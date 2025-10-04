Skarb natury - tak z pewnością można powiedzieć o śliwie tarninie. W naszym kraju to dość zapomniany gatunek. Zdarza się, że jest traktowany jako "chwast" i przez to usuwany np. z pól uprawnych.

Gdzie znaleźć tarninę? Najczęściej rośnie w konkretnych miejscach

Śliwa tarnina naturalnie występuje na skrajach lasów, łąkach, polanach czy brzegach rzek. To owocowy krzew z rodziny różowatych, a jej łacińska nazwa "prunus spinosa" dosłownie oznacza kolczastą śliwę. Jej pędy pokrywają dość długie ciernie, liście są niewielkie i mają owalny kształt. Kwiaty pojawiają się jeszcze przed rozwinięciem liści i mają białą barwę.

Krzew może dorastać do trzech metrów wysokości. Chociaż coraz rzadziej zdobi polski krajobraz, częściej trafia do ogrodów, ponieważ nie jest zbyt skomplikowana w uprawie. A do tego ma pełne cennych dla zdrowia właściwości owoce.

Mowa o kulistych pestkowcach o niebieskim kolorze. Swoim wyglądem mogą do złudzenia przypominać borówki. Chociaż owoce tarniny są zdrowe, to już jej nasiona są trujące. Ich spożycie nawet w niewielkiej ilości może doprowadzić do zatrucia. Jeśli ich dawka będzie zbyt duża, może dojść do porażenia ośrodka oddechowego.

Owoce tarniny dojrzewają późną jesienią. Należy je zbierać dopiero po pierwszych przymrozkach, dzięki czemu stracą cierpki smak i będą o wiele smaczniejsze.

"Niebieskie śliwki" pełne cennych składników

Dlaczego owoce tarniny są korzystne dla zdrowia? Dostarczają duże ilości błonnika pokarmowego i wody. Oprócz tego są źródłem witaminy C, witaminy A i E oraz beta-karotenu. Dostarczają też żelazo, wapń, magnez, fosfor, potas, sód, miedź, cynk i mangan. Trudno się dziwić, że tarnina zajęła należne jej miejsce w ziołolecznictwie. Owoce tarniny są pomocne w przypadku dolegliwości ze strony układu moczowego, pozytywnie działają też na mięśnie gładkie w przewodzie pokarmowym. Ze względu na zawartość garbników działają przeciwbiegunkowo.

Owoce tarniny to również naturalny ratunek dla osób borykających się z przewlekłym nieżytem żołądka i jelit. Dodatkowo pomagają obniżyć tzw. "zły" cholesterol i obniżają ciśnienie krwi - to dzięki zawartości taminy. Kwiaty tarniny znajdują z kolei zastosowanie w przypadku stanów zapalnych nerek czy kamicy moczowej. Są również pomocne, jeśli chodzi o detoksykację organizmu.

Co więcej, 100 g owoców tarniny to tylko 114 kcal.

Konfitura z tarniny: przepis

Tarninę warto wykorzystać w jesiennych przetworach. Prezentujemy prosty przepis na konfiturę z tarniny. Jej smak z pewnością was zachwyci i będzie nieodłącznym elementem jesienno-zimowego menu.

Umyj kilogram owoców tarniny (najlepiej, by były zebrane po pierwszych przymrozkach). Wlej 200 ml wody do rondla i dodaj owoce. Możesz dodać laskę cynamonu, jeśli lubisz aromatyczne przyprawy. Do rondla wsyp 50 g cukru trzcinowego i gotuj na wolnym ogniu w zamkniętym rondlu przez 40-60 minut na niskim poziomie mocy kuchenki. Gdy miąższ zacznie odchodzić od pestki, dodaj plasterek cytryny - całość niech jeszcze przez chwilę się "dusi". Po tym czasie wyjmij laskę cynamonu, a całość przepuść przez sito, by pozbyć się pestek. Słoiki pasteryzuj na sucho lub mokro.

Przetwory to jednak nie wszystko. Z tarniny można przygotować również kompot, nalewkę, wino czy likier.

