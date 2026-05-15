Spis treści: Pomijanie posiłków Źle zbilansowana kolacja Późna pora posiłków Zbyt intensywny wysiłek fizyczny wieczorem Jakie są niepokojące objawy zaburzonej gospodarki glukozowej?

Pomijanie posiłków

Wiele osób rezygnuje z kolacji albo innych posiłków, chcąc zwiększyć deficyt kaloryczny, by szybciej schudnąć. Pomijając, że nie jest to korzystne dla metabolizmu, bo organizm może wejść w tryb oszczędzania energii, to zwiększa też ryzyko hipoglikemii, czyli zbyt niskiego poziomu cukru we krwi. Może do niego dojść w nocy na skutek pominięcia kolacji, ale też w ciągu dnia. Rezygnacja ze śniadania skutkuje zwykle większymi wahaniami glukozy w ciągu reszty dnia i skłonnością do podjadania. Nasz organizm lubi regularność - posiłki co 3-4 godziny są najbardziej optymalne zarówno dla cukrzyków, jak i zdrowych osób.

Źle zbilansowana kolacja

Kolacja jest równie ważnym posiłkiem jak śniadanie. Wieczorne spożywanie cukrów prostych prowadzi nie tylko do odkładania się tkanki tłuszczowej w organizmie, ale też może skutkować zbyt dużym spadkiem glukozy we krwi nad ranem (tzw. efekt brzasku). W efekcie wątroba wyrzuca zapas glukozy do krwioobiegu, by podtrzymać funkcje życiowe, a wtedy po przebudzeniu mamy do czynienia z hiperglikemią, czyli zbyt wysokim poziomem cukru we krwi.

Właściwie zbilansowana kolacja powinna składać się z węglowodanów złożonych, białka oraz zdrowych tłuszczów i warzyw. Optymalny czas spożywania ostatniego posiłku to 3-4 godziny przed snem.

Późna pora posiłków

Spożywane późno niezdrowe przekąski czy źle zbilansowany posiłek jest ogromnym obciążeniem dla trzustki. Zbyt wysoki poziom glukozy we krwi może się utrzymywać przez wiele godzin w nocy, utrudniając regenerację organizmu. Podobnie działa alkohol, zwłaszcza spożywany na pusty żołądek - przez długi czas negatywnie wpływa na gospodarkę glukozową i znacznie zwiększa ryzyko gwałtownego spadku cukru we krwi po kilku godzinach snu. Jeśli już spożywamy wieczorem alkohol, warto połączyć go z węglowodanami złożonymi, które spowalniają wchłanianie się cukru do krwi i zmniejszają ryzyko wahań glukozy.

Dla lepszego zdrowia unikajmy podjadania wieczorem i nocą

Zbyt intensywny wysiłek fizyczny wieczorem

Pracę trzustki paradoksalnie może zaburzać także zbyt intensywny wieczorny wysiłek fizyczny. O ile spacer przed snem jest korzystny dla zdrowia i reguluje metabolizm oraz poziom cukru we krwi, o tyle wyczerpujący trening zwiększa ryzyko nocnej hipoglikemii. W takiej sytuacji wkrótce po ćwiczeniach należy spożyć posiłek bogaty w białko i węglowodany złożone.

Jakie są niepokojące objawy zaburzonej gospodarki glukozowej?

Nocna hipoglikemia może być bardzo niebezpieczna dla cukrzyków, ale też zdrowych osób. Dlatego, wybudzając się w nocy, warto zwrócić na niepokojące objawy, takie jak przyspieszone bicie serca, dezorientacja, nadmierna potliwość czy drżenie rąk. Niepokojącym objawem jest również zbyt wysoki poziom glukozy we krwi na czczo, co objawia się sennością, wzmożonym pragnieniem i większym apetytem.

