Kiedy sadzić agrest w ogrodzie?

Sadzenie agrestu w gruncie powinno odbywać się wczesną jesienią, na długo zanim ruszy sezon wegetacyjny. Ponieważ wtedy roślina doskonale przyjmie się do gruntu i będzie miała sporo czasu na zaaklimatyzowanie się.

Co zrobić, jeśli spóźniliśmy się z sadzeniem agrestu do gruntu jesienią? Nie musimy czekać kilku miesięcy. Jest to także możliwe w marcu i na początku kwietnia, ale pod pewnymi warunkami: trzeba zrobić to wtedy, kiedy gleba jest już rozmarznięta i musi być to koniecznie przed sezonem wegetacyjnym. Ponadto dobrze jest zaplanować konkretny dzień na sadzenie. Specjaliści twierdzą, że najlepiej, kiedy jest on pochmurny i niezbyt ciepły.

Gdzie sadzić agrest w ogrodzie?

Miejsce dla agrestu jest ważne - będzie lepiej owocował

Zanim jednak przystąpimy do sadzenia agrestu, znajdźmy dla niego odpowiednie miejsce. Najlepiej, aby był umieszczony tam, gdzie będzie miał pod dostatkiem ciepła oraz promieni słonecznych: wtedy nie tylko będzie lepiej rósł, ale ponadto owoców będzie po prostu więcej.

Agrest preferuje gleby żyzne, próchnicze o lekko kwaśnym odczynie pH, co sprzyja lepszemu pobieraniu wartości odżywczych. Ziemia może być piaszczysto-gliniasta, ale powinniśmy się wystrzegać jednego. Agrest nie powinien być sadzony w zagłębieniach i na znaczących spadkach terenu, ponieważ zalegająca po opadach woda może doprowadzić do gnicia korzeni.

Ruszaj ze szpadlem. Tak zasadzisz agrest

Agrest nie powinien być sadzony w miejscu, gdzie może gromadzić się woda

Sadzenie agrestu nie jest trudne, jeśli mamy już sadzonkę oraz wybrane miejsce na umiejscowienie krzaczka. Jak głęboki dołek wykopać? Wszystko od tego, jaką mamy sadzonkę. Jeśli ma ona gołe korzenie, zazwyczaj wystarczy ok. 30/40 cm (przed umieszczeniem w gruncie można podziemne części namoczyć w wodzie). Z drugiej strony, gdy mamy agrest z doniczki, wystarczy przygotować nieco głębszy dół niż bryła korzeniowa.

Pielęgnacja agrestu

Nowo posadzony agrest nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy się nim w ogóle zajmować. Co musimy zrobić? Przede wszystkim intensywnie podlać krzew, ale warto pamiętać, aby korzenie nie były nadmierne zalane, co może sprzyjać gniciu oraz rozwojowi chorób grzybiczych.

Choć agrest zaliczany jest do roślin mrozoodpornych, to trzeba przygotować się na minusowe temperatury. Dlaczego? Młoda sadzonka może nie zdążyć się zaaklimatyzować się do minusowych temperatur i mogą obumrzeć. Dlatego wtedy, kiedy synoptycy przewidują przymrozki, agrest powinno się okrywać przed chłodem.

