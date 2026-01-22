Spis treści: Czym są wkłady absorbcyjne? Gdzie wyrzucać wkłady absorbcyjne? Zwróć uwagę na ich wygląd Biodegradowalne wkłady absorbcyjne. Gdzie można je znaleźć?

Czym są wkłady absorbcyjne?

W plastikowych opakowaniach, w których umieszcza się poporcjowane mięso czy ryby, znajdują się wkłady absorbcyjne. Są to powszechnie stosowane w branży spożywczej elementy pomocnicze, umieszczane na spodzie opakowania, oddzielając produkty spożywcze od plastiku. Ich zadaniem jest pochłanianie nadmiaru płynów (osocze, krew), a tym samym utrzymanie świeżości i higieny. Zapobiegają również rozwojowi bakterii i zapewniają atrakcyjny wygląd produktu. Z uwagi na to, że najczęściej są one wykonane z celulozy, część osób umieszcza je w pojemnikach na papier, niektórzy wrzucają je wraz z opakowaniami po mięsie do plastiku, a pozostali z kolei do odpadów zmieszanych. Okazuje się, że ogromna część Polaków segreguje tego typu opakowania w niewłaściwy sposób. Gdzie zatem powinny tracić wkłady absorbcyjne?

Gdzie wyrzucać wkłady absorbcyjne? Zwróć uwagę na ich wygląd

Wkłady absorbcyjne mogą być multimateriałowe lub monomateriałowe. Te pierwsze są rozwiązaniem o wielokomponentowej strukturze, a poszczególne ich warstwy wykonane są z tworzyw sztucznych i różnych typów włóknin. Mają wyraźnie warstwową budowę i widoczna jest na nich folia lub plastik.

Monomateriałowe z kolei produkuje się w całości z jednego surowca - najczęściej celulozy. Wizualnie mogą przypominać papierową "poduszkę". Wchłaniają płyny całą swoją powierzchnią, również w obrębie krawędzi.

Recyklerzy podają, że zużyte absorbery powinny trafić do odpadów zmieszanych. W przypadku wkładów multimateriałowych wynika to głównie z ich złożonej budowy. Jeśli chodzi o te wykonane z celulozy, nie można ich umieścić w pojemnikach na papier bowiem są zanieczyszczone płynami organicznymi uwalnianymi przez mięso czy ryby.

Coraz częściej do pakowania ryb czy mięsa stosuje się wkłady absorbcyjne - biodegradowalne 123RF/PICSEL

Biodegradowalne wkłady absorbcyjne. Gdzie można je znaleźć?

Wyjątek wśród wkładów absorbcyjnych stanowią te, które posiadają certyfikaty potwierdzające możliwość kompostowania w warunkach domowych i ogrodowych, a tym samym są biodegradowalne. Stosuje się je coraz częściej, a jedną z sieci sklepów, która je wprowadziły, jest Biedronka.

Pierwsze wdrożenia na większą skalę odbyły się w trzecim kwartale 2023 roku i objęły markę Kraina Mięs (produkty pakowane próżniowo w kategorii mięs czerwonych). Od 2025 roku z kolei wkłady te stosowane są również w opakowaniach mięsa białego oraz ryb i sukcesywnie zastępują wcześniejsze wkłady multimateriałowe.

Błędem nie jest wyrzucanie ich do odpadów zmieszanych, ale równie dobrze mogą one trafić do kompostu domowego lub ogrodowego. Są one w pełni biodegradowalne i jak zapewniają producenci - ulegną rozpadowi w ciągu 6 miesięcy, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 161: Aleksandra Karasińska INTERIA.PL