Wiosenne ciepło bywa zwodnicze. Uważaj, zanim wyniesiesz kwiaty na balkon
Pierwsze ciepłe i słoneczne dni wiosny potrafią być bardzo zwodnicze. Gdy temperatura w ciągu dnia przekracza 15 st. C, wiele osób zaczyna myśleć o kwiatowej aranżacji balkonu. Niestety pośpiech w wystawianiu doniczek z ozdobnymi okazami może okazać się fatalnym pomysłem. Ryzyko nocnych przymrozków wciąż jest wysokie. Kiedy zatem wynieść kwiaty na balkon, by nie narazić ich na niskie temperatury?
Spis treści:
- Kiedy można wynosić kwiaty na balkon?
- Pośpiech nie jest wskazany
- Kwiaty balkonowe najbardziej wrażliwe na przymrozki
Kiedy można wynosić kwiaty na balkon?
Pierwsze promienie słońca po zimie potrafią wzbudzić w nas niemały entuzjazm. Niewiele trzeba, by poczuć w powietrzu prawdziwą wiosnę i nabrać ochoty na prace w ogrodzie oraz na balkonie. Z niektórymi czynnościami lepiej jednak się wstrzymać, aby nie zrujnować swojej kolekcji roślin. Marzy ci się balkon lub taras cały w kwiatach? Pośpiech nie jest dobrym doradcą.
W Polsce za bezpieczny moment na wyniesienie na zewnątrz większości kwiatów balkonowych uznaje się drugą połowę maja, czyli okres po tzw. zimnych ogrodnikach. Chodzi o kilka dni w połowie miesiąca, kiedy często pojawiają się niespodziewane ochłodzenia i nagłe przymrozki.
Pośpiech nie jest wskazany
Wczesna wiosna bywa bardzo zmienna. Ciepły i słoneczny dzień szybko może ustąpić miejsca zimnej nocy. Większość popularnych roślin balkonowych wykazuje dużą wrażliwość na gwałtowne zmiany temperatury i chłód.
Najczęstszymi konsekwencjami zbyt wczesnego wyniesienia kwiatów na balkon są:
- przemarznięte liście,
- zahamowany wzrost,
- gnicie pędów,
- całkowite obumarcie rośliny.
Trzeba wziąć pod uwagę, że kwiaty uprawiane w donicach są bardziej wrażliwe na zimno niż okazy rosnące w gruncie. Przez stosunkowo niewielką ilość podłoża całość wychładza się znacznie szybciej. Bardzo ważna staje się więc obserwacja warunków nocnych. Zanim wyniesiemy kwiaty na balkon, musimy mieć pewność, że temperatura w nocy przez co najmniej kilka dni z rzędu nie spada poniżej 8-10 st. C.
Kwiaty balkonowe najbardziej wrażliwe na przymrozki
Istnieją gatunki, które z całą pewnością można zaliczyć do balkonowych klasyków. Często widujemy je jako ozdobę zarówno wiejskich tarasów, jak skromnych metrażowo balkonów w środku dużych miast. Należy jednak pamiętać, że większość najpopularniejszych roślin balkonowych pochodzi z cieplejszych regionów świata, dlatego nie tolerują niskich temperatur.
Do najbardziej wrażliwych na zimno gatunków należą m.in. pelargonia, petunia, surfinia i begonia. W ich przypadku nawet krótkotrwały przymrozek może poważnie uszkodzić delikatne liście i pędy.
