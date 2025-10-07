Dlaczego panierka odchodzi od mięsa i jak temu zapobiec?

Idealny kotlet schabowy to marzenie wielu miłośników kuchni tradycyjnej. To klasyka polskiej kuchni, która często gości na naszych stołach, najczęściej podczas niedzielnego obiadu w duecie z ziemniakami i mizerią.

Z pozoru niemal banalne danie, jednak potrafi przysporzyć kłopotów nawet doświadczonym kucharzom. Jednym z najczęstszych problemów jest odchodząca panierka. Zamiast idealnie przylegać do mięsa, odkleja się, tworząc nieestetyczne pęcherze i odsłaniając schab. Dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić?

Okazuje się, że sekret idealnego schabowego zaczyna się jeszcze przed panierowaniem. Plastry schabu powinny być równej grubości i dobrze rozbite.

Należy jednak pamiętać, że z kolei zbyt cienkie mięso może się wysuszyć, a zbyt grube nie dosmaży. Dlatego, jak we wszystkim, ważny jest umiar.

Ważne też, by przed panierowaniem mięso było dokładnie osuszone papierowym ręcznikiem. Wilgoć to wróg chrupiącej panierki i to jest pierwszy błąd, jaki popełniają gospodynie domowe. Wilgoć powoduje, że jajko i bułka tarta nie trzymają się mięsa.

Wilgoć to także wróg podczas smażenia. Nie przykrywaj mięsa na patelni, bo skraplająca się para, która osadzi się na przykrywce, natychmiast sprawi, że panierka odejdzie od mięsa niczym tynk od ściany.

Temperatura ma znaczenie. Zwróć uwagę na tłuszcz

Przed smażeniem sprawdź temperaturę tłuszczu 123RF/PICSEL

Tłuszcz, na którym smażymy kotlety i jego temperatura to też może być pułapka zagrażająca chrupkiej panierce schabowego.

Zbyt zimny tłuszcz to jeden z głównych powodów, dla których panierka odchodzi. Schabowy zaczyna wtedy "pływać" w tłuszczu, a panierka nasiąka nim zamiast się zrumienić.

Idealna temperatura smażenia to około 170-180°C. Jeśli nie mamy termometru, można zrobić prosty test: wrzucić do tłuszczu odrobinę bułki tartej - jeśli zacznie intensywnie skwierczeć, olej jest gotowy.

Z kolei zbyt wysoka temperatura sprawi, że panierka szybko się przypali, a mięso w środku pozostanie surowe.

Matteo Brunetti: Uwielbiam schabowy. To jest takie danie nieśmiertelne INTERIA.PL