał się największą ozdobą twojego domu?

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Wiciokrzew to bardzo efektowne, dekoracyjne pnącze, zachwycające egzotycznym wyglądem kwiatów i mocnym, pięknym zapachem. Nic dziwnego, że coraz częściej wybieramy tę roślinę do ozdoby ścian, ogrodzeń, pergoli czy tarasów. Jak ją uprawiać, by długo cieszyła nasze oczy?

Żółty wiciokrzew
Wiciokrzew to piękna ozdoba każdego ogrodu 123RF/PICSEL

Wiciokrzew: Jedno z najpiękniejszych pnączy ogrodowych na świecie

Wiciokrzew (Lonicera L.) to niezbyt wymagająca, prosta w uprawie roślina. Rośnie szybko, jest mrozoodporna i co ważne, doskonale czuje się w naszych polskich ogrodach.

Należy do roślin wieloletnich z rodziny przewiertniowatych (Caprifoliaceae). Rośliny zielne oraz pnące nazywane są wiciokrzewami, a krzewy i niewielkie drzewa - suchodrzewami.

Liczy około 180 gatunków, występujących na całej półkuli północnej, na południe sięgając do Meksyku, północnej Afryki, Jawy i Filipin.

W Polsce występują trzy gatunki rodzime: 

  • wiciokrzew pomorski (L. periclymenum),
  • wiciokrzew czarny (L. nigra),
  • wiciokrzew pospolity (L. xylosteum).

W lasach i zaroślach na stałe zadomowiły się: wiciokrzew przewiercień (L. caprifolium), wiciokrzew tatarski (L. tatarica), wiciokrzew Maacka (L. maackii) i wiciokrzew Bella (L. × bella).

Większość gatunków wiciokrzewu (około stu) uprawia się jako rośliny ozdobne. Charakteryzuje je nie tylko piękny zapach, ale również bardzo efektowne kwiaty i pnący pokrój. Pnącza mogą osiągać nawet ponad 10 metrów wysokości, rzadziej są to niewielkie drzewa do 5 metrów wysokości. Rodzaj obejmuje zarówno rośliny wiecznie zielone jak i o ulistnieniu sezonowym. Kwiaty zebrane są w naprzeciwległe kwiatostany wierzchotkowe w kątach liści lub na szczytach pędów, często zredukowane do pary kwiatów, czasem pojedynczych lub trzech.

Wiciokrzew przyciąga ptaki
Wiciokrzew przyciąga ptaki123RF/PICSEL

W polskich ogrodach rządzą dwa gatunki

Najchętniej wybieranymi gatunkami do donic w Polsce są wiciokrzew pomorski i wiciokrzew przewiercień. 

Wiciokrzew pomorski to pnącze dorastające do 6 metrów, w zależności od odmiany. Roślina wywarza różnobarwne, egzotycznie, rurkowate kwiaty o wyjątkowo intensywnym zapachu. Kwitnie zazwyczaj od maja do lipca. Ciekawe odmiany tego gatunku to "Chojnów" (o kwiatach ciemnopurpurowych z zewnątrz i kremowych wewnątrz), "Graham Thomas" (o kremowo-złotych kwiatach) oraz "Serotina" (o czerwono-fioletowo-kremowych kwiatach).

Wiciokrzew przewiercień jest nieco mniejszy - dorasta do 3 metrów. Najpopularniejsza odmiana to "Irga", wytwarzająca różowe pąki, które rozwijają się w kredowobiałe, pachnące kwiaty. Przewiercień kwitnie od maja do czerwca.

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Wiciokrzewy zachwycają nie tylko przepięknym kwitnieniem, ale także przyjemnym zapachem
Wiciokrzewy zachwycają nie tylko przepięknym kwitnieniem, ale także przyjemnym zapachem123RF/PICSEL

Wiciokrzew: Uprawa i wymagania

Aby wiciokrzew dobrze się przyjął, kluczowy jest wybór odpowiedniego miejsca i podłoża. Roślinę najlepiej sadzić wczesną wiosną, po ostatnich przymrozkach. Niektórzy ogrodnicy decydują się też na sadzenie tego krzewu jesienią. Wiciokrzew dobrze rośnie na stanowiskach z rozproszonym światłem, ale toleruje też półcień. Wymaga miejsc osłoniętych od silnego wiatru. Dzięki temu jego pędy są mniej narażone na uszkodzenia.

Najlepiej rozwija się w przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej glebie. Należy unikać bardzo ubogiej, suchej lub ciężkiej ziemi - optymalny typ podłoża zależy od gatunku. Regularne podlewanie, zwłaszcza w sezonie, oraz odpowiednie nawożenie w drugim roku po posadzeniu sprzyjają zdrowemu wzrostowi i intensywnemu kwitnieniu wiciokrzewu.

Ważnym elementem pielęgnacji wiciokrzewu jest przycinanie. Zabieg ten poprawia jego krzewienie oraz zapobiega rozrastaniu się w niewłaściwych kierunkach. Cięcie przeprowadza się zwykle w późnym zimowym okresie, zanim roślina rozpocznie wegetację.

Wiciokrzew idealnie sprawdza się jako dekoracyjna roślina pnąca przy ścianach, pergolach czy jako ozdobny żywopłot. Z powodzeniem rośnie też w dużych donicach na tarasach i balkonach. Jeśli zapewnimy mu podpory i regularną opiekę, będzie cieszył nasze oczy przez wiele sezonów.

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