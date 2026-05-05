Nie wszystkie produkty lubią chłód. Czego nie wkładać do lodówki?

Jednym z najczęstszych błędów jest wkładanie do lodówki wszystkich produktów bez wyjątku. Tymczasem wiele warzyw i owoców zdecydowanie lepiej znosi przechowywanie poza nią.

Ziemniaki, cebula czy czosnek wymagają suchego i ciemnego miejsca - niska temperatura pogarsza ich strukturę i smak. Podobnie jest z pomidorami, ogórkami czy papryką, które w lodówce szybciej tracą jędrność.

Z kolei świeże zioła wymagają zupełnie innego podejścia. Aby przedłużyć ich trwałość, warto owinąć je lekko wilgotnym ręcznikiem papierowym i przechowywać w pojemniku. Dobrym sposobem jest także wstawienie ich do słoika z wodą, podobnie jak kwiatów. Dzięki temu zachowają świeżość nawet przez kilka dni dłużej.

Jak prawidłowo układać produkty w lodówce? To ma znaczenie

Nie bez powodu producenci lodówek dzielą ich wnętrze na strefy temperatur. Najzimniejsze miejsce znajduje się na dolnych półkach i to właśnie tam najlepiej przechowywać mleko czy jogurty. Środkowe półki sprawdzą się w przypadku serów i masła, które nie wymagają aż tak niskiej temperatury.

Warto również pamiętać, że niektóre produkty mogą być przechowywane poza lodówką. Masło, jeśli temperatura w kuchni nie jest zbyt wysoka, dobrze znosi przechowywanie w maselniczce. Z kolei twaróg dłużej zachowa świeżość, jeśli zostanie przykryty wilgotną ściereczką i zamknięty w pojemniku. To prosty sposób na ograniczenie wysychania i spowolnienie rozwoju bakterii.

Nie wszystkie warzywa i owoce należy przechowywać w lodówce materiały prasowe

Mięso i wędliny - jak przechowywać, by nie traciły świeżości?

Produkty mięsne należą do najbardziej wymagających. Surowe mięso powinno być przechowywane w najchłodniejszej części lodówki i spożyte w ciągu dwóch dni. Jeśli nie planujemy jego szybkiego wykorzystania, najlepiej od razu je zamrozić.

W przypadku wędlin warto zrezygnować z plastikowych opakowań. Znacznie lepiej sprawdzi się papier lub bawełniana ściereczka, które pozwalają produktom "oddychać" i zapobiegają nadmiernej wilgoci. Dawniej przechowywano je w przewiewnych miejscach, co naturalnie wydłużało ich trwałość.

Równie istotna jest dobra organizacja. Regularne sprawdzanie zawartości lodówki, utrzymywanie porządku i zużywanie produktów zgodnie z ich datą przydatności pozwala uniknąć sytuacji, w której jedzenie psuje się niezauważone. Takie proste nawyki skutecznie ograniczają marnowanie żywności - dokładnie tak, jak robiono to kiedyś.

