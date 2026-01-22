Wielu Polaków robi te źle. Chodzi o opakowania po mięsie
W wielu marketach dostępne jest pakowane mięso i ryby. Polacy bardzo często je wybierają, bo dzięki temu nie muszą stać w długim kolejkach, tylko sięgają do lodówek po konkretne porcje. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że plastikowe opakowania po tego typu produktach często trafiają do nieodpowiednich pojemników. Gdzie należy je zatem umieszczać?
Spis treści:
- Czym są wkłady absorbcyjne?
- Gdzie wyrzucać wkłady absorbcyjne? Zwróć uwagę na ich wygląd
- Biodegradowalne wkłady absorbcyjne. Gdzie można je znaleźć?
Czym są wkłady absorbcyjne?
W plastikowych opakowaniach, w których umieszcza się poporcjowane mięso czy ryby, znajdują się wkłady absorbcyjne. Są to powszechnie stosowane w branży spożywczej elementy pomocnicze, umieszczane na spodzie opakowania, oddzielając produkty spożywcze od plastiku. Ich zadaniem jest pochłanianie nadmiaru płynów (osocze, krew), a tym samym utrzymanie świeżości i higieny. Zapobiegają również rozwojowi bakterii i zapewniają atrakcyjny wygląd produktu. Z uwagi na to, że najczęściej są one wykonane z celulozy, część osób umieszcza je w pojemnikach na papier, niektórzy wrzucają je wraz z opakowaniami po mięsie do plastiku, a pozostali z kolei do odpadów zmieszanych. Okazuje się, że ogromna część Polaków segreguje tego typu opakowania w niewłaściwy sposób. Gdzie zatem powinny tracić wkłady absorbcyjne?
Gdzie wyrzucać wkłady absorbcyjne? Zwróć uwagę na ich wygląd
Wkłady absorbcyjne mogą być multimateriałowe lub monomateriałowe. Te pierwsze są rozwiązaniem o wielokomponentowej strukturze, a poszczególne ich warstwy wykonane są z tworzyw sztucznych i różnych typów włóknin. Mają wyraźnie warstwową budowę i widoczna jest na nich folia lub plastik.
Monomateriałowe z kolei produkuje się w całości z jednego surowca - najczęściej celulozy. Wizualnie mogą przypominać papierową "poduszkę". Wchłaniają płyny całą swoją powierzchnią, również w obrębie krawędzi.
Recyklerzy podają, że zużyte absorbery powinny trafić do odpadów zmieszanych. W przypadku wkładów multimateriałowych wynika to głównie z ich złożonej budowy. Jeśli chodzi o te wykonane z celulozy, nie można ich umieścić w pojemnikach na papier bowiem są zanieczyszczone płynami organicznymi uwalnianymi przez mięso czy ryby.
Biodegradowalne wkłady absorbcyjne. Gdzie można je znaleźć?
Wyjątek wśród wkładów absorbcyjnych stanowią te, które posiadają certyfikaty potwierdzające możliwość kompostowania w warunkach domowych i ogrodowych, a tym samym są biodegradowalne. Stosuje się je coraz częściej, a jedną z sieci sklepów, która je wprowadziły, jest Biedronka.
Pierwsze wdrożenia na większą skalę odbyły się w trzecim kwartale 2023 roku i objęły markę Kraina Mięs (produkty pakowane próżniowo w kategorii mięs czerwonych). Od 2025 roku z kolei wkłady te stosowane są również w opakowaniach mięsa białego oraz ryb i sukcesywnie zastępują wcześniejsze wkłady multimateriałowe.
Błędem nie jest wyrzucanie ich do odpadów zmieszanych, ale równie dobrze mogą one trafić do kompostu domowego lub ogrodowego. Są one w pełni biodegradowalne i jak zapewniają producenci - ulegną rozpadowi w ciągu 6 miesięcy, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu.