Czym są nowalijki? Co jest mitem, a co prawdą?

Nowalijki to pierwsze młode warzywa pojawiające się w sprzedaży wczesną wiosną. Zwykle są to warzywa szklarniowe lub pochodzące z wczesnych upraw, które trafiają na stoły po zimie, kiedy dostęp do świeżych produktów był ograniczony.

Do nowalijek zalicza się m.in. rzodkiewka, sałata, szczypiorek, czy ogórek.

Po zimowych miesiącach, gdy dieta bywa uboższa w witaminy, właśnie te produkty pomagają uzupełnić niedobory składników odżywczych. Wiosną jesteśmy także zwyczajnie "głodni" takich świeżych smaków, które jednoznacznie kojarzą nam się z cieplejszymi dniami i słońcem. Jednak od lat wokół nowalijek krąży wiele kontrowersji.

Najczęstsza kontrowersja dotyczy azotanów, czyli związków azotu stosowanych w nawozach. Młode warzywa, zwłaszcza te uprawiane w szklarniach, mogą je gromadzić w większych ilościach, ponieważ rosną szybko i często są intensywnie nawożone.

Azotany same w sobie nie są bardzo toksyczne, ale w organizmie mogą przekształcać się w azotyny, a te z kolei w nitrozoaminy, czyli związki uznawane za potencjalnie rakotwórcze.

Eksperci podkreślają jednak, że w większości przypadków nie ma powodu, by całkowicie rezygnować z nowalijek. Spożywane w normalnych ilościach jako dodatek do posiłków nie powinny stanowić zagrożenia dla zdrowia.

Dodatkowo część azotanów można ograniczyć dokładnie myjąc warzywa, mocząc je w zimnej wodzie i usuwając zewnętrzne liście lub obierać skórkę.

Co zawiera rzodkiewka? Źródło wielu witamin

Kiszone rzodkiewki będzie idealną opcją dla fanów ostrych, wyrazistych smaków

Patrząc na to, co może nam jednak dać dobrego spożywanie nowalijek, dostrzegamy wiele plusów. Choć jest niewielka, rzodkiewka zawiera wiele cennych składników, które wspierają zdrowie całego organizmu.

W jej składzie znajdziemy między innymi witaminę C, która wspiera odporność i pomaga w produkcji kolagenu, czy witaminy z grupy B, ważne dla skóry i włosów. Jest także bogata w potas, a on wspomaga pracę serca i mięśni i w siarkę - pierwiastek także ważny dla kondycji włosów i paznokci, podobnie jak witaminy z grupy B.

Dzięki temu rzodkiewka jest nie tylko smacznym dodatkiem do posiłków, ale także wartościowym elementem zdrowej diety.

Dlaczego wiosną tak bardzo potrzebujemy takich warzyw?

Rzodkiewka może pomóc odzyskać nam siły po zimowym czasie

Wiosna to dla organizmu szczególny moment. Po zimie wiele osób odczuwa zmęczenie, spadek energii oraz pogorszenie kondycji skóry i włosów. Często jest to efekt niedoboru witamin i minerałów, które w chłodniejszych miesiącach dostarczane są w mniejszej ilości.

Właśnie dlatego dietetycy zachęcają, aby wiosną sięgać po świeże warzywa, takie jak rzodkiewka. Dostarczają one organizmowi składników odżywczych, które pomagają odzyskać równowagę po zimie.

Mało kto wie, że regularne jedzenie rzodkiewki może mieć również pozytywny wpływ na włosy. Wynika to przede wszystkim z obecności siarki oraz witamin wspierających zdrowie skóry.

Siarka jest składnikiem budulcowym keratyny, czyli białka, z którego zbudowane są włosy. Odpowiednia ilość tego pierwiastka może wspierać wzrost włosów, ich elastyczność, a także przyczynić się do ich mniejszej łamliwości.

Dodatkowo witamina C zawarta w rzodkiewce wspiera produkcję kolagenu, który pomaga utrzymać dobrą kondycję skóry głowy.

