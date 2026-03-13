Wielkanocny zajączek: Historia świątecznej tradycji

Wielkanocny zajączek to jeden z najpopularniejszych symboli świąt. Choć może się wydawać, że jego obecność na wielkanocnym stole jest dość świeżą historią, to nie jest to prawda - już północnoeuropejskie ludy, jeszcze przed nastaniem chrześcijaństwa, uznawały go za symbol płodności i odradzania.

Zając już w bardzo starych źródłach łączony był z symboliką jajka wielkanocnego oraz składaniem daniny w naturze. Pojawiały się również interpretacje, utożsamiające go z poganami, którzy przyjęli wiarę w Chrystusa. Świadczyć miał o tym np. komentarz św. Augustyna do fragmentu Psalmu 103. Uważał on, że w skale, którą jest Kościół, mogą znaleźć schronienie zające i jeże, czyli grzesznicy. Część ekspertów zauważa także, że lagos oznacza zająca, a logos - słowo.

W tym miejscu warto też przywołać jeden z obrazów olejnych Tycjana pt. "Madonna Królika". Przedstawiona na nim Maryja trzyma w lewej ręce białego królika, który (podobnie jak zając) stanowi symbol płodności, czystości oraz tajemnicy wcielenia.

Nieco krótsza jest natomiast tradycja przynoszenia prezentów przez wielkanocnego zajączka. Pochodzi ona z Niemiec, gdzie już w średniowieczu zając oceniał zachowanie dzieci i, jeśli tylko zasłużyły, zostawiał im podarki. Zwyczaj ten szybko przejęły nie tylko inne kraje europejskie, ale również Stany Zjednoczone, gdzie dziś, w noc przed Wielkanocą lub przed Wielkim Czwartkiem, dzieci przygotowują gniazda dla zająca, w których w święta pojawiają się prezenty i słodycze. Od kilku lat zabawa cieszy się popularnością także w Polsce.

Nic dziwnego, że wielkanocny zajączek pojawia się w większości polskich domów. Kilka tygodni przed świętami jego podobizny w różnych kształtach, kolorach i rozmiarach znaleźć można w większości sklepów - zarówno w małych kwiaciarniach jak i dużych sieciach handlowych.

