Wielkanocny hit z Ikei. Powinien być w każdym domu
Pisanki to zdecydowanie najważniejszy symbol świąt wielkanocnych i już w pierwszych dniach kwietnia pojawią się w większości polskich domów. Coraz większą popularnością cieszą się jednak także sztuczne jajka z papieru czy szkła. IKEA przygotowała już takie świąteczne propozycje.
Dekoracje wielkanocne odgrywają kluczową rolę w okresie świąt. Nie tylko podkreślają wagę tego najważniejszego wydarzenia w religii chrześcijańskiej, ale pomagają również tworzyć w domu świąteczny, radosny nastrój i wprowadzają do niego trochę optymizmu po długiej przecież i męczącej zimie.
Ozdoby wielkanocne pełnią także jeszcze jedną, bardzo ważną funkcję - symbolizują życie, odrodzenie i zmartwychwstanie, czyli wszystko to, co celebrujemy w Wielkanoc. Wreszcie, to po prostu estetyczne, często urocze ozdoby, poprawiające nam nastrój i cieszące oko. Najważniejsze z nich to bez wątpienia:
- pisanki,
- baranki,
- zajączki,
- palmy,
- wiosenne kwiaty i gałązki.
Najczęstszą ozdobą polskich domów są oczywiście pisanki. Symbolizują one nowe życie, płodność, zdrowie oraz nadzieję. W tradycji chrześcijańskiej oznaczają triumf życia nad śmiercią i mękę Chrystusa, ale w kulturze ludowej pełniły też zawsze funkcję amuletu, chroniącego przed złem oraz chorobami i zapewniającego pomyślność.
Podobną rolę pełnią także kwiaty i wielkanocne, zielone gałązki oraz bazie. Najlepiej sprawdzą się oczywiście żywe rośliny, ale fani ozdób "na lata" mogą postawić na te z materiałów sztucznych.
Dekoracje wielkanocne zdobią domy od Niedzieli Palmowej aż do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.
Wielkanocny hit z ikei. Zaprosi do domu wiosnę
Najpopularniejszą ozdobą wielkanocną są wspomniane już pisanki i jajka wielkanocne. Pisanki możemy oczywiście przygotować samodzielnie, ale większe, dekoracyjne jajka warto kupić już chwilę przed świętami i ozdobić nimi dom. My znalazłyśmy dla was kilka interesujących propozycji w sieci sklepów IKEA.
Pierwszą z nich są dekoracyjne, wiszące jajka ze złożonego papieru w trzech wariantach kolorystycznych - różu, zieleni i żółci. Średnica jajek to 5 cm, wysokość 7 cm, a ilość w opakowaniu to 6 sztuk. Zestaw kosztuje 14,99 zł.
Kolejna propozycja to szklane dekoracje w kształcie jajek, w tych samych wariantach kolorystycznych. Są zdecydowanie bardziej eleganckie niż jajka z papieru i świetnie prezentują się zarówno na gałązkach jak i nakrytym stole. Średnica jajek to 4 cm, wysokość: 6 cm, a długość 6 cm. Ilość w opakowaniu to 3 sztuki. Kosztują 24,99 zł.
Świetną propozycją na zbliżające się święta są także wiszące dekoracje w kształcie pomponów. W zestawie znajdują się dwa pompony w kolorze zielonym i żółtym. Szerokość: 28 cm, wysokość: 1 cm, a długość: 52 cm. Cena za jeden zestaw to 39,99 zł.
IKEA proponuje także sztuczne kwiaty i gałązki, które mają ożywić wnętrze, z powodzeniem możemy nimi także wzbogacić naturalne ozdoby i dorzucić je do bukietów z bazi.
Pierwsza propozycja to sztuczny kwiat Jaskier w kolorze żółtym, mierzący 63 cm za 7,99 zł. W IKEA dostaniemy także sztuczną gałązkę Dereń biały, mierzącą 100 cm za 29.99 zł. Ostatnią propozycją jest sztuczny, zielony kwiat, 67 cm za 7.99 zł.
Udanych zakupów!
