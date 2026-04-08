Spis treści: Robaczywe śliwki w ogródku? Oto niepozorny winowajca Jak zapobiec robaczywieniu śliwek? Prosty i niedrogi sposób Kiedy zakładać i usuwać opaskę tekturową? Zwróć uwagę na te terminy

Robaczywe śliwki w ogródku? Oto niepozorny winowajca

Za robaczywe śliwki odpowiada przede wszystkim owocówka śliwkóweczka - niewielki motyl, którego larwy żerują w owocach. Owady te składają jaja na zawiązkach owoców już w maju, a następnie - w drugiej fali - na dojrzewających śliwkach od połowy lipca do końca sierpnia. Wylęgające się z jaj gąsienice od razu wgryzają się do wnętrza owocu, niszcząc plony i powodując ich przedwczesne opadanie.

Najwięcej larw zimuje w spękaniach kory oraz w ściółce pod drzewami, dlatego starsze drzewa są bardziej narażone na ataki szkodników. Ochrona śliw wymaga zatem regularnych działań - zarówno mechanicznych, jak i profilaktycznych.

Jak zapobiec robaczywieniu śliwek? Prosty i niedrogi sposób

Jednym z najprostszych i najbardziej ekologicznych sposobów na walkę z owocówką śliwkóweczką jest zastosowanie opaski z tektury falistej. Jest to domowa pułapka na larwy, które zimują w korze drzew. Tektura imituje naturalne zakamarki kory, co sprawia, że owady chętnie wybierają ją na swoje schronienie. Dzięki temu możemy skutecznie ograniczyć populację szkodnika, nie stosując chemicznych środków ochrony roślin.

Jak zamontować opaskę?

Przygotowanie drzewa - przed założeniem opaski warto zeskrobać starą, spękaną korę, aby pozbyć się części larw zimujących w jej szczelinach. Montaż opaski - owijamy pień drzewa tekturą falistą na wysokości 30-50 cm nad ziemią, dwukrotnie okręcając materiał wokół pnia. Zabezpieczenie opaski - tekturę mocujemy sznurkiem lub plastikową opaską zaciskową (trytytką), aby się nie zsuwała. Dodatkowo warto zabezpieczyć ją folią spożywczą przed deszczem.

Gąsienice owocówki wędrujące wzdłuż pnia zatrzymają się na opasce i znajdą w niej schronienie. Tam przepoczwarczą się lub przezimują, co umożliwi ich łatwe usunięcie.

Uprawa śliwy domowej jest dość prosta, jednak drzewa narażone są na zagrożenia ze strony chorób i szkodników 123RF/PICSEL

Kiedy zakładać i usuwać opaskę tekturową? Zwróć uwagę na te terminy

Opaski montujemy dwukrotnie w ciągu sezonu:

Po raz pierwszy w połowie maja - wtedy larwy pierwszego pokolenia szkodnika szukają miejsca do przepoczwarzenia.

Drugi raz w sierpniu - aby schwytać larwy drugiego pokolenia.

Kiedy usuwać opaski?

Opaskę majową zdejmujemy pod koniec sierpnia.

Opaskę sierpniową usuwamy zimą lub wczesną wiosną.

