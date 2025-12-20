Spis treści: Wierzono, że jest napojem długowieczności Czy kompot z suszu jest zdrowy? Idealne uzupełnienie świątecznych posiłków Czy cukrzycy mogą pić kompot z suszu?

Wierzono, że jest napojem długowieczności

Dla niektórych już sam jego zapach jest sposobem na przywołanie tradycyjnej, domowej atmosfery. Dla innych jest specjałem, bez którego mogliby się obyć, Specyficzny smak sprawia bowiem, że nie wszyscy za nim przepadają. Być może dawne wierzenia przekonają sceptyków do spojrzenia na niego łaskawszym okiem.

Nasi przodkowie wierzyli, że kompot z suszonych owoców jest napojem długowieczności. Jego składniki symbolizowały obfitość, zdrowie i ciągłość życia. Użyte do przygotowania śliwki miały odpędzać złe siły, jabłka przyciągać zdrowie i pokój, a gruszki zapewniać długie, dostatnie życie. Spożywanie kompotu traktowano jako rytuał oczyszczający, kończący okres postu i rozpoczynający czas radosnego świętowania.

Czy kompot z suszu jest zdrowy?

Dawne przekonania trudno traktować jako źródło rzetelnej wiedzy, raczej zostawiamy je w kategorii ciekawostek. Można jednak stwierdzić, że znajdowało się w nich pokaźnych rozmiarów ziarno prawdy. Właściwości kompotu z suszu sprawiają bowiem, że jest cennym uzupełnieniem jadłospisu, nie tylko od święta. Z pewnością jednak szklanka napoju przyda się podczas bożonarodzeniowego biesiadowania.

Kompot z suszu to napój prosty i naturalny. Powstaje z suszonych owoców - najczęściej śliwek, jabłek i gruszek, które są skoncentrowanym źródłem błonnika, witamin A, C, E, K oraz z grupy B. Nie brakuje w nich także minerałów, w tym potasu, magnezu, żelaza oraz jodu.

Idealne uzupełnienie świątecznych posiłków

W święta jemy więcej i bardziej obficie niż na co dzień. Do tego raczej przestajemy myśleć o treningach na siłowni, zamieniając je na posiedzenia przy stole. Kompot z suszu nie tylko uzupełnia tradycyjny jadłospis, ale przede wszystkim pomaga organizmowi uporać się z nadmiarem jedzenia.

Wspiera utrzymanie prawidłowego nawodnienia i wspomaga pracę jelit, żołądka oraz wątroby. Jest sprzymierzeńcem w pozbywaniu się zaparć, które mogą pojawiać się po długim biesiadowaniu, którego niektórzy nie przerywają choćby krótkim spacerem. Jednocześnie sprzyja zmniejszaniu wchłaniania cholesterolu do krwi i wzmacnia odporność, o którą w zimie trzeba dbać ze szczególną dbałością.

Czy cukrzycy mogą pić kompot z suszu?

Należy pamiętać, że suszone owoce stanowią źródło cukrów prostych. Jeśli dodatkowo napój zostanie wzbogacony dodatkami pokroju miodu lub cukru, indeks glikemiczny kompotu z suszu wzrośnie jeszcze bardziej. Z tych powodów diabetycy muszą podchodzić do niego z dużą ostrożnością. Decydując się na degustację, trzeba ograniczyć się do niewielkiej, symbolicznej ilości bez dodatku cukru.

