Wielu z nas popełnia ten błąd. To dlatego jedzenie w lodówce szybko się psuje

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Jeszcze niedawno jedzenie potrafiło zachować świeżość przez wiele dni, dziś często psuje się zaskakująco szybko. Winna nie zawsze jest jakość produktów, ale nasze nawyki. W dobie nowoczesnych lodówek i łatwego dostępu do żywności zapomnieliśmy o prostych zasadach przechowywania, które przez lata stosowały poprzednie pokolenia. Tymczasem to właśnie one pozwalały ograniczyć marnowanie jedzenia i realnie oszczędzać pieniądze.

Półka lodówki z warzywami w foliowych torebkach; widoczne pomidory, sałata, ogórek i słoik z kiszonymi ogórkami na drzwiach.
Nie popełniaj tych błędów przechowując jedzenie w lodówce123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Nie wszystkie produkty lubią chłód. Czego nie wkładać do lodówki?
  2. Jak prawidłowo układać produkty w lodówce? To ma znaczenie
  3. Mięso i wędliny - jak przechowywać, by nie traciły świeżości?

Nie wszystkie produkty lubią chłód. Czego nie wkładać do lodówki?

Jednym z najczęstszych błędów jest wkładanie do lodówki wszystkich produktów bez wyjątku. Tymczasem wiele warzyw i owoców zdecydowanie lepiej znosi przechowywanie poza nią.

Ziemniaki, cebula czy czosnek wymagają suchego i ciemnego miejsca - niska temperatura pogarsza ich strukturę i smak. Podobnie jest z pomidorami, ogórkami czy papryką, które w lodówce szybciej tracą jędrność.

Z kolei świeże zioła wymagają zupełnie innego podejścia. Aby przedłużyć ich trwałość, warto owinąć je lekko wilgotnym ręcznikiem papierowym i przechowywać w pojemniku. Dobrym sposobem jest także wstawienie ich do słoika z wodą, podobnie jak kwiatów. Dzięki temu zachowają świeżość nawet przez kilka dni dłużej.

Zobacz również: Działkowcy wyrywają gwiazdnicę pospolitą, a powinni dodawać do sałatek. Lepsza niż niejedno warzywo

Jak prawidłowo układać produkty w lodówce? To ma znaczenie

Nie bez powodu producenci lodówek dzielą ich wnętrze na strefy temperatur. Najzimniejsze miejsce znajduje się na dolnych półkach i to właśnie tam najlepiej przechowywać mleko czy jogurty. Środkowe półki sprawdzą się w przypadku serów i masła, które nie wymagają aż tak niskiej temperatury.

Warto również pamiętać, że niektóre produkty mogą być przechowywane poza lodówką. Masło, jeśli temperatura w kuchni nie jest zbyt wysoka, dobrze znosi przechowywanie w maselniczce. Z kolei twaróg dłużej zachowa świeżość, jeśli zostanie przykryty wilgotną ściereczką i zamknięty w pojemniku. To prosty sposób na ograniczenie wysychania i spowolnienie rozwoju bakterii.

Specjalne szuflady do przechowywania pozwolą zachować świeżość produktów
Nie wszystkie warzywa i owoce należy przechowywać w lodówcemateriały prasowe

Zobacz również: Proporcje zapisz w notesie. Storczyk prężnie zabierze się za kwitnienie

Mięso i wędliny - jak przechowywać, by nie traciły świeżości?

Produkty mięsne należą do najbardziej wymagających. Surowe mięso powinno być przechowywane w najchłodniejszej części lodówki i spożyte w ciągu dwóch dni. Jeśli nie planujemy jego szybkiego wykorzystania, najlepiej od razu je zamrozić.

W przypadku wędlin warto zrezygnować z plastikowych opakowań. Znacznie lepiej sprawdzi się papier lub bawełniana ściereczka, które pozwalają produktom "oddychać" i zapobiegają nadmiernej wilgoci. Dawniej przechowywano je w przewiewnych miejscach, co naturalnie wydłużało ich trwałość.

Równie istotna jest dobra organizacja. Regularne sprawdzanie zawartości lodówki, utrzymywanie porządku i zużywanie produktów zgodnie z ich datą przydatności pozwala uniknąć sytuacji, w której jedzenie psuje się niezauważone. Takie proste nawyki skutecznie ograniczają marnowanie żywności - dokładnie tak, jak robiono to kiedyś.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami
Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL
Zdanowicz pomiędzy wersami. Miuosh: Wstydziłem się powiedzieć, że jestem muzykiemINTERIA.PL

Najnowsze