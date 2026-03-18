Kiedy można wynosić kwiaty na balkon?

Pierwsze promienie słońca po zimie potrafią wzbudzić w nas niemały entuzjazm. Niewiele trzeba, by poczuć w powietrzu prawdziwą wiosnę i nabrać ochoty na prace w ogrodzie oraz na balkonie. Z niektórymi czynnościami lepiej jednak się wstrzymać, aby nie zrujnować swojej kolekcji roślin. Marzy ci się balkon lub taras cały w kwiatach? Pośpiech nie jest dobrym doradcą.

W Polsce za bezpieczny moment na wyniesienie na zewnątrz większości kwiatów balkonowych uznaje się drugą połowę maja, czyli okres po tzw. zimnych ogrodnikach. Chodzi o kilka dni w połowie miesiąca, kiedy często pojawiają się niespodziewane ochłodzenia i nagłe przymrozki.

Pośpiech nie jest wskazany

Wczesna wiosna bywa bardzo zmienna. Ciepły i słoneczny dzień szybko może ustąpić miejsca zimnej nocy. Większość popularnych roślin balkonowych wykazuje dużą wrażliwość na gwałtowne zmiany temperatury i chłód.

Najczęstszymi konsekwencjami zbyt wczesnego wyniesienia kwiatów na balkon są:

przemarznięte liście,

zahamowany wzrost,

gnicie pędów,

całkowite obumarcie rośliny.

Trzeba wziąć pod uwagę, że kwiaty uprawiane w donicach są bardziej wrażliwe na zimno niż okazy rosnące w gruncie. Przez stosunkowo niewielką ilość podłoża całość wychładza się znacznie szybciej. Bardzo ważna staje się więc obserwacja warunków nocnych. Zanim wyniesiemy kwiaty na balkon, musimy mieć pewność, że temperatura w nocy przez co najmniej kilka dni z rzędu nie spada poniżej 8-10 st. C.

Kwiaty balkonowe najbardziej wrażliwe na przymrozki

Istnieją gatunki, które z całą pewnością można zaliczyć do balkonowych klasyków. Często widujemy je jako ozdobę zarówno wiejskich tarasów, jak skromnych metrażowo balkonów w środku dużych miast. Należy jednak pamiętać, że większość najpopularniejszych roślin balkonowych pochodzi z cieplejszych regionów świata, dlatego nie tolerują niskich temperatur.

Do najbardziej wrażliwych na zimno gatunków należą m.in. pelargonia, petunia, surfinia i begonia. W ich przypadku nawet krótkotrwały przymrozek może poważnie uszkodzić delikatne liście i pędy.

