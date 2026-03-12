Wielkanocny hit z Pepco. Kosztuje grosze, ale zachwyci gości

Wieniec wielkanocny: Historia i symbolika

Wieniec wielkanocny to popularna ozdoba świąteczna, zdobiąca zarówno drzwi wejściowe jak i stoły. Tradycja wieńców ma bardzo długą historię, sięgającą czasów starożytnych - w domach wieszano wtedy zielone wianki z okazji nadejścia wiosny. Słowianie pletli je nawet kilka razy w roku, a te przygotowane na Wielkanoc, miały symbolicznie zapraszać wiosnę do domu i przypominać o budzącej się do życia przyrodzie. Wianek wiszący na furtce lub drzwiach zapraszał do wejścia i rozgoszczenia się w kręgu rodzinnym.

Dzisiejsze wieńce wielkanocne wykonywane są najczęściej z naturalnych materiałów - można zrobić je samodzielnie albo kupić w kwiaciarni lub bezpośrednio u florystki. Dekoracje przygotowuje się zazwyczaj z gałązek (np. bukszpanu czy bazi), kwiatów i oczywiście jajek, które symbolizują odrodzenie życia. Wieniec wieszany na drzwiach wita gości, a ten, który kładziemy na stół, pełni funkcję stroika, budując świąteczny nastrój.

Wieniec symbolizuje odrodzenie, nowe życie, budzącą się przyrodę i wprowadza do domu radość. Jeśli przygotowanie własnego wieńca wydaje nam się zbyt skomplikowane, a chcemy mieć w domu ozdobę, która zostanie z nami na dłużej, możemy zdecydować się na zakup gotowego wieńca. W Pepco znalazłyśmy dla was trzy propozycje w dobrych cenach.

Wielkanocny wieniec z Pepco. Piękna ozdoba za grosze

Choć do świąt wielkanocnych zostało jeszcze trochę czasu, w Pepco znajdziemy już trzy gotowe wielkanocne wieńce w różnych cenach.

Najtańszy, mały wieniec, dostępny w trzech kolorach (białym, różowym i żółtym) kosztuje tylko 12 zł. Wieniec składa się z zielonych listków i traw, kilku małych kwiatuszków i trzech jajek wielkanocnych.

Druga propozycja jest trochę droższa i kosztuje 25 zł. Ten wieniec stworzony jest z gałązek i kilku zielonych, sztucznych traw, a jego największą ozdobą jest mały, słomiany zajączek, zajadający się marchewką.

Najdroższa propozycja z Pepco kosztuje 35 zł i jest najbardziej efektowna. Wieniec wielkanocny stworzony został ze sztucznych zielonych gałązek, listków, kwiatków i kolorowych pisanek. W przeciwieństwie do poprzedników jest bardzo gęsty i będzie wspaniałą ozdobą drzwi wejściowych.

