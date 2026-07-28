Spis treści: Nie przechowuj ogórków obok pomidorów Z jakimi produktami nie warto trzymać ogórków? Gdzie najlepiej przechowywać świeże ogórki? Proste zasady, które pomogą przedłużyć ich świeżość

Nie przechowuj ogórków obok pomidorów

Jeśli zależy nam na tym, by warzywa były świeże przez jak najdłuższy czas, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach dotyczących ich przechowywania. Okazuje się, że ogórków i pomidorów nie należy trzymać blisko siebie. W przeciwnym razie, ogórki mogą zacząć szybko mięknąć i zmieniać kolor na żółty.

Dlaczego ogórki szybciej się psują w takiej sytuacji? Wynika to z faktu, że pomidory wydzielają etylen, który w ich przypadku jest odpowiedzialny za proces dojrzewania. Związek ten nie jest obojętny dla znajdującego się obok ogórka, który pod jego wpływem może zacząć szybciej się psuć. Właśnie dlatego lepiej jest trzymać obydwa warzywa osobno.

Z jakimi produktami nie warto trzymać ogórków?

Okazuje się, że nie tylko pomidory stanowią nieodpowiednie towarzystwo dla ogórków. Tych lubianych przez wiele osób warzyw nie powinno się trzymać również z innymi produktami.

Podobny problem z żółknięciem oraz utratą twardości może występować, gdy przechowujemy ogórki w pobliżu jabłek, bananów, kiwi, moreli, awokado, melonów czy gruszek. Owoce te, podobnie jak pomidory, również wydzielają etylen, który może niekorzystnie wpływać na ogórki.

Negatywny dla ogórków proces odbywa się jeszcze intensywniej, gdy znajdują się one z poszczególnymi owocami w ciasnej, plastikowej siatce.

Nie tylko pomidory stanowią nieodpowiednie towarzystwo dla ogórków 123RF/PICSEL

Gdzie najlepiej przechowywać świeże ogórki? Proste zasady, które pomogą przedłużyć ich świeżość

Jeśli zależy nam na smacznych i świeżych ogórkach, powinniśmy trzymać się kilku prostych zasad, które pomogą przedłużyć ich trwałość. Przede wszystkim - należy unikać przechowywania tych warzyw w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Najlepiej owinąć je w ręcznik papierowy (pochłonie nadmiar wilgoci) i usytuować w szufladzie na warzywa (jak już zostało wcześniej wspomniane - z dala od pomidorów lub owoców wydzielających etylen) lub w spiżarni. Ogórków lepiej jest nie myć przed włożeniem do lodówki - w przeciwnym razie mogą psuć się znacznie szybciej.

Co w sytuacji, gdy kupiliśmy zbyt dużo ogórków i wiemy, że nie zjemy ich w przeciągu najbliższego tygodnia? Odpowiedź jest niezwykle prosta - wystarczy zrobić z nich przepyszne przetwory. Mowa tutaj o ogórkach konserwowych, małosolnych czy kiszonych. Niektórzy przygotowują z nich aromatyczną sałatkę szwedzką lub ogórki z przyprawą curry.



