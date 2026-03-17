Wielkanocny obrus to symbol świąt. Jaki wybrać?

Wielkanocny obrus to symbol świąt w większości polskich domów i piękna tradycja, która łączy w sobie symbolikę religijną, kulturową oraz estetyczną. Stół pełni bardzo ważną rolę w domu - to przy nim spotyka się cała rodzina, by w święta zjeść obiad, podzielić się jajkiem, porozmawiać i wspomnieć tych członków rodziny, których już przy nas nie ma. Odświętny, wielkanocny obrus nadaje mu więc jeszcze więcej wagi i podkreśla znaczenie tych wspólnych chwil.

Większość osób wybiera wielkanocny obrus w kolorze białym - ma on bowiem symbolizować czystość, uroczysty charakter świąt oraz radość ze zmartwychwstania Jezusa. O ile jednak obrus wigilijny faktycznie powinien być biały ( i oczywiście z siankiem pod spodem), o tyle na wielkanoc możemy zaszaleć i zdecydować się na obrus w bardziej wiosennych, pastelowych barwach, dodatkowo z motywami zajączków czy pisanek. Symbolizuje on bowiem radość, odrodzenie i nowe życie, które pokonało śmierć.

Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie - stół powinien więc tego dnia wyglądać odświętnie i wyjątkowo. To także symbol naszej gościnności i szacunku dla gości, więc warto przemyśleć wybór tego dodatku. Mamy dla was propozycję z Pepco.

Wielkanocna ozdoba z Pepco. Zrobi furorę na stole

Choć do świąt wielkanocnych zostało jeszcze trochę czasu, w Pepco znajdziemy już sporo świątecznych propozycji i dekoracji na stół. Na pierwszy plan wysuwa się wielkanocny obrus w jednym rozmiarze, z nadrukiem zajączka na łące, za 40 zł. Do kompletu sklep proponuje zestaw serwetek wielkanocnych z papieru, w 20-paku za 5 zł.

Prawdziwym hitem jest jednak piękny, dekoracyjny bieżnik stołowy w stylu vintage, z trójwymiarowymi króliczymi uszami, w cenie zaledwie 20 zł. To nasz zdecydowany faworyt!

Pepco proponuje nam również dekoracyjne serwetki z wielkanocnym motywem. Zestaw zawiera dwie okrągłe serwetki z bukietem wielkanocnych kwiatów za 12zł. Tyle samo kosztuje bardziej praktyczny zestaw filcowych podkładek z zajączkiem do codziennego użytku.

Udanych zakupów!

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Kwitnące drzewa owocowe robią furorę w Hiszpanii. "Przynajmniej raz w życiu musisz to zobaczyć" © 2026 Associated Press