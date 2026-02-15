Większość z nas źle stosuje siemię lniane. Cholesterol wcale nie spada

Siemię lniane to coraz popularniejsze superfood, które ma zbawienny wpływ na układ pokarmowy, hormonalny i sercowo-naczyniowy. Wiele osób stosuje je głównie po to, by wzmocnić serce i obniżyć poziom złego cholesterolu. Okazuje się jednak, że częsty błąd w przyrządzaniu siemienia lnianego sprawia, że traci ono swoje cenne właściwości.

Jak spożywać siemię lniane? Częsty błąd sprawia, że nie działa tak, jak powinno123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego warto włączyć siemię lniane do diety?
  2. Siemię lniane idealne dla kobiet
  3. Błędy w przygotowywaniu siemienia lnianego - nie obniży cholesterolu
  4. Jak stosować siemię lniane w codziennej diecie?

Dlaczego warto włączyć siemię lniane do diety?

Niewielkie ziarenka lnu kryją w sobie wielką moc, a to dzięki znajdującym się w nich substancjach bioaktywnych. Duże ilości kwasów omega-3, witamina E, błonnik, witaminy z grupy B, cynk, wapń, magnez czy fosfor to tylko część składników tego niezwykłego produktu.

Siemię lniane wykazuje przede wszystkim zbawienny wpływ na układ pokarmowy i trawienny. Działa jak naturalny balsam dla żołądka i jelit, poprawia perystaltykę, chroni przed zaparciami i łagodzi objawy refluksu czy wrzodów. Ze względu na duże ilości błonnika siemię lniane hamuje także apetyt i spowalnia wchłanianie się cukrów do krwi, co jest kluczowe dla zdrowia trzustki.

Ziarna siemienia lnianego są niezwykle cenne także w kontekście układu krążenia. Obniżają poziom złego cholesterolu i zmniejszają ryzyko nadciśnienia tętniczego. Korzystnie wpływają na profil lipidowy i niwelują stany zapalne w organizmie. Dzięki temu stanowią naturalną profilaktykę miażdżycy i poważnych schorzeń układu krążenia, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

Siemię lniane idealne dla kobiet

Siemię lniane zawiera także fitoestrogeny, które korzystnie wpływają na układ hormonalny kobiet. Łagodzą dolegliwości w okresie menopauzy i mogą zmniejszać ryzyko nowotworów hormonozależnych, np. raka piersi i jajnika.

Jak bezpiecznie spożywać siemię lniane?
Jak bezpiecznie spożywać siemię lniane?123RF/PICSEL

Błędy w przygotowywaniu siemienia lnianego - nie obniży cholesterolu

Przed częstym błędem przestrzegła na swoim profilu na Instagramie kardiolożka Anna Bartusiak-Chatys: "Ziarna siemienia najlepiej spożywać zmielone, dzięki czemu oprócz błonnika organizm przyswaja wszystkie wartościowe związki. Mielimy w młynku do kawy lub w robotach kuchennych".

Według lekarki bardzo ważne jest też spożycie ziaren tuż po zmieleniu, by nie zdążyły się z nich ulotnić cenne substancje. Inną opcją jest przechowywanie ich w szczelnym pojemniku w lodówce. Zmielonych ziaren nie należy też podgrzewać ani gotować. Dziennie można spożywać 1-2 łyżki siemienia lnianego.

Jak stosować siemię lniane w codziennej diecie?

Siemię lniane jest idealnym dodatkiem do jogurtu, owsianki, koktajlu warzywno-owocowego czy kremowych zup. Warto dodawać je także do sałatek i surówek, najlepiej tuż przed podaniem.

