Spis treści: Zapomniana przyprawa do rosołu Czy bluszczyk kurdybanek może zastąpić lubczyk? Kiedy dodawać bluszczyk kurdybanek do rosołu? Cenna przyprawa bywa uznawana za chwast Jakie właściwości zdrowotne ma bluszczyk kurdybanek?

Zapomniana przyprawa do rosołu

Bluszczyk kurdybanek doskonale komponuje się z rosołem i od wieków był wykorzystywany jako przyprawa do zup, bulionów oraz potraw mięsnych. Zanim w polskich kulinariach na dobre zadomowiły się egzotyczne przyprawy, obecna w przydomowych ogrodach roślina należała do najczęściej używanych ziół.

Aromat kurdybanka świetnie podkreśla smak długo gotowanego wywaru, nadając mu bardziej wyrazisty charakter. Doskonale sprawdza się w domowych bulionach przyrządzanych na mięsie drobiowym lub wołowym.

Czy bluszczyk kurdybanek może zastąpić lubczyk?

Oba zioła są cenione w kuchni i nadają się do rosołu, ale ich smak nie jest identyczny. Lubczyk nadaje potrawom charakterystyczny korzenny aromat i niemal automatycznie przywodzi na myśl domowe zupy. Z kolei bluszczyk kurdybanek jest bardziej złożony w smaku.

Liście rośliny zawierają olejki eteryczne, które podczas gotowania uwalniają intensywny zapach i wzbogacają smak wywaru. Co ważne, bardzo dobrze współgrają z warzywami korzeniowymi i mięsem. Rosół z dodatkiem kurdybanka staje się bardziej wyrazisty. Niektórzy szefowie kuchni porównują jego smak do połączenia mięty, tymianku oraz szałwii.

Bluszczyk kurdybanek zastąpi lubczyk w rosole 123RF/PICSEL

Kiedy dodawać bluszczyk kurdybanek do rosołu?

Najlepsze rezultaty kulinarne zależą od odpowiedniego traktowania aromatycznej przyprawy. Chcąc zachować jak najwięcej zapachu, bluszczyk kurdybanek należy dodawać pod koniec gotowania. Wystarczy wrzucić kilka świeżych liści na około 15 minut przed końcem obróbki. W ten sposób przyprawa nie straci swoich najcenniejszych właściwości. Do przyrządzenia rosołu można wykorzystywać również suszone zioła.

Innym sposobem na wykorzystanie właściwości kurdybanku jest posypanie nim gotowanego rosołu tuż przed podaniem. W takim wariancie zastąpi świeżą natkę pietruszki.

Cenna przyprawa bywa uznawana za chwast

Bluszczyk kurdybanek jest rośliną powszechnie występującą w Polsce. Można trafić na niego na łąkach, skrajach lasów, przy drogach, w parkach, sadach i przydomowych ogrodach. Roślina szybko się rozrasta i tworzy gęste kępy zielonych pędów, dlatego przez ogrodników skupionych na pielęgnowaniu swoich rabat jest traktowana jako chwast.

Paradoksalnie właśnie łatwy dostęp do tego okazu sprawił, że od wieków był cenionym ziołem leczniczym i kulinarnym. W dawnych kuchniach wykorzystywano kurdybanka znacznie częściej niż obecnie, a jego widok na trawnikach był mile widziany.

Jakie właściwości zdrowotne ma bluszczyk kurdybanek?

Roślina zawiera olejki eteryczne, flawonoidy, garbniki oraz witaminę C, więc trudno się dziwić, że od dawna znajdowała zastosowanie w medycynie ludowej. Tradycyjnie kurdybanek był wykorzystywany jako środek wspomagający trawienie i pracę układu pokarmowego. Tym bardziej przyda się jako dodatek do domowych obiadów, które bywają ciężkie.

Napary oraz świeże liście ceniono także za właściwości przeciwzapalne i wspierające odporność organizmu. Zioło postrzegano jako sprzymierzeńca walki z infekcjami górnych dróg oddechowych oraz ogólnym osłabieniem. Choć nie zastępuje profesjonalnego leczenia, może stanowić wartościowy element codziennej diety. Zwłaszcza gdy odczuwamy zmęczenie, zniechęcenie, a wszelkie aktywności wymagają od nas sporo wysiłku.

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