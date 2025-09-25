Wielu działkowców nie wie, że to obowiązek. Mogą zapłacić nawet 5 tys. zł kary
Jesień to czas, kiedy właściciele nieruchomości i działek zaczynają wielkie porządki przed zimą. Największym wyzwaniem jest oczywiście uprzątnięcie wszystkich liści, gałęzi czy uschniętych roślin. Nie wszyscy wiedzą, że muszą zadbać także o przylegający do posesji chodnik. Zaniedbanie tych prac grozi mandatem!
Właściciele działek muszą mieć się na baczności. Za zaniedbanie grozi wysoki mandat
Właściciele nieruchomości oraz działek są odpowiedzialni nie tylko za ogrodzony teren, na którym mieszkają i z którego korzystają, ale także za przylegający do niego chodnik. Nieuprzątnięcie chodnika może skutkować mandatem w wysokości od 500 zł do nawet 5 tys. zł. Prawo mówi bowiem jasno - to właściciel odpowiada za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na takim terenie. Warto mieć na uwadze, że nieuprzątnięte, mokre liście mogą stać się przyczyną poślizgnięcia i wypadku. W efekcie właściciel działki może być zobowiązany do wypłacenia pokrzywdzonemu odszkodowania.
Niektórzy właściciele wybierają drogę na skróty i postanawiają spalić wszystkie, zalegające na działce odpady zielone. W większości gmin jest to jednak zakazane! Spalanie liści jest bardzo szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego i grozi wysokim mandatem.
- Jak pozbyć się więc zielonych odpadów w bezpieczny i zgodny z prawem sposób?
Najbezpieczniejszym, legalnym rozwiązaniem jest przekazanie odpadów zielonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub skorzystanie z systemu odbioru bioodpadów organizowanego przez gminę. Jest jednak jeszcze jedno rozwiązanie.
Najlepszy sposób na pozbycie się zielonych odpadów z działki. Prosty i legalny
Innym, prostym i całkowicie legalnym sposobem na pozbycie się liści jest stworzenie na działce własnego kompostu, czyli naturalnego nawozu. Najlepiej nadadzą się liście:
- dębów - rozkładają się szybko i łatwo,
- buków - wyglądają na twarde, lecz łatwo się rozkładają,
- grabów - szybko powstaje z nich doskonała ziemia liściowa.
Nieźle sprawdzą się także liście klonów i kasztanowców, ale należy je wcześniej rozdrobnić.
WAŻNE: Nie wolno kompostować liści zaatakowanych przez choroby i szkodniki!
Aby przygotować kompost z liści, należy zebrać je wszystkie i umieścić w dużym worku foliowym. Liście powinny być mokre - jeśli nie są, można polać je wodą. Liście można też rozdrobnić za pomocą kosiarki.
Następnie należy włożyć liście do worka, zawiązać go i zrobić kilka otworów, by wpuścić powietrze i zapewnić odprowadzanie wody. Worek trzeba umieścić w ustronnym miejscu i pozostawić na co najmniej siedem miesięcy. Idealnie jeśli liście poleżą tak przez rok.