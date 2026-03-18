Wiosenne ciepło bywa zwodnicze. Uważaj, zanim wyniesiesz kwiaty na balkon

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Pierwsze ciepłe i słoneczne dni wiosny potrafią być bardzo zwodnicze. Gdy temperatura w ciągu dnia przekracza 15 st. C, wiele osób zaczyna myśleć o kwiatowej aranżacji balkonu. Niestety pośpiech w wystawianiu doniczek z ozdobnymi okazami może okazać się fatalnym pomysłem. Ryzyko nocnych przymrozków wciąż jest wysokie. Kiedy zatem wynieść kwiaty na balkon, by nie narazić ich na niskie temperatury?

Metalowa donica z czerwonymi i żółtymi petuniami oraz zielonymi liśćmi na balkonie.
Balkon będzie cały w kwiatach. Musisz jednak przestrzegać ważnych terminów123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Kiedy można wynosić kwiaty na balkon?
  2. Pośpiech nie jest wskazany
  3. Kwiaty balkonowe najbardziej wrażliwe na przymrozki

Kiedy można wynosić kwiaty na balkon?

Pierwsze promienie słońca po zimie potrafią wzbudzić w nas niemały entuzjazm. Niewiele trzeba, by poczuć w powietrzu prawdziwą wiosnę i nabrać ochoty na prace w ogrodzie oraz na balkonie. Z niektórymi czynnościami lepiej jednak się wstrzymać, aby nie zrujnować swojej kolekcji roślin. Marzy ci się balkon lub taras cały w kwiatach? Pośpiech nie jest dobrym doradcą.

W Polsce za bezpieczny moment na wyniesienie na zewnątrz większości kwiatów balkonowych uznaje się drugą połowę maja, czyli okres po tzw. zimnych ogrodnikach. Chodzi o kilka dni w połowie miesiąca, kiedy często pojawiają się niespodziewane ochłodzenia i nagłe przymrozki.

Kolorowe begonie o różowych i białych kwiatach rosnące w długiej doniczce na metalowym uchwycie przy oknie, otoczone zielonymi liśćmi.
Nie daj się zwieść pierwszym wiosennym podrygom123RF/PICSEL

Pośpiech nie jest wskazany

Wczesna wiosna bywa bardzo zmienna. Ciepły i słoneczny dzień szybko może ustąpić miejsca zimnej nocy. Większość popularnych roślin balkonowych wykazuje dużą wrażliwość na gwałtowne zmiany temperatury i chłód.

Najczęstszymi konsekwencjami zbyt wczesnego wyniesienia kwiatów na balkon są:

  • przemarznięte liście,
  • zahamowany wzrost,
  • gnicie pędów,
  • całkowite obumarcie rośliny.

Trzeba wziąć pod uwagę, że kwiaty uprawiane w donicach są bardziej wrażliwe na zimno niż okazy rosnące w gruncie. Przez stosunkowo niewielką ilość podłoża całość wychładza się znacznie szybciej. Bardzo ważna staje się więc obserwacja warunków nocnych. Zanim wyniesiemy kwiaty na balkon, musimy mieć pewność, że temperatura w nocy przez co najmniej kilka dni z rzędu nie spada poniżej 8-10 st. C.

Kwiaty balkonowe najbardziej wrażliwe na przymrozki

Istnieją gatunki, które z całą pewnością można zaliczyć do balkonowych klasyków. Często widujemy je jako ozdobę zarówno wiejskich tarasów, jak skromnych metrażowo balkonów w środku dużych miast. Należy jednak pamiętać, że większość najpopularniejszych roślin balkonowych pochodzi z cieplejszych regionów świata, dlatego nie tolerują niskich temperatur.

Do najbardziej wrażliwych na zimno gatunków należą m.in. pelargonia, petunia, surfinia i begonia. W ich przypadku nawet krótkotrwały przymrozek może poważnie uszkodzić delikatne liście i pędy.

